Τροχαίο ατύχημα στο Ηράκλειο: Μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (03/12) στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το cretalive.gr από μάρτυρες, λίγο μετά τις 15:00, μηχανή την οποία οδηγούσε ένας άνδρας, εξετράπη της πορείας της, με τον άνδρα να καταλήγει στο οδόστρωμα και να τραυματίζεται σοβαρά στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον άνδρα για τη μεταφορά του στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

