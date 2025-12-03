Γυναίκα μετά από τροχαίο ισχυρίζεται πως «συνάντησε τον Θεό» - Τι είδε

Η Μπέβερλι Μπρόντσκι ανέφερε την μεταθανάτια εμπειρία της

Δημήτρης Δρίζος

Γυναίκα μετά από τροχαίο ισχυρίζεται πως «συνάντησε τον Θεό» - Τι είδε
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια γυναίκα που επέζησε από σοβαρό τροχαίο με μηχανή ισχυρίζεται πως είδε τον Θεό – και όπως λέει, δεν έμοιαζε σε τίποτα με όσα είχε φανταστεί διαβάζοντας τη Βίβλο. Η εμπειρία, σύμφωνα με την ίδια, άλλαξε τη ζωή της για πάντα.

Η Μπέβερλι Μπρόντσκι μεγάλωσε σε μια συντηρητική εβραϊκή οικογένεια στη Φιλαδέλφεια. Σε ηλικία οκτώ ετών, σοκαρισμένη από τις φρικαλεότητες του Ολοκαυτώματος, απομακρύνθηκε από την πίστη και το 1958 δήλωνε πλέον άθεη. Στα 20 της, το 1970, η ζωή της πήρε αναπάντεχη τροπή μετά από ένα σοβαρό ατύχημα με μηχανή κοντά στη Σάνσετ Μπουλβάρ στο Λος Άντζελες.

Η στιγμή που σταμάτησε ο πόνος

Υπέστη κάταγμα στο κρανίο και μεγάλο μέρος του δεξιού της προσώπου είχε ξεσκιστεί. Για δύο εβδομάδες νοσηλεύτηκε στο UCLA Hospital, με τους γιατρούς να λένε πως τέτοιοι τραυματισμοί συναντώνται μόνο στο πεδίο της μάχης. Με αλάτι στις γάζες και χωρίς παυσίπονα όταν πήρε εξιτήριο, έφτασε σε σημείο απελπισίας και απηύθυνε έκκληση σε έναν Θεό που δεν πίστευε. «Θεέ, αν υπάρχεις, πάρε με τώρα γιατί τελείωσα», είπε. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ένιωσε τον πόνο να εξαφανίζεται και είδε τον εαυτό της να αιωρείται πάνω από το σώμα της.

Όπως περιγράφει, είδε έναν άγγελο στο ταβάνι, με ανδρική όψη και εσωτερικό φως. Πήρε το χέρι της και όλες οι αμφιβολίες εξαφανίστηκαν. «Βρέθηκα μπροστά σε ένα λαμπερό ον σε λευκή λάμψη. Δεν είχε φτερά, αλλά πετούσε όπως εγώ. Ένιωσα δέος· δεν ήταν ένας συνηθισμένος άγγελος, ήταν σαν τον Μεσσία», ανέφερε στην αφήγησή της στον συγγραφέα Κένεθ Ρινγκ.

Εκείνος την οδήγησε προς το παράθυρο και πέρασαν μαζί μέσα από το τζάμι, χωρίς εκείνη να εκπλαγεί από την ευκολία της κίνησης. Όπως είπε, στο πλευρό του όλα της φαίνονταν φυσικά.

Το πέρασμα μέσα από το σκοτάδι

Το “ταξίδι” τους πέρασε πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε σε ένα στενό, σκοτεινό πέρασμα. Μετά από μεγάλη διαδρομή, έφτασε μπροστά σε ένα εκτυφλωτικό φως. «Μπροστά μου ήταν η ζωντανή παρουσία του φωτός. Ένιωσα νοημοσύνη, σοφία, αγάπη, αλήθεια. Δεν είχε μορφή, δεν είχε φύλο. Ήταν τα πάντα. Και κατάλαβα αμέσως πως βρισκόμουν μπροστά στον Θεό», είπε.

Όπως περιγράφει, τη στιγμή που γέμισε με ερωτήματα για τις αδικίες του κόσμου, διαπίστωσε ότι ο Θεός γνώριζε κάθε σκέψη της και απαντούσε τηλεπαθητικά. «Ήμουν καθαρό μυαλό. Το σώμα μου δεν υπήρχε πια», είπε. «Μου δόθηκαν όλες οι απαντήσεις, σαν άπειρα λουλούδια που ανθίζουν ταυτόχρονα. Ένιωσα ενωμένη με τη γνώση Του.»

Πριν το όραμα σβήσει, είδε μια λαμπερή φωτιά, «τον πυρήνα ενός θαυμαστού άστρου», όπως περιγράφει. Κι έπειτα επέστρεψε απότομα στο κατεστραμμένο σώμα της.

Η ζωή μετά την εμπειρία

Σήμερα, μέλος πλέον της Εκκλησίας, η Μπέβερλι αφιερώνει τη ζωή της στη διάδοση της εμπειρίας της. Η μαρτυρία της περιλαμβάνεται στο βιβλίο “Lessons From The Light” των Έβελιν Ελσέσερ Βαλαρίνο και Κένεθ Ρινγκ, ο οποίος χαρακτήρισε την περιγραφή της ως «ίσως τη πιο συγκινητική» της συλλογής του. Έχει παρουσιαστεί σε ντοκιμαντέρ του BBC, σε ραδιοφωνικές εκπομπές στο Ισραήλ, ενώ συμπεριλαμβάνεται και στο Who’s Who in America του 2006.

*Με πληροφορίες από την express.co.uk

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός 0-2: Το "καθαρίζει" ο Ταρέμι

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Στήθηκε το πρώτο μπλόκο στη Φθιώτιδα - Δεκάδες τρακτέρ στον κόμβο της Ομβριακής

14:19ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων ο 16χρονος Ρομά που συνελήφθη με κλεμμένη μοτοσικλέτα μετά από καταδίωξη

14:15ΚΟΣΜΟΣ

«Υφέρπουσα καταστροφή»: Η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε αύξηση των μολυσματικών ασθενειών

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες από drones αποτυπώνουν τη δραματική μείωση νερού σε Μόρνο και Υλίκη - Γιατί οι ταμιευτήρες δεν γεμίζουν παρά τις έντονες βροχοπτώσεις

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση και χημικά ανάμεσα σε οδηγούς ταξί και αστυνομίας έξω από το υπουργείο Μεταφορών

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κίνα ο Εμανουέλ Μακρόν - Οι στρατηγικές συνομιλίες και το δείπνο στην «Απαγορευμένη Πόλη»

14:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία: Η Ελλάδα του 2025 μπορεί να είναι υπερήφανη

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Μπακογιάννης και Δήμος Αθηναίων στα... χαρακώματα για τους κάδους των σκύλων

14:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΑΛΟΣ με τον τραυματισμό του Αϊ-Βασίλη! Οι τάρανδοι έτοιμοι να το σκάσουν!

13:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Σε λίγες ώρες η παρουσίαση της «Ιθάκης» - Ποιοι ετοιμάζονται να πάνε και ποιοι θα... κάτσουν σπίτι τους

13:55ΚΟΣΜΟΣ

Ανακάλυψη που συγκλονίζει τον κόσμο της τέχνης: Σχέδιο ποδιού αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο και αξίζει εκατομμύρια

13:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Απλήρωτοι φόροι 7,2 δισ. ευρώ το δεκάμηνο 2025 - Κάτω από 3,9 εκατ. οι οφειλέτες

13:43ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανός φοιτητής εξαφανίζεται κοντά στο Κάστρο του Δράκουλα - Βρέθηκε μόνο το σακίδιό του

13:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

O Όμιλος AKTOR Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για τα... Χριστούγεννα της Κιμ Καρντάσιαν: «Είσαι υπερβολική και κακόγουστη, πολλοί δεν μπορούν καν να στολίσουν δέντρο»

13:32WHAT THE FACT

Γυναίκα μετά από τροχαίο ισχυρίζεται πως «συνάντησε τον Θεό» - Τι είδε

13:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αττική: Βίντεο - ντοκουμέντο από την επιχείρηση της Αστυνομίας σε «γιάφκα» διαρρηκτών μέσα σε καταυλισμό Ρομά

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Κρυστάλλινο και διαμαντένιο αυγό Fabergé πωλήθηκε σε δημοπρασία για 25.9 εκατ. ευρώ

13:27ΕΛΛΑΔΑ

«Η συνταγή από το φαρμακείο είναι έτοιμη»: Νέα απάτη με χρήση ΑΙ από επιτήδειους - Προσοχή σε αυτούς τους αριθμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 28χρονος συνοριακός φύλακας εν ώρα υπηρεσίας

13:27ΕΛΛΑΔΑ

«Η συνταγή από το φαρμακείο είναι έτοιμη»: Νέα απάτη με χρήση ΑΙ από επιτήδειους - Προσοχή σε αυτούς τους αριθμούς

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Συμπλοκές, ξύλο και δακρυγόνα στο μπλόκο του Κιάτου - Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στην Πατρών - Κορίνθου

12:43ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Τριήμερο με έντονες καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα χτυπήσει

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες από drones αποτυπώνουν τη δραματική μείωση νερού σε Μόρνο και Υλίκη - Γιατί οι ταμιευτήρες δεν γεμίζουν παρά τις έντονες βροχοπτώσεις

13:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αττική: Βίντεο - ντοκουμέντο από την επιχείρηση της Αστυνομίας σε «γιάφκα» διαρρηκτών μέσα σε καταυλισμό Ρομά

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Ψωρίαση: Εκτοξεύονται τα περιστατικά παγκοσμίως, ειδικά σε εύπορες περιοχές

12:49ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λούτσα: Συγγνώμη ζητά ο 29χρονος από την οικογένεια του 24χρονου - Προθεσμία να απολογηθεί αύριο

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφει στα μέτρα του κορονοϊού η Ισπανία - Μάσκες και πίεση στο Σύστημα Υγείας

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός κάνει challenge και «κρέμεται» από εν κινήσει λεωφορείο στην Καλλιθέα - Δείτε βίντεο

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Τζένιφερ Λόπεζ: Έκανε καυτό comeback με προκλητικό μπικίνι στα 56 της

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο υπαινιγμός Πούτιν για τα πυρηνικά: «Ο πόλεμος με την Ευρώπη θα τελείωνε τόσο γρήγορα που δεν θα είχαμε με ποιον να διαπραγματευθούμε»

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες κλείνουν το Τελωνείο του Προμαχώνα – Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ευελπίδων ο 29χρονος που προκάλεσε το φονικό τροχαίο στη Λούτσα – Βρέθηκε θετικός και σε κοκαΐνη εκτός από αλκοόλ

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για τα... Χριστούγεννα της Κιμ Καρντάσιαν: «Είσαι υπερβολική και κακόγουστη, πολλοί δεν μπορούν καν να στολίσουν δέντρο»

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Κλήση στη Βάνα Μπάρμπα για παράνομο παρκάρισμα - Δεν είχε πινακίδες το αυτοκίνητό της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ