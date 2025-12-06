Βόλος: «Έβρεξε» σοβάδες στο κέντρο της πόλης - Τμήμα μπαλκονιού αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε ΙΧ

Την τύχη με το μέρος της είχε το απόγευμα του Σαββάτου (6/12), παρέα φοιτητών, που κατηφόριζαν την οδό Αντωνοπούλου στον Βόλο, όταν κομμάτι από μπαλκόνι διαμερίσματος σε πολυκατοικία, αποκολλήθηκε με αποτέλεσμα να «προσγειωθεί» πάνω σε σταθμευμένο όχημα.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, δεν υπήρξε τραυματισμός, ωστόσο, όπως σημείωναν οι νεαροί που περνούσαν εκείνη την ώρα από το σημείο ο συγκεκριμένος δρόμος χρησιμοποιείται κατά κόρον από πεζούς που κινούνται προς το κέντρο επειδή έχει μικρότερη κυκλοφοριακή επιβάρυνση και θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι χειρότερο.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η αστυνομία προκειμένου να τοποθετήσει απαγορευτική κορδέλα, ενώ μέσω της Πολεοδομίας του Δήμου Βόλου, οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να προχωρήσουν στην αποκατάσταση των προβλημάτων.

Τον περασμένο Απρίλιο αντίστοιχο συμβάν είχε σημειωθεί επίσης σε κεντρικό σημείο του Βόλου, στη συμβολή των οδών Κουμουνδούρου και Ρήγα Φεραίου.

