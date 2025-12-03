Νοσοκομείο Βόλου: Συγγενείς τραυματία από τροχαίο πιάστηκαν στα χέρια με τον οδηγό που τον τράκαρε

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (3/12) στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου όπου μεταφέρθηκε ένας 65χρονος τραυματίας τροχαίου που σημειώθηκε στο κόμβο «Βερτζίνη».

Ο 65χρονος εμβολίστηκε με τη μηχανή που οδηγούσε από ΙΧ αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να υποστεί συντριπτικό κάταγμα στον μηρό. Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στο σημείο από τον οδηγό του οχήματος που τον παρέσυρε ο οποίος κάλεσε άμεσα για βοήθεια.

Στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε ο τραυματίας για την παροχή πρώτων βοηθειών, επικράτησε πανικός σε ανύποπτη στιγμή όπου συγγενείς του τραυματία επιτέθηκαν στον οδηγό του ΙΧ που προκάλεσε το τροχαίο.

Η κινητοποίηση του προσωπικού της φύλαξης ήταν άμεση. Απομάκρυναν τους συγγενείς που προκαλούσαν ανησυχία στους ασθενείς, ενώ στο Νοσοκομείο μετέβη και το Τμήμα Τροχαίας Βόλου προκειμένου να λάβει καταθέσεις για το ατύχημα.

Με πληροφορίες από taxydromos.gr

