Στο χείλος του γκρεμού η Γαλλία: Ο Μπαϊρού βλέπει την έξοδο - Τι ώρα θα γίνει η κρίσιμη ψηφοφορία

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού βλέπει την πόρτα της εξόδου και η Γαλλία ετοιμάζεται για ένα φθινόπωρο χάους

Στο χείλος του γκρεμού η Γαλλία: Ο Μπαϊρού βλέπει την έξοδο - Τι ώρα θα γίνει η κρίσιμη ψηφοφορία

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού

Η Γαλλία προετοιμάζεται για μία νέα περιόδο πολιτικής και οικονομικής αναταραχής, καθώς ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού και η κυβέρνηση μειοψηφίας του πιθανότατα θα χάσουν ψήφο εμπιστοσύνης αργότερα τη Δευτέρα. Ο Μπαϊρού είναι απίθανο να συγκεντρώσει τις απαραίτητες ψήφους για να κερδίσει την πρόταση, την οποία κατέθεσε αφού δυσκολεύτηκε να πείσει τους πολιτικούς αντιπάλους του να υποστηρίξουν τον προϋπολογισμό του 2026 που προέβλεπε περικοπές περίπου 44 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Στόχος ήταν η μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού της Γαλλίας από 5,8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) το 2024 σε 4,6% το 2026 — ένα επίπεδο που θα εξακολουθεί να είναι πολύ πάνω από τους κανόνες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα μέλη της.

Εάν ο Μπαϊρού χάσει την ψηφοφορία, η κυβέρνηση θα καταρρεύσει λιγότερο από ένα χρόνο μετά την κατάρρευση της βραχύβιας κυβέρνησης του Μισέλ Μπαρνιέ τον περασμένο Δεκέμβριο.

Αυτό είναι πιθανό να αναστατώσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές: Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου της Γαλλίας αυξήθηκε την περασμένη εβδομάδα — παράλληλα με το κόστος δανεισμού άλλων μεγάλων οικονομιών — πριν υποχωρήσει. Το πρωί της Δευτέρας, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου της Γαλλίας διαμορφώθηκε στο 4,35%, ενώ η απόδοση του 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,43%.

Ο 5ος πρωθυπουργός σε λιγότερο από δύο χρόνια

Εάν η κυβέρνηση Μπαϊρού πέσει, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα πρέπει στη συνέχεια να επιλέξει τον πέμπτο πρωθυπουργό του σε λιγότερο από δύο χρόνια. Ο Μακρόν έχει αναλάβει την ευθύνη για την τρέχουσα κρίση της Γαλλίας, μετά από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που προκήρυξε πέρυσι.

Αυτή η ψηφοφορία είχε ως στόχο να προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με την ισορροπία δυνάμεων στην κυβέρνηση, αντίθετα προκάλεσε νέο χάος και διχασμό, με τα κόμματα τόσο της αριστεράς όσο και της δεξιάς να κερδίζουν τους αντίστοιχους γύρους των εκλογών. Αυτά τα συναισθήματα οργής έχουν εδραιωθεί περισσότερο , με τους πολίτες να απειλούν να κατέβουν στους δρόμους τις επόμενες ημέρες.

Αντίπαλα κόμματα της αριστεράς (η συμμαχία του Νέου Λαϊκού Μετώπου) και της άκρας δεξιάς (ο Εθνικός Συναγερμός) έχουν δηλώσει ότι δεν θα στηρίξουν την κυβέρνηση Μπαϊρού μετά από παρατεταμένες διαφωνίες για τον προϋπολογισμό και προτεινόμενες περικοπές δαπανών, αυξήσεις φόρων και προτεινόμενο πάγωμα των δημόσιων δαπανών. Η πρότασή του για τη μείωση δύο αργιών στη Γαλλία επίσης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ο Μπαϊρού έχει χαρακτηρίσει την ψήφο εμπιστοσύνης της Δευτέρας ως μια υπαρξιακή στιγμή για τη Γαλλία, δηλώνοντας την περασμένη εβδομάδα στο BFMTV ότι η κατάσταση είναι «σοβαρή και επείγουσα». Ο Ζαν Κλοντ Τρισέ, πρώην διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, δήλωσε στο CNBC τη Δευτέρα ότι το Παρίσι αντιμετωπίζει «τον συνδυασμό μιας δύσκολης κατάστασης όσον αφορά στη δημοσιονομική ισορροπία και μιας πολύ δύσκολης κατάστασης, πολιτικά».

«Καταλαβαίνω ότι ο πρωθυπουργός ήθελε να θέσει όλα τα πολιτικά κόμματα προ των ευθυνών τους, ζητώντας τους να αναγνωρίσουν ότι υπήρχε πρόβλημα... Δυστυχώς, για πολιτικούς λόγους, η άκρα δεξιά και η αριστερά, συμπεριλαμβανομένου του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αποφάσισαν ότι δεν ήταν προς το πολιτικό τους συμφέρον να παίξουν το παιχνίδι της συνέχειας με τον Μπαϊρού», δήλωσε στο CNBC, προσθέτοντας:

«Μπορείτε ήδη να θεωρήσετε ότι ο Μπαϊρού δεν είναι [πλέον] ο πρωθυπουργός». Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί το απόγευμα της Δευτέρας, με το αποτέλεσμα να αναμένεται μετά τις 5 μ.μ. τοπική ώρα (6 ωρα Ελλάδος). Σύμφωνα με το Politico, η ψηφοφορία θα πρέπει να διεξαχθεί γύρω στις 7 μ.μ. ή 8 μ.μ (τοπική ώρα) και θα διαρκέσει περίπου 30 λεπτά, μετά την οποία ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα.

Ο Άρθουρ Ντελαπόρτ, βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, το οποίο αρχικά είχε προσφέρει την υποστήριξή του στον Μπαϊρού, αλλά έκτοτε έχει αλλάξει γνώμη, δήλωσε ότι το κόμμα του δεν μπορούσε να υποστηρίξει μια «τυφλή» ψήφο εμπιστοσύνης και ότι η κυβέρνηση είχε προτείνει πάρα πολλές περικοπές στον προϋπολογισμό, πολύ γρήγορα.

«[Ο Μπαϊρού πρότεινε] πάρα πολλές περικοπές, πάρα πολλές περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες, στις συντάξεις και στα κοινωνικά επιδόματα και αυτό δεν είναι αποδεκτό. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι υπάρχει κοινωνική οργή κατά της κυβέρνησης και πιστεύουμε ότι αυτό είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη, και ο Μπαϊρού δεν το είδε», δήλωσε στη Σαρλότ Ριντ του CNBC στο Παρίσι τη Δευτέρα.

Τι θα συμβεί στη συνέχεια;

Ενώ οι οικονομολόγοι και οι γεωπολιτικοί αναλυτές βλέπουν την ήττα του Μπαϊρού ως δεδομένη, «το πιο ενδιαφέρον είναι τι θα συμβεί στη συνέχεια», ανέφεραν οι στρατηγικοί αναλυτές.

«Ο πρόεδρος Μακρόν αναμένεται να ορίσει νέο πρωθυπουργό που θα μπορούσε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία για να περάσει τον προϋπολογισμό. Αυτό πιθανότατα θα απαιτούσε την υποστήριξη των κεντροαριστερών Σοσιαλιστών, καθώς το δεξιό λαϊκιστικό κόμμα Εθνικός Συναγερμός έχει ζητήσει τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Υπάρχουν επίσης γενικές απεργίες που έχουν προκηρυχθεί στη Γαλλία για τις 10 και 18 Σεπτεμβρίου», σημείωσε η Deutsche Bank.

Ο Μακρόν θεωρείται πιθανό να διορίσει διάδοχο του Μπαϊρού το συντομότερο δυνατό. «Στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, η δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας ήταν ένα πραγματικά πιεστικό ζήτημα για τις αγορές, μαζί με την μαζική πώληση ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά το ράλι των ομολόγων των ΗΠΑ έχει μειώσει κάπως την πίεση από αυτό. Παρ' όλα αυτά, και οι δύο χώρες παραμένουν σε μια επισφαλή κατάσταση εάν τα παγκόσμια επιτόκια ανακάμψουν», πρόσθεσε η Deutsche Bank.

