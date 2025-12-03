Τροχαίο στη Λάρισα: Μοτοσικλέτα παρέσυρε γυναίκα στην οδό Καρδίτσης

Τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε το απόγευμα της Τετάρτης (03/12) λίγο πριν τις 6:30 το απόγευμα στη Λάρισα.

Όλα έγιναν επί της οδού Καρδίτσης στο ύψος της ΔΕΗ, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία, μία μοτοσικλέτα παρέσυρε μια γυναίκα με αποτέλεσμα να πέσει τραυματισμένη στο οδόστρωμα.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε και μετέφερε την τραυματία στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, προκειμένου να της προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.

*Με πληροφορίες από onlarissa.gr

Διαβάστε επίσης