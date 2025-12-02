Τροχαίο στη Λούτσα: Υπό την επήρεια αλκόολ ο οδηγός – Πάνω από 0,60 mg στο αίμα του

Υπό την επήρεια αλκόολ ήταν ο οδηγός που προκάλεσε το φρικτό τροχαίο στη Λούτσα: Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, ανιχνεύθηκαν πάνω από 0,60 mg στο αίμα του.

Ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, δεν έδωσε εξήγηση στους αστυνομικούς ως προς το γιατί έχασε τον έλεγχο του οχήματος, ωστόσο είναι φανερό πως είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Ως γενική εκτίμηση, η τιμή 0,60 αλκοόλ στο αίμα προκύπτει συνήθως μετά την κατανάλωση 2 έως 4 τυπικών ποτών μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (π.χ., 2-4 μεγάλα ποτήρια μπύρας, ή 2-4 ποτήρια κρασιού, ή 2-4 μεζούρες σκληρού αλκοόλ), ανάλογα όμως και με το βάρος και το ύψος του ατόμου που τα καταναλώνει.

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ανακρίνουν τον 29χρονο τόσο ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα, όσο και αργότερα, ενώ ήταν υπό κράτηση, ωστόσο εκείνος δεν έδωσε καμία εξήγηση για όσα συνέβησαν, όπως εξήγησε το πρωί της Τρίτης η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΑΝΤ1. Είναι δικαίωμά του, πρόσθεσε η ίδια.

Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή αύριο Τετάρτη, ενώ η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα εξετάζοντας όλο το διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό που έχει καταγράψει την πορεία του μπλε ΙΧ του 29χρονου πριν θερίσει τους πεζούς στη λεωφόρο Αρτέμιδος και πάρει τη ζωή του 24χρονου. Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου, πρέπει να αποκλειστεί η εμπλοκή τρίτου στο δυστύχημα – κάτι που ούτως ή άλλως, δεν προκύπτει από τις έως τώρα έρευνες και τα διαθέσιμα στοιχεία.

Είναι ξεκάθαρο πως είχε αναπτύξει αρκετά μεγάλη ταχύτητα που δεν δικαιολογείται σε κατοικημένη περιοχή, επισήμανε η κυρία Δημογλίδου.

Νέα ντοκουμέντα από το τροχαίο στη Λούτσα

Έρχονται στο φως νέες αποκαλύψεις σχετικά με την οδήγηση του 29χρονου που προκάλεσε το δυστύχημα. Ο ίδιος αναμένεται να απολογηθεί αύριο Τετάρτη. O τηλεοπτικός σταθμός Star παρουσίασε βίντεο ντοκουμέντα που δείχνουν το μπλε αυτοκίνητο του29χρονου να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε στενό δρόμο, περίπου 200 μέτρα πριν το σημείο της τραγωδίας.

Ο πραγματογνώμονας τροχαίων, Παναγιώτης Μαδιάς, επισημαίνει ότι η ταχύτητα εκτιμάται μεταξύ 80 και 90 χιλιομέτρων την ώρα, γεγονός που χαρακτηρίζεται «εγκληματικό» για τον συγκεκριμένο δρόμο, όπου το όριο ταχύτητας είναι μόλις 30 χλμ/ώρα.

Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την αντίδραση του οδηγού μετά το δυστύχημα

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν την αντίδραση του οδηγού μετά το θανατηφόρο χτύπημα. Ένας από αυτούς αναφέρει πως ο οδηγός φαινόταν αδιάφορος και σε κατάσταση αλλοφροσύνης, ενώ μιλούσε έντονα στο τηλέφωνο, ανταλλάσσοντας βρισιές.

«Όταν ο διασώστης του είπε “σκότωσες άνθρωπο”, εκείνος απάντησε: Ναι, αλλά με πονάει το αυτί μου, να το δούμε;» - αυτή ήταν η σοκαριστική στιχομυθία, ελάχιστα λεπτά αφότου με το αυτοκίνητό του, είχε παρασύρει τέσσερις ανθρώπους, σκοτώνοντας ακαριαία έναν 24χρονο και τραυματίζοντας πολύ σοβαρά μία 21χρονη κοπέλα.

«Δεν έδειχνε να έχει συνειδητοποιήσει τι είχε κάνει», λέει η αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στην ΕΡΤ. Η ίδια περιγράφει: «Άκουσα τον θόρυβο, τα τρία μπαμ. Μένω σχεδόν απέναντι και κατέβηκα αμέσως. Όταν κατέβηκα, είδα τους τραυματίες στο δρόμο, ρώτησα γιατί τους έβγαλαν έξω και μου είπαν ότι ήταν πεζοί. Πήγα στον νεαρό, έλεγξα καρωτίδα και καρπό, αλλά δεν είχε ζωτικά σημεία. Πήγα και στην κοπέλα, είδα το τραύμα στον κρόταφο. Της λέγαμε να μην σηκώνεται και δεν το καταλάβαινε», ανέφερε, μιλώντας για τον 24χρονο που έχασε τη ζωή του και την 21 ετών φίλη του, που τραυματίστηκε σοβαρά.

Γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας το θύμα

Γόνος της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας στον χώρο των ζαχαροπλαστείων, Leonidas, ήταν ο άτυχος 24χρονος που τραυματίστηκε θανάσιμα στο σοκαριστικό τροχαίο στη Λούτσα.

Συγκεκριμένα, ήταν εγγονός του ιδρυτή της αλυσίδας με τα διάσημα σοκολατάκια "Leonidas". Mάλιστα, το θύμα εργαζόταν στην επιχείρηση της οικογένειας στο Βέλγιο και είχε ως όραμα να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του παππού του. Το παιδί ήρθε στην Ελλάδα για λίγες μέρες, καθώς ορκιζόταν η κοπέλα του. Ήθελε να βρίσκεται στη ορκωμοσία της. Θα επέστρεφε ξανά στις Βρυξέλλες τις επόμενες μέρες όμως, δεν πρόλαβε. Το νήμα της ζωής του κόπηκε βίαια όταν έπεσε πάνω του με ιλιγγιώδη ταχύτητα ο 29χρονος.

Το σοκαριστικό τροχαίο έγινε ακριβώς έξω από το σπίτι της γιαγιάς του στην Αρτέμιδα. Ο 24χρονος μόλις είχε επιστρέψει από βόλτα με τη μητέρα, την αδελφή του και την κοπέλα του και έβγαζε τα ψώνια από το πορτμπαγκάζ. Ο θάνατος του νεαρού ήταν ακαριαίος μπροστά στα μάτια των δικών του.

«Να σφίξουν τα δόντια οι γονείς, να δίνει ο ένας δύναμη στον άλλον. Το παλικάρι δεν γυρίζει πίσω. Το γιατί ο οδηγός συνέχιζε να βρίσκεται πίσω απο το τιμόνι ενώ είχε παραβατική οδηγική συμπεριφορά, αυτό πρέπει να το δουν οι αρχές», δηλώνει στο Newsbomb ο πατέρας του νεαρού που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο που είχε σημειωθεί στις 13 Απριλίου του 2020 με δράστη ξανά τον ίδιο οδηγό.

Το περιστατικό είχε γίνει στη Βραυρώνα. Το αυτοκίνητο του 29χρονου εξετράπη αριστερά της πορείας του και ανετράπη με σκοπό να τραυματιστεί σοβαρά ο συνοδηγός.

Η κηδεία του άτυχου 24χρονου θα οριστεί τις επόμενες ώρες.

Αυτός είναι ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα

Γνωστός στις αρχές φαίνεται πως είναι ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο δυστύχημα στην Λούτσα, παρασέρνοντας 24χρονο τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA στο παρελθόν είχε διαπράξει πληθώρα αδικημάτων.

Οι προστριβές του με το νόμο ξεκίνησαν πριν 10 χρόνια, το 2015 στην ηλικία των 19 ετών όταν αρχικά συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για κατοχή ναρκωτικών, επίσης την ίδια χρονιά συλλαμβάνεται στην Αγία Παρασκευή για κλοπές.

Ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί και συνέχισε να παρανομεί αφού το 2017 στην περιοχή που έγινε το τροχαίο δυστύχημα, ο 29χρονος είχε συλληφθεί για διακίνηση κάνναβης. Ο ίδιος άνθρωπος το 2022 συμμετείχε σε κύκλωμα εξαπάτησης μέσω υπολογιστών το οποίο είχε στηθεί στην περιοχή της Πέλλας, αλλά συνελήφθη λίγους μήνες αργότερα ξανά για κατοχή ναρκωτικών...

Διαβάστε επίσης