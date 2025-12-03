Στην Ευελπίδων ο 29χρονος που προκάλεσε το φονικό τροχαίο στη Λούτσα

Μεταγωγή στον ανακριτή του 29χρονου οδηγού που συνελήφθη για το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα

Το κατώφλι του Ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, συνοδεία του δικηγόρου του, πέρασε ο 29χρονος οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο στη Λούτσα.

Αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.

Όπως διαπιστώθηκε από τις αιματολογικές και τις τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη, βρισκόταν και υπό την επήρεια κοκαΐνης, πέρα από το αλκοόλ που είχε εντοπιστεί αρχικά στον οργανισμό του. Τα αποτελέσματα καταγράφουν καθαρά πως ο άνδρας είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών τη στιγμή της σύγκρουσης

Ο κατηγορούμενος είναι γνωστός στις Αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε διαπράξει πληθώρα αδικημάτων.

Η στιγμή του τροχαίου στη Λούτσα:

Οι προστριβές του με το νόμο άρχισαν πριν 10 χρόνια, το 2015 στην ηλικία των 19 ετών όταν αρχικά συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για κατοχή ναρκωτικών, επίσης την ίδια χρονιά συλλαμβάνεται στην Αγία Παρασκευή για κλοπές.

Ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί και συνέχισε να παρανομεί αφού το 2017 στην περιοχή που έγινε το τροχαίο δυστύχημα, ο 29χρονος είχε συλληφθεί για διακίνηση κάνναβης. Ο ίδιος άνθρωπος το 2022 συμμετείχε σε κύκλωμα εξαπάτησης μέσω υπολογιστών το οποίο είχε στηθεί στην περιοχή της Πέλλας, αλλά συνελήφθη λίγους μήνες αργότερα ξανά για κατοχή ναρκωτικών.

