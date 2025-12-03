Γυναίκα μετά από τροχαίο ισχυρίζεται πως «συνάντησε τον Θεό» - Τι είδε

Μια γυναίκα που επέζησε από σοβαρό τροχαίο με μηχανή ισχυρίζεται πως είδε τον Θεό – και όπως λέει, δεν έμοιαζε σε τίποτα με όσα είχε φανταστεί διαβάζοντας τη Βίβλο. Η εμπειρία, σύμφωνα με την ίδια, άλλαξε τη ζωή της για πάντα.

Η Μπέβερλι Μπρόντσκι μεγάλωσε σε μια συντηρητική εβραϊκή οικογένεια στη Φιλαδέλφεια. Σε ηλικία οκτώ ετών, σοκαρισμένη από τις φρικαλεότητες του Ολοκαυτώματος, απομακρύνθηκε από την πίστη και το 1958 δήλωνε πλέον άθεη. Στα 20 της, το 1970, η ζωή της πήρε αναπάντεχη τροπή μετά από ένα σοβαρό ατύχημα με μηχανή κοντά στη Σάνσετ Μπουλβάρ στο Λος Άντζελες.

Η στιγμή που σταμάτησε ο πόνος

Υπέστη κάταγμα στο κρανίο και μεγάλο μέρος του δεξιού της προσώπου είχε ξεσκιστεί. Για δύο εβδομάδες νοσηλεύτηκε στο UCLA Hospital, με τους γιατρούς να λένε πως τέτοιοι τραυματισμοί συναντώνται μόνο στο πεδίο της μάχης. Με αλάτι στις γάζες και χωρίς παυσίπονα όταν πήρε εξιτήριο, έφτασε σε σημείο απελπισίας και απηύθυνε έκκληση σε έναν Θεό που δεν πίστευε. «Θεέ, αν υπάρχεις, πάρε με τώρα γιατί τελείωσα», είπε. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ένιωσε τον πόνο να εξαφανίζεται και είδε τον εαυτό της να αιωρείται πάνω από το σώμα της.

Όπως περιγράφει, είδε έναν άγγελο στο ταβάνι, με ανδρική όψη και εσωτερικό φως. Πήρε το χέρι της και όλες οι αμφιβολίες εξαφανίστηκαν. «Βρέθηκα μπροστά σε ένα λαμπερό ον σε λευκή λάμψη. Δεν είχε φτερά, αλλά πετούσε όπως εγώ. Ένιωσα δέος· δεν ήταν ένας συνηθισμένος άγγελος, ήταν σαν τον Μεσσία», ανέφερε στην αφήγησή της στον συγγραφέα Κένεθ Ρινγκ.

Εκείνος την οδήγησε προς το παράθυρο και πέρασαν μαζί μέσα από το τζάμι, χωρίς εκείνη να εκπλαγεί από την ευκολία της κίνησης. Όπως είπε, στο πλευρό του όλα της φαίνονταν φυσικά.

Το πέρασμα μέσα από το σκοτάδι

Το “ταξίδι” τους πέρασε πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε σε ένα στενό, σκοτεινό πέρασμα. Μετά από μεγάλη διαδρομή, έφτασε μπροστά σε ένα εκτυφλωτικό φως. «Μπροστά μου ήταν η ζωντανή παρουσία του φωτός. Ένιωσα νοημοσύνη, σοφία, αγάπη, αλήθεια. Δεν είχε μορφή, δεν είχε φύλο. Ήταν τα πάντα. Και κατάλαβα αμέσως πως βρισκόμουν μπροστά στον Θεό», είπε.

Όπως περιγράφει, τη στιγμή που γέμισε με ερωτήματα για τις αδικίες του κόσμου, διαπίστωσε ότι ο Θεός γνώριζε κάθε σκέψη της και απαντούσε τηλεπαθητικά. «Ήμουν καθαρό μυαλό. Το σώμα μου δεν υπήρχε πια», είπε. «Μου δόθηκαν όλες οι απαντήσεις, σαν άπειρα λουλούδια που ανθίζουν ταυτόχρονα. Ένιωσα ενωμένη με τη γνώση Του.»

Πριν το όραμα σβήσει, είδε μια λαμπερή φωτιά, «τον πυρήνα ενός θαυμαστού άστρου», όπως περιγράφει. Κι έπειτα επέστρεψε απότομα στο κατεστραμμένο σώμα της.

Η ζωή μετά την εμπειρία

Σήμερα, μέλος πλέον της Εκκλησίας, η Μπέβερλι αφιερώνει τη ζωή της στη διάδοση της εμπειρίας της. Η μαρτυρία της περιλαμβάνεται στο βιβλίο “Lessons From The Light” των Έβελιν Ελσέσερ Βαλαρίνο και Κένεθ Ρινγκ, ο οποίος χαρακτήρισε την περιγραφή της ως «ίσως τη πιο συγκινητική» της συλλογής του. Έχει παρουσιαστεί σε ντοκιμαντέρ του BBC, σε ραδιοφωνικές εκπομπές στο Ισραήλ, ενώ συμπεριλαμβάνεται και στο Who’s Who in America του 2006.