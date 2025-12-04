Πτολεμαΐδα: «Λειτούργησα ενστικτωδώς δεν έχω οδηγήσει ξανά λεωφορείο» - Η μαρτυρία επιβάτη

Την δική του εκδοχή για το πως βίωσε τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου στην Πτολεμαΐδα, περιέγραψε ο επιβάτης που πήρε το τιμόνι όταν ο οδηγός του λεωφορείου έπαθε ανακοπή.

Περίπου στις 07:00 ο οδηγός του λεωφορείου που εκτελούσε το δρομολόγιο Πτολεμαΐδα – ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ένιωσε μια ξαφνική αδιαθεσία, η οποία τελικά αποδείχθηκε πως ήταν ανακοπή καρδιάς, στοιχίζοντας τη ζωή του. Στο λεωφορείο βρίσκονταν περίπου 40 υπάλληλοι της ΔΕΗ οι οποίοι πήγαιναν με το όχημα ιδιωτική εταιρείας που έχει μισθωθεί για να εξυπηρετεί τις ανάγκες μεταφοράς των υπαλλήλων από και προς τον χώρο εργασίας τους.

Τότε ένας επιβάτης «ενστικτωδώς» όπως περιγράφει αφού αντιλήφθηκε πως κάτι δεν πήγαινε καλά, έπιασε το τιμόνι και πατώντας φρένο ακινητοποίησε με ασφάλεια το λεωφορείο.

«Εγώ καθόμουν στη μέση του λεωφορείου. Κάποια στιγμή άκουσα ένα τράνταγμα, πετάχτηκα, είχε αρχίσει το λεωφορείο να χτυπάει στις προστατευτικές μπάρες», δήλωσε στο kozan.gr, o επιβάτης.

«Ο οδηγός ήταν πεσμένος στο πλάι και είχε χάσει τις αισθήσεις του. Έπιασα το τιμόνι και προσπαθούσα να πατήσω το φρένο ενώ ο οδηγός είχε εκεί τα πόδια του. Αντέδρασα ενστικτωδώς, δεν έχω οδηγήσει ξανά λεωφορείο», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον εργαζόμενο της ΔΕΗ, «ο κόσμος ήταν αναστατωμένος και σε πανικό αλλά μόλις σταματήσαμε ηρέμησαν όλοι»

