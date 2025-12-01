Λούτσα: Αυτός είναι ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα - Τα αδικήματα που είχε διαπράξει

Γνωστός στις αρχές φαίνεται πως είναι ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο δυστύχημα στην Λούτσα, παρασέρνοντας 24χρονο τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA στο παρελθόν είχε διαπράξει πληθώρα αδικημάτων.

Οι προστριβές του με το νόμο ξεκίνησαν πριν 10 χρόνια, το 2015 στην ηλικία των 19 ετών όταν αρχικά συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για κατοχή ναρκωτικών, επίσης την ίδια χρονιά συλλαμβάνεται στην Αγία Παρασκευή για κλοπές.

Ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί και συνέχισε να παρανομεί αφού το 2017 στην περιοχή που έγινε το τροχαίο δυστύχημα, ο 29χρονος είχε συλληφθεί για διακίνηση κάνναβης. Ο ίδιος άνθρωπος το 2022 συμμετείχε σε κύκλωμα εξαπάτησης μέσω υπολογιστών το οποίο είχε στηθεί στην περιοχή της Πέλλας, αλλά συνελήφθη λίγους μήνες αργότερα ξανά για κατοχή ναρκωτικών...

Είχε προκαλέσει και στο παρελθόν τροχαίο ατύχημα

Ο 29χρονος φαίνεται επίσης πως είχε «έφεση» στα τροχαία αφού σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το 2020 είχε προκαλέσει ατύχημα ξανά στην περιοχή της Αρτέμιδας. Από το τροχαίο που είχε προκαλέσει τότε είχε τραυματιστεί ο συνοδηγός που επέβαινε στο αυτοκίνητο του 29χρονου.

Παραδέχτηκε πως είχε κάνει χρήση κοκαΐνης

Μια νέα τροπή παίρνει το δυστύχημα στη Λούτσα καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, ο 29χρονος που προκάλεσε τον θάνατο ενός 24χρονου μετά από την ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου του.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός, ρώτησαν τον 29χρονο αν έχει καταναλώσει αλκοόλ. Τότε ο 29χρονος φέρεται να ανέφερε πως δεν έχει πιει αλκοόλ αλλά είχε κάνει χρήση ουσιών, χωρίς να κατονομάζει τι ακριβώς.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι άνδρες της Αστυνομίας ξήλωσαν αμέσως μετά κυριολεκτικά τα... πάντα από το αυτοκίνητο του 29χρονου ώστε να εντοπιστεί αν και εφόσον υπήρχαν ναρκωτικά κρυμμένα.

Είχε σκοτώσει τον 24χρονο και κοίταζε τι ζημιές είχε πάθει το αυτοκίνητό του

Την ώρα που η Τροχαία προσπαθεί να διαλευκάνει τι ακριβώς συνέβη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στη Λούτσα, με το αυτοκίνητο ενός 29χρονου να θερίζει έναν 24χρονο και την οικογένειά του, νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Όπως ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA, λίγα λεπτά αφότου είχε γίνει το φρικτό τροχαίο, οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον 29χρονο ότι είχε σκοτωθεί ένας άνθρωπος από το ατύχημα που προκάλεσε εκείνος αρκέστηκε να απαντήσει «παιδιά, να δω τι ζημιές έχει το αμάξι μου»!

Ο σπαραγμός του πατέρα του 24χρονου που σκοτώθηκε στη Λούτσα: «Δεν έχουμε πειράξει κανέναν»

Συγκλονίζουν τα σπαρακτικά λόγια του πατέρα του 24χρονου Σωτήρη που σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, όταν έπεσε πάνω του ένα ΙΧ με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Μιλώντας με δυσκολία, ο πατέρας του εξηγεί πως προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί στην οικογένειά του. «Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Επειδή ζω στην επαρχία, ήρθε ο αδελφός μου και με πήρε την επόμενη μέρα. Δεν με είχαν ειδοποιήσει γιατί ήταν όλοι στο νοσοκομείο. Δεν έχω καταλάβει τι έγινε», λέει μιλώντας στο Star. Ο ίδιος έχει καταγωγή από το χωριό Παπαδάτες Μακύνειας της Αιτωλοακαρνανίας και είναι διαζευγμένος από τη μητέρα των παιδιών.

«Η πρώην σύζυγός μου και η κόρη μου βγήκαν από το νοσοκομείο, αλλά είναι σε χάλια κατάσταση, η κόρη μου δεν μπορεί να κουνηθεί», είπε.

«Ο Σωτηράκης έφυγε, έκανε μεταπτυχιακό, έμενε στο Βέλγιο εργαζόταν στην επιχείρηση», δηλώνει καθώς η οικογένεια της πρώην συζύγου του και μητέρας του 24χρονου είναι μέτοχος της σοκολατοποιΐας «Λεωνίδας».

«Ψάξτε να δείτε τι οικογένεια είμαστε, δεν έχουμε πειράξει κανέναν», λέει συντετριμμένος, με φωνή που βγαίνει με πολύ μεγάλη δυσκολία.

«Από την επιχείρηση πάνω, από τα σοκολατάκια, ήρθε για δύο μέρες, ορκιζόταν η κοπέλα του, αυτή που είναι στο νοσοκομείο», λέει και συνεχίζει σπαρακτικά: «Έφυγε ένας άγγελος».

