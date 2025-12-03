Ήπειρος: Τροχαίο με ανατροπή αγροτικού στην Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας για την ασφαλή διαχείριση της κυκλοφορίας και την παροχή βοήθειας

Ήπειρος: Τροχαίο με ανατροπή αγροτικού στην Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας
Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (03/12) στην Εθνική Οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, κοντά στη διασταύρωση με Αμμουδιά, όταν αγροτικό όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να απεγκλωβιστεί με τη βοήθεια διερχόμενων οδηγών φορτηγών, πριν καν φτάσουν στο σημείο τα σωστικά συνεργεία. Από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται πως ο τραυματισμός του είναι ελαφρύς.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας για την ασφαλή διαχείριση της κυκλοφορίας και την παροχή βοήθειας.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος, ενώ συνιστούν στους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς κατά διαστήματα εκδηλώνονται και έντονες βροχοπτώσεις.

