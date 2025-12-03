Χειμωνιάτικη επίσκεψη σμήνους φλαμίνγκο στο Ναύπλιο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Είκοσι τρία πανέμορφα πτηνά του είδος φλαμίνγκο έκαναν την εμφάνιση τους στον υδροβιότοπο της παραλιακής Ναυπλίου Νέας Κίου στην Αργολίδα σήμερα Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025.

Τα φλαμίνγκο ή φοινικόπτερα είναι πτηνά του γένους των φοινικόπτερων που συναντώνται σε όλο τον κόσμο και έχουν χαρακτηριστικό ροζ φτέρωμα. Είναι ψηλόλιγνο με λεπτά πόδια και γαμψή μύτη.

Το όνομα φλαμίνγκο προέρχεται από τη λέξη «flamengo», που σημαίνει «αυτός που έχει το χρώμα της φλόγας».

Παρόμοιο νόημα έχει και η ελληνική λέξη «φοινικόπτερος» που σημαίνει «αυτός που έχει φτερά στο κόκκινο χρώμα του αίματος». Τα φλαμίνγκο συχνά στέκονται στο ένα πόδι, ενώ το άλλο είναι μαζεμένο κάτω από το σώμα τους.

Η αιτία αυτής της συμπεριφοράς δεν είναι πλήρως κατανοητή. Μία θεωρία είναι ότι με το να στέκονται στο ένα πόδι εξοικονομούν περισσότερη σωματική θερμότητα, δεδομένου ότι ξοδεύουν αρκετό χρόνο μέσα στο κρύο νερό.

Ωστόσο, αυτή η συμπεριφορά συμβαίνει και στο ζεστό νερό, και παρατηρείται στα πουλιά που τυπικά δεν στέκονται στο νερό.

