Τι συμβαίνει με τον Πούτιν; «Έμοιαζε με τον Μπερλουσκόνι στο τέλος του»

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάσιμο Ντ' Αλέμα δίνει μία εντελώς διαφορετική εικόνα του Βλαντιμίρ Πούτιν, αναζωπυρώνοντας τις φήμες για την υγεία του Ρώσου ηγέτη

Κατά τη διάρκεια των φαντασμαγορικών εορτασμών για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο Πεκίνο, οι εμφανίσεις του Σι Τζινπινγκ μαζί με τον Ρώσο ηγέτη, Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν άψογες και καλά σχεδιασμένες.

Ωστόσο, ο πρώην Ιταλός πρωθυπυργός, Μάσιμο Ντ' Αλέμα δίνει μία εντελώς διαφορετική εικόνα του Βλαντιμίρ Πούτιν, δηλώνοντας ότι «σοκαρίστηκε από την κατάσταση του» κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Πεκίνο, περιγράφοντας τον Ρώσο ηγέτη ως «πολύ κουρασμένο» και παρομοιάζοντάς τον με «τον Μπερλουσκόνι στα τελευαία του», ανέφερε η εφημερίδα Corriere della Sera.

China SCO Summit

Μάλιστα όπως είπε, «είχε δύο ανθρώπους δίπλα του να τον κρατούν».

Η εφημερίδα δεν διευκρίνισε πότε και πού ο Ντ' Αλέμα παρατήρησε αυτή τη σκηνή.

«Φάνηκε να βλέπω τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι την τελευταία περίοδο», φέρεται να είπε ο Ντ' Αλέμα, κάνοντας σύγκριση με τον πρώην Ιταλό πρωθυπουργό - ο οποίος πέθανε το 2023 από χρόνια μυελομονοκυτταρική λευχαιμία.

Ο Ντ' Αλέμα, διετέλεσε πρωθυπουργός της Ιταλίας από το 1998 έως το 2000 και στη συνέχεια αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών από το 2006 έως το 2008 σε κεντροαριστερές κυβερνήσεις.

Οι δηλώσεις του Ντ' Αλέμα αναζωπυρώνουν τις εικασίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Ρώσου προέδρου, ένα θέμα που αποτελεί αντικείμενο επίμονων φημών από την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Massimo D'Alema

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάσιμο Ντ' Αλέμα μιλάει κατά τη διάρκεια συνεδρίας για τη συνδεσιμότητα μεταξύ των ανθρώπων του Φόρουμ Ζώνης και Δρόμου στο Εθνικό Συνεδριακό Κέντρο της Κίνας (CNCC) στο Πεκίνο (2017)

AP POOL//Mark Schiefelbein

Η Corriere della Sera σημείωσε ότι ο Ντ' Αλέμα «απέφυγε προσεκτικά να αποτολμήσει μια διάγνωση» και «περιορίστηκε σε μια περιγραφή του επεισοδίου», χωρίς να προβεί σε συγκεκριμένους ιατρικούς ισχυρισμούς σχετικά με την κατάσταση του Ρώσου ηγέτη.

Οι εικασίες σχετικά με την υγεία του Πούτιν έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες.

Οι φήμες που έχουν κυκλοφορήσει περιλαμβάνουν υποτιθέμενες ασθένειες όπως καρδιαγγειακά ατυχήματα, διάφορους τύπους καρκίνου και τη νόσο του Πάρκινσον.

Ο πρώην σύμβουλος του Κρεμλίνου Αμπάς Γκαλιάμοφ, υποστήριξε πρότεινε ότι ο Πούτιν μπορεί να υπέστη "μίνι εγκεφαλικό επεισόδιο" το 2022.

Το Κρεμλίνο έχει απορρίψει σταθερά όλους αυτούς τους ισχυρισμούς. Ο προεδρικός εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε τις φήμες για την υγεία του Πούτιν ως "ψευδείς ειδήσεις" και επέμεινε ότι ο πρόεδρος είναι "καλά στην υγεία του". Οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες έχουν επίσης απορρίψει τις εικασίες.

Ο Πούτιν είναι γνωστό ότι τηρεί ακραία μέτρα ιατρικού απορρήτου. Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του στο εξωτερικό, πράκτορες της Ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας συλλέγουν τα βιολογικά του απόβλητα για να αποτρέψουν την ανάλυσή τους για πληροφορίες σχετικά με την υγεία του ή την πιθανή φαρμακευτική του αγωγή.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας εκδήλωσης στο Πεκίνο, προέκυψε επίσης μια συζήτηση με ανοιχτό μικρόφωνο μεταξύ του Πούτιν και του Σι Τζινπίνγκ για την ανθρώπινη μακροζωία. Στην ανταλλαγή απόψεων, ο Σι σχολίασε ότι "στο παρελθόν, οι άνθρωποι σπάνια ζούσαν μέχρι τα 70, αλλά σήμερα, στα 70 είσαι ακόμα παιδί".

Ο Πούτιν απάντησε ότι "με την ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας, τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς και οι άνθρωποι μπορούν να ζουν όλο και νεότεροι και να επιτυγχάνουν ακόμη και την αθανασία".

