Τροχαίο ατύχημα στο Ηράκλειο: Μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της - Στο νοσοκομείο ο οδηγός
Ο άνδρας βρέθηκε στο οδόστρωμα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (03/12) στο Ηράκλειο.
Σύμφωνα με το cretalive.gr από μάρτυρες, λίγο μετά τις 15:00, μηχανή την οποία οδηγούσε ένας άνδρας, εξετράπη της πορείας της, με τον άνδρα να καταλήγει στο οδόστρωμα και να τραυματίζεται σοβαρά στο πόδι.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον άνδρα για τη μεταφορά του στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:18 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE ΑΕΚ – ΟΦΗ: Η αναμέτρηση της «OPAP Arena» για το Κύπελλο Ελλάδας
17:17 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Πειραιάς: Συνελήφθη 16χρονος αλλοδαπός για σεξουαλική επίθεση σε γυναίκα
16:41 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ – ΟΦΗ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για την αναμέτρηση στο Κύπελλο Ελλάδας
16:20 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ