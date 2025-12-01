Λούτσα: Γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας το θύμα

Γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας στον χώρο των ζαχαροπλαστείων ήταν ο άτυχος 24χρονος που τραυματίστηκε θανάσιμα στο σοκαριστικό τροχαίο στη Λούτσα.

Συγκεκριμένα, ήταν εγγονός του ιδρυτή της αλυσίδας με τα διάσημα σοκολατάκια "Leonidas". Mάλιστα, το θύμα εργαζόταν στην επιχείρηση της οικογένειας στο Βέλγιο και είχε ως όραμα να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του παππού του. Το παιδί ήρθε στην Ελλάδα για λίγες μέρες, καθώς ορκιζόταν η κοπέλα του. Ήθελε να βρίσκεται στη ορκωμοσία της. Θα επέστρεφε ξανά στις Βρυξέλλες τις επόμενες μέρες όμως, δεν πρόλαβε. Το νήμα της ζωής του κόπηκε βίαια όταν έπεσε πάνω του με ιλιγγιώδη ταχύτητα ο 29χρονος.

Το σοκαριστικό τροχαίο έγινε ακριβώς έξω από το σπίτι της γιαγιάς του στην Αρτέμιδα. Ο 24χρονος μόλις είχε επιστρέψει από βόλτα με τη μητέρα, την αδελφή του και την κοπέλα του και έβγαζε τα ψώνια από το πορτμπαγκάζ. Ο θάνατος του νεαρού ήταν ακαριαίος μπροστά στα μάτια των δικών του.

«Να σφίξουν τα δόντια οι γονείς, να δίνει ο ένας δύναμη στον άλλον. Το παλικάρι δεν γυρίζει πίσω. Το γιατί ο οδηγός συνέχιζε να βρίσκεται πίσω απο το τιμόνι ενώ είχε παραβατική οδηγική συμπεριφορά, αυτό πρέπει να το δουν οι αρχές», δηλώνει στο Newsbomb ο πατέρας του νεαρού που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο που είχε σημειωθεί στις 13 Απριλίου του 2020 με δράστη ξανά τον ίδιο οδηγό.

Το περιστατικό είχε γίνει στη Βραυρώνα. Το αυτοκίνητο του 29χρονου εξετράπη αριστερά της πορείας του και ανετράπη με σκοπό να τραυματιστεί σοβαρά ο συνοδηγός.

Η κηδεία του άτυχου 24χρονου θα οριστεί τις επόμενες ώρες.

