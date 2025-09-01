Γαλλία: «SOS» από τους επιχειρηματίες για τη 2η μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης

Οι ηγέτες των επιχειρήσεων στη Γαλλία λένε ότι η νέα πολιτική κρίση στη χώρα απειλεί την οικονομία, προειδοποιώντας ότι η έλλειψη σταθερότητας και πολιτικής συναίνεσης δύσκολα θα αποκαταστήσει τα δημοσιονομικά. Η γαλλική κυβέρνηση προβλέπεται να καταρρεύσει για τρίτη φορά μέσα σε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού θα αντιμετωπίσει ψήφο εμπιστοσύνης για το σχέδιό του να αντιμετωπίσει το διευρυνόμενο έλειμμα.

Ο ίδιος προκήρυξε την ψηφοφορία την περασμένη εβδομάδα, η κίνησή του ωστόσο φαίνεται να γύρισε μπούμερανγκ, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να τον καταψηφίσουν. Ο ηγέτης των κεντροαριστερών Σοσιαλιστών, Ολιβιέ Φορ, δήλωσε την Παρασκευή ότι το κόμμα του είναι έτοιμο να κυβερνήσει.

«Τελειώσαμε με τις [απειλές] του Μπαϊρού ή της Αποκάλυψης», δήλωσε ο Φορ. Ο Πατρίκ Μαρτίν, επικεφαλής του επιχειρηματικού λόμπι Medef, προειδοποίησε για έναν πραγματικό «κίνδυνο ύφεσης» στη Γαλλία, προσθέτοντας ότι η χώρα βρισκόταν ήδη «σε μια πολύ επισφαλή κατάσταση». «Οι παραγγελίες μειώνονται, οι δασμοί [επιβαρύνουν το κλίμα] και προσθέτουμε για άλλη μια φορά έναν γαλλικό κίνδυνο», δήλωσε στους δημοσιογράφους σε επιχειρηματικό συνέδριο. «Αυτό αναμφισβήτητα θέτει έναν νέο κίνδυνο για την ανάπτυξη».

Η πολιτική κρίση τρόμαξε επίσης τις χρηματοπιστωτικές αγορές, εκτοξεύοντας το βασικό 10ετές κόστος δανεισμού της Γαλλίας πάνω από 3,5% την περασμένη εβδομάδα, κοντά στο υψηλό επίπεδο μετά την κρίση χρέους της ευρωζώνης. Ο Alexandre Bompard, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας λιανικής πώλησης τροφίμων Carrefour ανησυχεί επίσης. «Μόνο η κατανάλωση οδηγεί την ανάπτυξη της Γαλλίας αυτή τη στιγμή», είπε. «Η αβεβαιότητα είναι η χειρότερη για τον καταναλωτή... Όσο περισσότερη αβεβαιότητα υπάρχει, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος ισχυρού αντίκτυπου».

Τα στελέχη αντέδρασαν με ένα μείγμα αγανάκτησης και παραίτησης στην τελευταία αναταραχή, με πολλούς να επικρίνουν τους πολιτικούς για την αποτυχία τους να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο χρέος της χώρας και το έλλειμμα που αναμένεται να φτάσει το 5,4% του ΑΕΠ φέτος. Ένα ανώτερο στέλεχος σε μια εταιρεία του δείκτη Cac 40 δήλωσε ότι ενώ υπήρχε «οικονομική συναίνεση» σχετικά με την ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων, δεν υπήρχε «πολιτική συναίνεση» για το πώς θα γίνει αυτό.

«Είχαμε αστάθεια στην κυβέρνηση εδώ και 18 μήνες», δήλωσε ο Γκιγιόμ Μπορί, επικεφαλής της AXA France, μιας εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. «Οι επιχειρηματικοί ηγέτες χρειάζονται σαφήνεια για να είναι σε θέση να σχεδιάσουν επενδύσεις».

Ο Μπαϊρού ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Δεκέμβριο, μετά την πτώση της κυβέρνησης του Μισέλ Μπαρνιέ λόγω προηγούμενης πρότασης μομφής. Προκήρυξε την ψηφοφορία στις 8 Σεπτεμβρίου ως έναν τρόπο να ενισχύσει την εντολή του και να προωθήσει ένα πακέτο 44 δισεκατομμυρίων ευρώ με αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών, σε μια προσπάθεια να μειώσει το έλλειμμα στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Αλλά ο Aλεξάντρ Σομπό, επικεφαλής του λόμπι France Industrie, δήλωσε ότι το στοίχημα του πρωθυπουργού είχε κάνει τις ήδη «εφιαλτικές» διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό ακόμη χειρότερες. «Ήταν χάος πριν - είναι ακόμη μεγαλύτερο χάος τώρα», είπε. Η Κατρίν ΜακΓκρέγκορ, διευθύνουσα σύμβουλος του ενεργειακού ομίλου Engie, δήλωσε: «[Οι επιχειρήσεις χρειάζονται] σταθερότητα και συνέπεια. Μερικές φορές με εκπλήσσει το γεγονός ότι οι αιρετοί αξιωματούχοι μας δεν κατανοούν πόσο μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να αντιπροσωπεύει αυτό».

Η αναταραχή — η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να διορίσει τον πέμπτο πρωθυπουργό του από τότε που κέρδισε δεύτερη θητεία το 2022 σημειώνεται σε μία δύσκολη περίοδο για τη Γαλλία που δέχεται ήδη αυξανόμενες πιέσεις από τους αμερικανικούς δασμούς.

Το πραγματικό ΑΕΠ της Γαλλίας μειώνεται από τις εκλογές του περασμένου έτους και η παραγωγή αναμενόταν ήδη να μειωθεί στο 0,6% το 2025, από 1,1% το 2024, σύμφωνα με στοιχεία του Insee. Η ανεργία έχει επίσης αυξηθεί από τις αρχές του 2023. Εν τω μεταξύ, η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων των 10ετών κρατικών ομολόγων της χώρας και του αντίστοιχου γερμανικού ομολόγου —ένα μέτρο ανησυχίας της αγοράς για το χρέος— πλησιάζει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2012.

Ο Μπρινό Καβαλιέ, επικεφαλής οικονομολόγος της ODDO BHF, δήλωσε ότι η Γαλλία διατρέχει κίνδυνο «χαμηλότερης ανάπτυξης και μεγαλύτερου δημοσιονομικού ελλείμματος» τον επόμενο χρόνο μετά την απόφαση του Μπαϊρού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Ανησυχεί επίσης ότι ο Μακρόν θα μπορούσε να οδηγηθεί σε νέες εκλογές, καθώς η υποστήριξη για μια νέα ψηφοφορία κερδίζει έδαφος στις δημοσκοπήσεις, εμβαθύνοντας την πολιτική κρίση και τις αρνητικές επιπτώσεις της στην οικονομία.

Με το πολιτικό μέλλον της χώρας και τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό να βρίσκονται σε εκκρεμότητα, ο φόβος πολλών επιχειρηματικών ηγετών είναι ότι η αβεβαιότητα θα συνεχιστεί ή ότι το κοινοβούλιο θα στραφεί σε περαιτέρω αυξήσεις φόρων σε μια προσπάθεια να καλύψει το έλλειμμα. «Αν επιβαρύνουμε περαιτέρω την κατάσταση, η ανάπτυξη θα πληγεί σοβαρά. Ας αναπτυχθούμε, ας επενδύσουμε, ας καινοτομήσουμε, ας εκπαιδεύσουμε, ας προσλάβουμε και ας εξάγουμε. Έτσι θα συμβάλουμε στην ανάκαμψη», δήλωσε ο Mαρτίν της Medef.