Με εντολή της Κατρίν Βωτρέν, υπουργού Εργασίας, Υγείας και Αλληλεγγύης της Γαλλίας, τα νοσοκομεία πρέπει να είναι έτοιμα να δεχτούν χιλιάδες τραυματίες στρατιώτες σε περίπτωση εκτεταμένης ένοπλης σύγκρουσης στην Ευρώπη.

Η γαλλική «Le Canard enchaîné» αποκάλυψε εσωτερικά έγγραφα που ζητούν από τις περιφερειακές υγειονομικές υπηρεσίες να προετοιμάσουν τους φροντιστές για μια πιθανή «μεγάλη εμπλοκή».

Το δημοσίευμα μάλιστα θέτει το ερώτημα:

Ο Μακρόν ζητά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά το πιστεύει πραγματικά; Η κυβέρνησή του, σε κάθε περίπτωση, προετοιμάζεται για μια γενικευμένη σύγκρουση. Δια παν ενδεχόμενο, φυσικά.

Η «Le Canard» εντόπισε μια οδηγία του Υπουργείου Υγείας που στάλθηκε στους διευθυντές των περιφερειακών υγειονομικών υπηρεσιών στις 18 Ιουλίου. Όλοι καλούνται να προετοιμαστούν, έως τον Μάρτιο του 2026, για μια πιθανή «μεγάλη εμπλοκή», δηλαδή για πόλεμο.

Σύμφωνα με την εντολή της Γενικής Γραμματείας Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας, το υπουργείο της Κατρίν Βωτρέν, σχεδιάζει να δημιουργήσει ιατρικά κέντρα για να φιλοξενήσουν ασθενείς που επιστρέφουν από τη ζώνη μάχης. Αυτά τα κέντρα θα πρέπει να βρίσκονται κοντά σε σταθμό λεωφορείων ή τρένων, σε λιμάνι ή σε αεροδρόμιο για να «επιτρέψουν την αναδρομολόγηση ξένων στρατιωτών στην πατρίδα τους».

Περίπου 100 στρατιώτες την ημέρα για δύο συνεχόμενους μήνες θα μπορούν να νοσηλεύονται εκεί ή ακόμη και 250 ασθενείς την ημέρα για τρεις ημέρες κατά τη διάρκεια των «αιχμών δραστηριότητας».