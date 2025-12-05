Καλαμάτα: Κατέρρευσε τσιμεντένια μαρκίζα στο κέντρο της πόλης - Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματίες

Από θαύμα δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός το βράδυ της Παρασκευής (5/12), όταν κατέρρευσε τσιμεντένια μαρκίζα πολυκατοικίας στο κέντρο της Καλαμάτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNEWS, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 20:30 στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Ασκληπιού, ώρα που τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούσαν και η κίνηση πεζών ήταν αυξημένη.

Μεγάλα κομμάτια τσιμέντου κατέληξαν στο πεζοδρόμιο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες λίγο έλειψε να πέσει και μονάδα κλιματιστικού, γεγονός που θα μπορούσε να έχει ακόμα σοβαρότερες συνέπειες.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας, με δύο οχήματα, για την ασφάλιση του χώρου και την απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών. Παρούσες ήταν επίσης η Δημοτική Αστυνομία και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, που απέκλεισαν την περιοχή.

Με κορδέλες έχουν αποκλειστεί το πεζοδρόμιο της Βασιλέως Γεωργίου έως τη Φαρών, καθώς και της Ασκληπιού έως τη Βασιλίσσης Όλγας, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχομένων.

Οι αρχές πραγματοποιούν έλεγχο για τα αίτια της κατάρρευσης, εξετάζοντας τόσο την κατάσταση της μαρκίζας όσο και πιθανές φθορές στο κτίριο.

Διαβάστε επίσης