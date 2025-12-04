Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα: Εξετράπη λεωφορείο με 40 εργαζόμενους της ΔΕΗ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου στην Πτολεμαΐδα όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε 40 εργαζομένους της ΔΕΗ εξετράπη της πορείας του.

Το λεωφορείο είχε ξεκινήσει από την Πτολεμαΐδα με προορισμό τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, όταν ο οδηγός αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr ο οδηγός υπέστη ανακοπή με αποτέλεσμα το λεωφορείο να προσκρούσει σε σιδερένιες προστατευτικές μπάρες, προτού καταλήξει εκτός δρόμου. Ένας από τους επιβαίνοντες όταν κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά φέρεται να έπιασε το τιμόνι πατώντας φρένο και ακινητοποιώντας το λεωφορείο με ασφάλεια. Οι υπόλοιποι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν με άλλο λεωφορείο στον προορισμό τους.

Το λεωφορείο που μετέφερε τους εργαζομένους της ΔΕΗ στην εργασία τους Kozan.gr

Παρά τις πυρετώδεις προσπάθειες των γιατρών που επί 45 λεπτά έκαναν ΚΑΡΠΑ στον 56χρονο οδηγό, δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή.

