Περού: Τουλάχιστον 25 τραυματίες από τον σεισμό των 6 Ρίχτερ

Ο σεισμός σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στις 21:51 τοπική ώρα.

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 25 άνθρωποι το βράδυ του Σαββάτου στο Περού, στον νομό Άνκας, βόρεια από την πρωτεύουσα Λίμα, ανακοίνωσαν οι αρχές την Κυριακή.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε προχθές στις 21:51 τοπική ώρα (στις 04:51 ώρα Ελλάδας), στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της πόλης Τσιμπότε, διευκρίνισαν οι αρχές.

Το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ο σεισμός είχε απολογισμό «25 τραυματίες», από τους οποίους «12 νοσηλεύονται» σε νοσοκομεία «και 13 έλαβαν εξιτήρια».

Στην Τσιμπότε, πόλη μισού εκατομμυρίου κατοίκων, λιμάνι βόρεια από την περουβιανή πρωτεύουσα Λίμα, το γενικό νοσοκομείο υπέστη ζημιές, όπως και σχολεία και σπίτια, καταγράφει οπτικό υλικό που μετέδωσαν χθες μέσα ενημέρωσης.

Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης μεταφορτώθηκαν βίντεο στα οποία διακρίνονται κτήρια να έχουν παρουσιάσει ρωγμές και εμπορεύματα σκορπισμένα στα πατώματα σούπερ μάρκετ.

Το Περού των 34 εκατομμυρίων κατοίκων βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου καταγράφεται η υψηλότερη σεισμικότητα στον κόσμο, από τα δυτικά παράλια της αμερικανικής ηπείρου ως την ανατολική Ασία.

Το 1970, το κράτος των Άνδεων είχε υποστεί έναν από τους πιο φονικούς σεισμούς των τελευταίων 100 χρόνων, με 67.000 νεκρούς στον νομό Άνκας.

