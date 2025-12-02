Λούτσα: Νέα ντοκουμέντα από το δυστύχημα - Η τρελή πορεία του μπλε αυτοκινήτου πριν την τραγωδία

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν την αντίδραση του οδηγού μετά το θανατηφόρο χτύπημα - Μεγάλη ποσότητα αλκοόλ εντοπίστηκε στο αίμα του 29χρονου οδηγού

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Λούτσα: Νέα ντοκουμέντα από το δυστύχημα - Η τρελή πορεία του μπλε αυτοκινήτου πριν την τραγωδία

Το μπλε αυτοκίνητο που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα

Facebook
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις γύρω από το τραγικό δυστύχημα στη Λούτσα, όπου ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του και η σύντροφός του νοσηλεύεται τραυματισμένη.

Η οικογένεια παραμένει σε απόγνωση, ενώ παράλληλα έρχονται στο φως νέες αποκαλύψεις σχετικά με την οδήγηση του 29χρονου οδηγού που προκάλεσε το δυστύχημα. Ο ίδιος αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη.

O τηλεοπτικός σταθμός Star παρουσίασε βίντεο ντοκουμέντα που δείχνουν το μπλε αυτοκίνητο του29χρονου να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε στενό δρόμο, περίπου 200 μέτρα πριν το σημείο της τραγωδίας.

Ο πραγματογνώμονας τροχαίων, Παναγιώτης Μαδιάς, επισημαίνει ότι η ταχύτητα εκτιμάται μεταξύ 80 και 90 χιλιομέτρων την ώρα, αριθμός που χαρακτηρίζεται «εγκληματικός» για το συγκεκριμένο δρόμο, όπου το όριο ταχύτητας είναι μόλις 30 χλμ/ώρα.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν την αντίδραση του οδηγού μετά το θανατηφόρο χτύπημα. Ένας από αυτούς αναφέρει πως ο οδηγός φαινόταν αδιάφορος και σε κατάσταση αλλοφροσύνης, ενώ μιλούσε έντονα στο τηλέφωνο, ανταλλάσσοντας βρισιές.

Επιπλέον, σοκαριστικός είναι ο διάλογος που κατέγραψε άλλο αυτόπτης μάρτυρας ανάμεσα στον οδηγό και διασώστη, όπου στη διαπίστωση «έχεις σκοτώσει άνθρωπο», ο οδηγός απάντησε ψυχρά: «ναι ε; Με πονάει το αυτί μου, να το δούμε».

Βρέθηκε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του 29χρονου

Σύμφωνα με το MEGA, οι εξετάσεις έδειξαν πως ο νεαρός ήταν αρκετά πιο πάνω από το όριο και φυσικά προκαλεί απορία πως γίνεται το αλκοτέστ που του έγινε στο σημείο να τον έβγαλε αρνητικό και οι αιματολογικές εξετάσεις να έδειξαν δείκτη αρκετά μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με το MEGA, ο 29χρονος φέρεται να παραδέχτηκε στους αστυνομικούς πως είχε κάνει χρήση κοκαΐνης αλλά όχι αλκοόλ ενώ εκκρεμούν τα αποτελέσματα για το αν είχε όντως κάνει βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών.

Γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας το θύμα

Γόνος της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας στον χώρο των ζαχαροπλαστείων, Leonidas, ήταν ο άτυχος 24χρονος που τραυματίστηκε θανάσιμα στο σοκαριστικό τροχαίο στη Λούτσα.

Συγκεκριμένα, ήταν εγγονός του ιδρυτή της αλυσίδας με τα διάσημα σοκολατάκια "Leonidas". Mάλιστα, το θύμα εργαζόταν στην επιχείρηση της οικογένειας στο Βέλγιο και είχε ως όραμα να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του παππού του. Το παιδί ήρθε στην Ελλάδα για λίγες μέρες, καθώς ορκιζόταν η κοπέλα του. Ήθελε να βρίσκεται στη ορκωμοσία της. Θα επέστρεφε ξανά στις Βρυξέλλες τις επόμενες μέρες όμως, δεν πρόλαβε. Το νήμα της ζωής του κόπηκε βίαια όταν έπεσε πάνω του με ιλιγγιώδη ταχύτητα ο 29χρονος.

Το σοκαριστικό τροχαίο έγινε ακριβώς έξω από το σπίτι της γιαγιάς του στην Αρτέμιδα. Ο 24χρονος μόλις είχε επιστρέψει από βόλτα με τη μητέρα, την αδελφή του και την κοπέλα του και έβγαζε τα ψώνια από το πορτμπαγκάζ. Ο θάνατος του νεαρού ήταν ακαριαίος μπροστά στα μάτια των δικών του.

«Να σφίξουν τα δόντια οι γονείς, να δίνει ο ένας δύναμη στον άλλον. Το παλικάρι δεν γυρίζει πίσω. Το γιατί ο οδηγός συνέχιζε να βρίσκεται πίσω απο το τιμόνι ενώ είχε παραβατική οδηγική συμπεριφορά, αυτό πρέπει να το δουν οι αρχές», δηλώνει στο Newsbomb ο πατέρας του νεαρού που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο που είχε σημειωθεί στις 13 Απριλίου του 2020 με δράστη ξανά τον ίδιο οδηγό.

Το περιστατικό είχε γίνει στη Βραυρώνα. Το αυτοκίνητο του 29χρονου εξετράπη αριστερά της πορείας του και ανετράπη με σκοπό να τραυματιστεί σοβαρά ο συνοδηγός.

Η κηδεία του άτυχου 24χρονου θα οριστεί τις επόμενες ώρες.

Αυτός είναι ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα

Γνωστός στις αρχές φαίνεται πως είναι ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο δυστύχημα στην Λούτσα, παρασέρνοντας 24χρονο τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA στο παρελθόν είχε διαπράξει πληθώρα αδικημάτων.

Οι προστριβές του με το νόμο ξεκίνησαν πριν 10 χρόνια, το 2015 στην ηλικία των 19 ετών όταν αρχικά συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για κατοχή ναρκωτικών, επίσης την ίδια χρονιά συλλαμβάνεται στην Αγία Παρασκευή για κλοπές.

Ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί και συνέχισε να παρανομεί αφού το 2017 στην περιοχή που έγινε το τροχαίο δυστύχημα, ο 29χρονος είχε συλληφθεί για διακίνηση κάνναβης. Ο ίδιος άνθρωπος το 2022 συμμετείχε σε κύκλωμα εξαπάτησης μέσω υπολογιστών το οποίο είχε στηθεί στην περιοχή της Πέλλας, αλλά συνελήφθη λίγους μήνες αργότερα ξανά για κατοχή ναρκωτικών...

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:16ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται τα τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών που θα κάνει η Τροχαία σε οδηγούς

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέα πρόκληση στο Αιγαίο: Τουρκικές μηχανότρατες παραβιάζουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα - Βίντεο

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για αγροτικές κινητοποιήσεις: Δεν θα επιτρέψουμε το κλείσιμο των δρόμων - Η πόρτα του υπουργείου είναι ανοικτή

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Νέα ντοκουμέντα από το δυστύχημα - Η τρελή πορεία του μπλε αυτοκινήτου πριν την τραγωδία

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα: Τα αιτήματα των ιδιοκτητών

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους - Ενισχύονται τα μπλόκα σε Νίκαια, Μάλγαρα και E65

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με καλό καιρό η Τρίτη – Σύστημα από τη Λιβύη φέρνει νέα κακοκαιρία στη χώρα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις – Νωρίτερα η πληρωμή της 6ης δόσης

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 2 Δεκεμβρίου

04:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΗΠΑ: Παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ η κλήρωση της τελικής φάσης του Μουντιάλ 2026

04:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές Νοεμβρίου - Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ναύαρχος και όχι ο Χέγκσεθ διέταξε το δεύτερο πλήγμα εναντίον σκάφους ανοικτά της Βενεζουέλας

03:36ΣΕΙΣΜΟΙ

Διπλός σεισμός στην ανατολική Κρήτη - Κοντά στη Σητεία τα επίκεντρα

03:12ΕΡΓΑΣΙΑ

49η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 40 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα – Νέο μήνυμα Μαδούρο: Δεν θέλουμε την ειρήνη των σκλάβων, ούτε την ειρήνη των αποικιών

02:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Την ενοχή του ομολόγησε στο δικαστήριο ο 39χρονος γιος του «Ελ Τσάπο»

01:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας

01:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Πορφυρίου στο Μήλεσι

01:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκλογές ΔΣΑ: Τα τελικά αποτελέσματα – Ποιοι θα αναμετρηθούν στον β΄ γύρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ζωνική ροή του Ατλαντικού αλλάζει τον χειμώνα - Ανατροπή δεδομένων για την Ελλάδα

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόποπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Το ριφιφί του αιώνα: Η ληστεία των 5 δισεκατομμυρίων δραχμών στην Τράπεζα Εργασίας που δεν εξιχνιάστηκε ποτέ

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Νέα ντοκουμέντα από το δυστύχημα - Η τρελή πορεία του μπλε αυτοκινήτου πριν την τραγωδία

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με νεκρή έγκυο γυναίκα που βρέθηκε σε δάσος - Άφαντο το μωρό που είχε στην κοιλιά της!

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Γιατί δεν θα γίνει μάθημα στις 3 Δεκεμβρίου

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για Χριστούγεννα - Πότε χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Νέα κακοκαιρία «τύπου Adel» προ των πυλών - Χειμωνιάτικο σκηνικό

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο από καταδίωξη ανήλικου μηχανόβιου Ρομά στο κέντρο της πόλης - Τον κυνηγούσαν 10 αστυνομικοί!

12:03WHAT THE FACT

Κλείστε την πόρτα του υπνοδωματίου - Ο λόγος που δεν πρέπει να την αφήνετε ανοιχτή όταν κοιμάστε

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στο Βέλγιο: Σκηνή της Γέννησης «χωρίς πρόσωπα» εγκαταστάθηκε στις Βρυξέλλες - Δείτε βίντεο

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: «Στη Βασιλίσσης Όλγας το έργο έχει ουσιαστικά σταματήσει - Κάποιοι θέλουν να μην τελειώσει ποτέ»

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Βρέθηκε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του 29χρονου που προκάλεσε το τροχαίο

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός στα 26 του ο ράπερ Poorstacy

13:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η viral αντίδραση της Αφροδίτης Λατινοπούλου όταν τη συνέκριναν με την Ζωή Κωνσταντοπούλου - «Ώπα» είπε και έκανε τον σταυρό της

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας το θύμα - «Να σφίξουν τα δόντια οι γονείς», λέει στο Newsbomb ο πατέρας του νεαρού που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο του 2020

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα: Τα αιτήματα των ιδιοκτητών

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Κροατία: Με σκουπίδια από Αλβανία γέμισαν οι ακτές του Ντουμπρόβνικ - Χρειάστηκαν ημέρες για να τα καθαρίσουν οι αρχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ