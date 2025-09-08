Σε πολιτικό αδιέξοδο η Γαλλία: Ώρα μηδέν για την κυβέρνηση Μπαϊρού

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού κινδυνεύει να χάσει μια κρίσιμη ψήφο εμπιστοσύνης σήμερα (8/9) στο κοινοβούλιο. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να προκαλέσει κατάρρευση της κυβέρνησης, καθυστερήσεις στον προϋπολογισμό ή ακόμη και πρόωρες εκλογές.

Newsbomb

Σε πολιτικό αδιέξοδο η Γαλλία: Ώρα μηδέν για την κυβέρνηση Μπαϊρού
Ο Φρανσουά Μπαϊρού και ο Εμανουέλ Μακρόν
ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Γαλλία βρίσκεται για άλλη μια φορά αντιμέτωπη με μια βαθιά πολιτική κρίση. Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού, μετά από μόλις εννέα μήνες στην εξουσία, βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, καθώς το κοινοβούλιο ετοιμάζεται να ψηφίσει εναντίον της σε μια ψήφο εμπιστοσύνης. Αυτή η εξέλιξη, αν και δραματική, δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά μάλλον το αποκορύφωμα ενός χρόνου πολιτικού αδιεξόδου και έντονου διχασμού.

Το δίλημμα του Μπαϊρού

Ο 74χρονος πρωθυπουργός, γνωστός για την προσπάθειά του να επιτύχει συναίνεση, προκάλεσε ο ίδιος την ψηφοφορία, σε μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε ως «πολιτική αυτοκτονία». Στόχος του ήταν να «σοκάρει» τους πολιτικούς για να αντιμετωπίσουν την επικείμενη κρίση χρέους της χώρας.

Το πακέτο λιτότητας των 44 δισεκατομμυρίων ευρώ του Μπαϊρού, που αποσκοπούσε στον περιορισμό του αυξανόμενου ελλείμματος της Γαλλίας, είναι βαθιά αντιδημοφιλές. Ο ίδιος στοιχημάτισε ότι οι αντίπαλοί του θα προτιμούσαν να τον κρατήσουν στη θέση του παρά να διακινδυνεύσουν μία νέα περίοδο αβεβαιότητας.

Έκανε λάθος. Ο Εθνικός Συναγερμός (RN) της Μαρίν Λεπέν και οι Σοσιαλιστές ανακοίνωσαν γρήγορα ότι θα τον καταψήφιζαν, κλείνοντας την πόρτα σε συμβιβασμούς. Ο Μπαϊρού έχει προειδοποιήσει ότι το αυξανόμενο εθνικό χρέος, το οποίο ανέρχεται στο 114% του ΑΕΠ, αποτελεί ««μια τρομερά επικίνδυνη περίοδο… μια εποχή δισταγμού και αναταραχής» και ότι χωρίς τη στήριξη του κοινοβουλίου στον προϋπολογισμό λιτότητας, ο κίνδυνος χάους είναι υψηλός. Ωστόσο, το στοίχημά του φαίνεται καταδικασμένο σε αποτυχία, καθώς οι απαραίτητες ψήφοι για τη στήριξη της κυβέρνησής του, απλώς δεν υπάρχουν.

Φρανσουά Μπαϊρού

O Φρανσουά Μπαϊρού

AP

Το στοίχημα του Μπαϊρού -που έχει χαρακτηριστεί ποικιλοτρόπως ως χειρονομία «καμικάζι» μια άσκοπη προφητεία τύπου Κασσάνδρας ή ακόμη και μια προσπάθεια να τερματίσει την πολιτική του καριέρα με μια ηρωική πράξη αυτοθυσίας- φαίνεται σχεδόν βέβαιο ότι θα καταλήξει σε αποτυχία αργότερα σήμερα, κατά την κρίσιμη ψηφοφορία.

Μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, ένας μακροχρόνιος σύμβουλος του Μακρόν δήλωσε ότι οι ελιγμοί του Μπαϊρού μόνο επιδεινώνουν την αίσθηση του χάους.
«Το δηλητήριο της διάλυσης [του κοινοβουλίου το 2024] επιστρέφει», είπε. «Ο Μπαϊρού φοβόταν ότι ο προϋπολογισμός του θα κατακερματιζόταν στο μύλο, γι' αυτό επέλεξε το ηλεκτροσόκ Αλλά αντί να δημιουργήσει έναν συμβιβασμό ή έναν συνασπισμό - αυτό ακριβώς που υποστηρίζει εδώ και καιρό - υποτίμησε τόσο την αντιδημοτικότητά του όσο και τη βιαιότητα της γαλλικής πολιτικής».

Η αιτία της κρίσης

Η τρέχουσα κατάσταση έχει τις ρίζες της στην απόφαση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές τον Ιούνιο του 2024, με σκοπό να «ξεκαθαρίσει» το τοπίο στο κοινοβούλιο. Το αποτέλεσμα γύρισε μπούμερανγκ: οι ψηφοφόροι, απογοητευμένοι από τον Μακρόν, στράφηκαν στα άκρα του πολιτικού φάσματος, με αποτέλεσμα μια αποδυναμωμένη κεντρώα κυβέρνηση μειοψηφίας και ένα κοινοβούλιο τόσο διχασμένο που οι βουλευτές δεν αντέχουν καν να σφίξουν o ένας τα χέρια του άλλου.

Μακριά από τις κοινοβουλευτικές διαμάχες του Παρισιού, η διάθεση σε όλη τη Γαλλία στρέφεται προς τα δεξιά και την άκρα δεξιά. Ο Ζορντάν Μπαρντελά, ο 29χρονος ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικός Συναγερμός», συγκεντρώνει πλήθη θαυμαστών, οι οποίοι εκφράζουν την απογοήτευσή τους για την οικονομική κατάσταση και το μεταναστευτικό ζήτημα.

jordan-bardella

H Λε Πεν με τον Μπαρντελά

AP

Ο Μπαρντέλά υπόσχεται να «αναδιαμορφώσει τη χώρα» και να δώσει προτεραιότητα στους Γάλλους πολίτες. Σε περίπτωση που ο Μακρόν προκηρύξει νέες εκλογές δηλώνει έτοιμος να αναλάβει την εξουσία, με στόχο να εφαρμόσει δημοψήφισμα για το ζήτημα της μετανάστευσης.

«Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Αυτή η χώρα βρίσκεται σε αδιέξοδο για πάνω από ένα χρόνο. Είναι επικίνδυνο να αφήσουμε τη Γαλλία να παρασύρεται έτσι και να αφήσουμε αυτούς που βρίσκονται στην εξουσία για δεκαετίες να την καταστρέψουν. Θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να σταματήσουμε τη μαζική μετανάστευση στη Γαλλία. Αν αναλάβουμε την εξουσία αύριο, θα εφαρμόσουμε δημοψήφισμα για το ζήτημα της μετανάστευσης», λέει.

Αβεβαιότητα, Οργή και διαδηλώσεις

Αν και πολλοί πιστεύουν ότι ο Μακρόν δεν θα προκηρύξει νέες εκλογές, η πολιτική αβεβαιότητα παραμένει. Το πιθανότερο σενάριο είναι μια νέα προσπάθεια για τη δημιουργία μιας λειτουργικής κυβέρνησης μειοψηφίας. Μια εναλλακτική πρόταση προέρχεται από την Αριστερά, με τον βουλευτή του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Αρτούρ Ντελαπόρτ, να καλεί τον πρόεδρο να συνεργαστεί μαζί τους, προτείνοντας έναν προϋπολογισμό που θα κάνει οικονομίες, θα επενδύει στο μέλλον και θα φορολογεί τους πλουσιότερους.

Εκτός από τις πολιτικές εξελίξεις, υπάρχει μια αυξανόμενη «φούσκα αγανάκτησης» στη γαλλική κοινωνία, με κινήματα όπως το «Bloquons tout» («Να μπλοκάρουμε τα πάντα»), να καλούν σε μαζικές διαμαρτυρίες. Η οργή, η απογοήτευση και οι εντάσεις είναι σε υψηλό επίπεδο, και οι πολίτες περιμένουν από τον πρόεδρο Μακρόν να τους μιλήσει και να αντιμετωπίσει τα προβλήματά τους.

Δύο μέρες μετά την προδιαγεγραμμένη πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου και ενώ η Γαλλία θα αναζητεί πρωθυπουργό, θα «μιλήσει ο δρόμος»: το κίνημα «Bloquons tout», που ζητεί αναστολή της λειτουργίας του κράτους, θα εκφράσει με κινητοποιήσεις τη λαϊκή οργή εναντίον της κυβέρνησης, η οποία στο μεταξύ θα έχει καταψηφιστεί. Το κίνημα στηρίζουν μεγάλα αριστερά συνδικάτα όπως το CGT και το Solidaires, και κόμματα της Αριστεράς, όπως η ακροαριστερή «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν Λικ Μελανσόν, οι Οικολόγοι και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Στις κινητοποιήσεις εκτιμάται οτι θα λάβουν μέρος τουλάχιστον 100.000 πολίτες, οι οποίοι εργάζονται κυρίως στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, των υποδομών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η σημερινή ψήφος εμπιστοσύνης δεν αποτελεί μόνο ένα κοινοβουλευτικό δράμα, αλλά μια εικόνα της Γαλλίας που παρασύρεται σε ένα επικίνδυνο πολιτικό αδιέξοδο, με τον λαϊκισμό και την ακροδεξιά να κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος. «Ο Μακρόν ήταν εξαιρετικά δραστήριος σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα με την Ουκρανία τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Και νομίζω ότι είναι καιρός ο Μακρόν να μιλήσει στους Γάλλους. Επειδή... υπάρχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο θυμού, απογοήτευσης, εντάσεων» λέει ο σχολιαστής Μπρινό Κοτρές

Ο κίνδυνος τώρα, σύμφωνα με τους αναλυτές είναι ότι μια ακόμη διάλυση ή αλλαγή πρωθυπουργού θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την ακροδεξιά, προσφέροντάς της το τελικό της έπαθλο: την προεδρία στις εκλογές το 2027.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:22ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 44χρονος πνίγηκε την ώρα που έτρωγε

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά - Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός: Παραιτούμαι - Οι διαδικασίες διαδοχής

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ: Κατηγορεί την ισραηλινή κυβέρνηση ότι στερεί τροφή από Παλαιστίνιους κρατούμενους

10:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι διεργασίες για να μην κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς και το έμμεσο «άνοιγμα» του Μητσοτάκη

10:00ΓΥΝΑΙΚΑ

Freud Oriental: Eξαιρετικές Japanese fusion γεύσεις σε έναν ατμοσφαιρικό κήπο - Από τη Majenco

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Είναι το padel το πιο hot άθλημα της εποχής μας;

09:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνέλαβαν τον ηγούμενο της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα - Θα πουλούσε Ευαγγέλιο του 1700 για 200.000 ευρώ

09:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Δανία και τα προκριματικά του Μουντιάλ

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ώρα μηδέν για την κυβέρνηση Μπαϊρού - Το «ηλεκτροσόκ» και το κίνημα «Μπλόκο στα Πάντα» που απειλεί τον Μακρόν

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Σκόπελος: Σοβαρός τραυματισμός 50χρονου επιβάτη ιστιοφόρου - Ακρωτηριάστηκε το δάχτυλό του

09:32ΚΥΠΡΟΣ

Απάντηση Χριστοδουλίδη σε Μητσοτάκη για την ηλεκτρική διασύνδεση

09:32LIFESTYLE

Γενέθλια έχει ο Νίκος Καρβέλας - «Μαζί σου πάντα στα πάντα», το μήνυμα που του έστειλε η Άννα Βίσση

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

«Υπογραφή Θεού» για Εθνική - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Πυροσβεστικό όχημα εγκλωβίστηκε σε δρόμο μετά από υποχώρηση εδάφους λόγω σπασμένου αγωγού ύδρευσης

09:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ο πρωθυπουργός μεγαλώνει την πίτα - Ο 13ος μισθός δίνεται εμμέσως

09:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Άγνωστος βοήθησε αγοράκι με εγκεφαλική παράλυση να κάνει πατινάζ - Δείτε βίντεο

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Bild: Επί Τραμπ οι ΗΠΑ διπλασίασαν τις εισαγωγές τους από τη Ρωσία

08:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε θα εφαρμοστεί το Εθνικό Απολυτήριο: Τι αλλάζει για τους μαθητές - Τι θα γίνει με τις πανελλήνιες εξετάσεις

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Στις ΗΠΑ Ευρωπαίοι ηγέτες για συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνέλαβαν τον ηγούμενο της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα - Θα πουλούσε Ευαγγέλιο του 1700 για 200.000 ευρώ

09:32ΚΥΠΡΟΣ

Απάντηση Χριστοδουλίδη σε Μητσοτάκη για την ηλεκτρική διασύνδεση

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτός είναι ο γνωστός τράπερ που πιάστηκε για φοροδιαφυγή - Τον «πρόδωσε» το ρολόι των 116.000 ευρώ

06:12ΚΟΣΜΟΣ

«Θηλυκή εταιρεία» κατασκόπων: Πώς 40 Σέρβες δρούσαν μυστικά στο Κοσσυφοπέδιο χρησιμοποιώντας… τα κάλλη τους

08:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε θα εφαρμοστεί το Εθνικό Απολυτήριο: Τι αλλάζει για τους μαθητές - Τι θα γίνει με τις πανελλήνιες εξετάσεις

08:16ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ημίθεος» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν» - Αποθέωση του «Greek Freak» από FIBA και NBA

08:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ: «Θυμηθείτε το όνομά του» - Τον αποθέωσε η FIBA

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ώρα μηδέν για την κυβέρνηση Μπαϊρού - Το «ηλεκτροσόκ» και το κίνημα «Μπλόκο στα Πάντα» που απειλεί τον Μακρόν

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Λιθουανία: Η μέρα και η ώρα του προημιτελικού στο Eurobasket 2025

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Τα τρία χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες μέρες - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου, πότε θα βρέξει

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

06:47ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Τι έδειξε η νεκροψία για τον θάνατο της Βρετανίδας Μισέλ Μπουρνά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:22ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα μέτρα Μητσοτάκη και οι νεοδημοκράτες, ο «άλλος» Τσίπρας του 2025, το μεγάλο άγχος, σε κλοιό η Κύπρος για το καλώδιο, οι ανώνυμες διανομές της Aegean, η 22α Σεπτεμβρίου της Metlen και ποια μεγάλα «σπίτια» αγοράζουν ΕΧΑΕ

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Νεκρός από πυρά της αστυνομίας πατέρας που είχε εξαφανιστεί εδώ και 4 χρόνια με τα 3 παιδιά του

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

09:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ο πρωθυπουργός μεγαλώνει την πίτα - Ο 13ος μισθός δίνεται εμμέσως

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ