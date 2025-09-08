Ανάλυση Sky News: Η Γαλλία το νέο προβληματικό παιδί της Ευρώπης - Ξεπέρασε την Ελλάδα

Το έλλειμμα της Γαλλίας είναι από τα υψηλότερα στον ανεπτυγμένο κόσμο

Η Γαλλία ετοιμάζεται για τον 5ο πρωθυπουργό της μέσα σε διάστημα μόλις δύο ετών, σε μία άνευ προηγουμένου πολιτική κρίση που ταλανίζει καιρό τη Γαλλία, αλλά έχει βαθύτερα αίτια και αυτά είναι τα δημοσιονομικά της.

Ο συντάκτης οικονομικών και δεδομένων του Sky News αναλύει με αναδρομές στην Ελλάδα και τη μνημονιακή μάχη της, τις προκλήσεις που αυξάνονται για το Παρίσι και αν θα καταφέρει να βγει από την οικονομική κρίση, όπως συνέβη στην ελληνική, αλλά και ιταλική περίπτωση.

Ελλάδα και Ιταλία, όπως σημειώνει ο συντάκτης, ήταν οι πρώτες χώρες που έδειχνε κάποιος, όταν ήθελε να εντοπίσει την πιο οικονομικά ευάλωτη χώρα στην Ευρώπη, καθώς οι εντυπωσιακά υψηλές αποδόσεις των ομολόγων, καθιστούσε απρόθυμους τους οι χρηματοδότες να τις δανείσουν χρήματα.

Αυτό όμως όπως επισημαίνεται στην ανάλυση, σήμερα έχει αλλάξει άρδην. Πλέον η η χώρα που επισημαίνεται πάντα ως το προβληματικό παιδί της Ευρώπης είναι η Γαλλία.

Η Γαλλία αντιμετωπίζει ακόμη υψηλότερα επιτόκια από την Ελλάδα. Και αυτά τα οικονομικά δεινά είναι κεντρικής σημασίας για την κατανόηση των πολιτικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Γαλλία αυτή τη στιγμή, με τον έναν πρωθυπουργό μετά τον άλλο να παραιτείται ενόψει μιας κοινοβουλευτικής οπισθοδρόμησης.

Επανέρχεται κυρίως στην κατάσταση των δημόσιων οικονομικών. Το έλλειμμα της Γαλλίας είναι από τα υψηλότερα στον ανεπτυγμένο κόσμο αυτή τη στιγμή.

Όλοι ξόδεψαν τεράστια ποσά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αλλά η Γαλλία έχει αγωνιστεί, περισσότερο από σχεδόν όλους τους άλλους, να μειώσει τις δαπάνες της και, ως εκ τούτου, να μειώσει το έλλειμμά της. Διαδοχικά σχέδια προϋπολογισμού ανακοινώθηκαν και στη συνέχεια μπήκαν στο ράφι παρά τις πολιτικές αντιστάσεις.

Η κυβέρνηση της Γαλλίας δαπανά περισσότερα, ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, από οποιαδήποτε άλλη ανεπτυγμένη οικονομία.

Τα πιο πρόσφατα σχέδια προϋπολογισμού της κυβέρνησης απαιτούσαν αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι θα έβλεπαν ως σχετικά μικρές περικοπές δαπανών - μόλις περισσότερο από δύο ποσοστιαίες μονάδες από τις δαπάνες, μετά τις οποίες η Γαλλία θα εξακολουθούσε να είναι η τρίτη μεγαλύτερη δαπάνη στον κόσμο.

Αλλά ακόμη και αυτές οι περικοπές ήταν πολύ αμφιλεγόμενες για τον γαλλικό λαό, ή μάλλον για τους πολιτικούς του.

Ένας ακόμη πρωθυπουργός φαίνεται πιθανό να πέσει θύμα ενός αποτυχημένου νομοσχεδίου, σε ένα deja vu ξανά.

Ένα βαθύτερο ζήτημα είναι ότι η τελευταία επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών της Γαλλίας δεν είναι απλώς ένα σημάδι πολιτικής αντίστασης, ή ακόμη και ενός έθνους που δεν αντέχει να πάρει το δυσάρεστο δημοσιονομικό φάρμακο που άλλοι (για παράδειγμα η Ελλάδα ή το Ηνωμένο Βασίλειο) έχουν καταπιεί εδώ και καιρό.

Για χρόνια, η Γαλλία μπορούσε να βασιστεί σε ένα φαινόμενο που πολλές άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες δεν μπορούσαν: ισχυρή αύξηση της παραγωγικότητας.

Οι άνθρωποι της χώρας μπορεί να μην εργάζονται τόσες ώρες όσο όλοι οι άλλοι, αλλά σίγουρα δημιούργησαν μεγάλη οικονομική παραγωγή όταν ήταν στα γραφεία τους.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η γαλλική παραγωγικότητα έχει απογοητεύσει. Πράγματι, η αύξηση της ωριαίας παραγωγής στη Γαλλία έχει πέσει πολύ κάτω από άλλα έθνη, πράγμα που με τη σειρά του σημαίνει λιγότερα φορολογικά έσοδα και, ιδού, το έλλειμμα γίνεται όλο και μεγαλύτερο.

Όλοι αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους τόσοι πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού, έχουν προειδοποιήσει ότι η Γαλλία κινδυνεύει από κατάρρευση της αγοράς.

Σε πρόσφατη ομιλία του, επεσήμανε το παράδειγμα της Λιζ Τρας και του μίνι προϋπολογισμού της για το 2022. Προσοχή στην αγορά, είπε. Ποτέ δεν ξέρεις πόσο κοντά είσαι σε μια κρίση.

