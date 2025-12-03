Ετοιμοπόλεμοι και οι αγρότες στη Φθιώτιδα: Ετοιμάζουν μπλόκα σε Μπράλο, Αταλάντη και Δομοκό

Θέμα ωρών να ξεκινήσουν οι κινητοποιήσεις των αγροτών και στη Φθιώτιδα

Newsbomb

Ετοιμοπόλεμοι και οι αγρότες στη Φθιώτιδα: Ετοιμάζουν μπλόκα σε Μπράλο, Αταλάντη και Δομοκό
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα τρακτέρ τους ζεσταίνουν και οι αγρότες στη Φθιώτιδα που είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τις μηχανοκίνητες κινητοποιήσεις υποστηρίζοντας τους συναδέλφους τους και διεκδικώντας τα αιτήματά τους.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, υπάρχει ήδη συνεννόηση για το μπλόκο στο κεντρικό άξονα του Μπράλου μεταξύ των Αγροτικών Συλλόγων από τη Λαμία μέχρι τη δυτική και βόρεια Λοκρίδα με στόχο την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, ενώ δύο ακόμη μπλόκα ετοιμάζονται σε Αταλάντη και Δομοκό.

Οι Αγρότες της Αταλάντης έχουν μεταφέρει την έναρξη των κινητοποιήσεων την προσεχή Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στοχεύοντας στο κλείσιμο του ΠΑΘΕ στο ύψος του κόμβου της Αταλάντης.

Σημειώνεται ότι το κάλεσμα των Αγροτικών Συλλόγων Δομοκού, είναι για σήμερα στο κόμβο της Ομβριακής. Σημειώνεται ότι, στην συγκεκριμένη περιοχή εκτός από τα τρέχοντα ζητήματα των λειψών έως ανύπαρκτων ενισχύσεων που έλαβαν, υπάρχει έντονα το πρόβλημα που έχουν αφήσει πίσω οι κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias» με το εισόδημα των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα να έχει περιοριστεί ήδη από διετίας.

Προς το παρόν η κυκλοφορία στη Φθιώτιδα διεξάγεται κανονικά, σε αντίθεση με τα προβλήματα που θα συναντήσουν οι οδηγοί από τη Λαμία και πάνω καθώς παραμένει κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, με τους αγρότες μάλιστα να εξετάζουν το ενδεχόμενο κλεισίματος και των παρακαμπτήριων, ενώ τα προβλήματα αυξάνονται λόγω και του κλεισίματος του Ε65 από τους αγρότες της Καρδίτσας.

Πονοκέφαλο θα προκαλέσει και το νέο μπλόκο που ετοιμάζεται στον κόμβο Μεγαλοχωρίου Τρικάλων, κόβοντας και το κομμάτι της παρακαμπτήριου όσων επιλέξουν να ταξιδέψουν στον Ε65 με στάσεις, αλλά και την εθνική οδό Τρικάλων - Λάρισας.

Σημειώνεται ότι στο χορό των κινητοποιήσεων έχουν μπει και οι αγρότες της Βοιωτίας με την αστυνομία να θέλει να αποτρέψει το κλείσιμο της εθνικής στο Κάστρο που είναι το σημείο αναφοράς των κινητοποιήσεων. Στη Βοιωτία οι αγροτικές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με μπλόκο στην Καρυά και αποκλεισμό της Επαρχιακής οδού Λιβαδειάς – Κάστρου Βοιωτίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:49ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λούτσα: Συγγνώμη ζητά ο 29χρονος από την οικογένεια του 24χρονου - Προθεσμία να απολογηθεί αύριο

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Βόλου: Συγγενείς τραυματία από τροχαίο πιάστηκαν στα χέρια με τον οδηγό που τον τράκαρε

12:43ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Τριήμερο με έντονες καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα χτυπήσει

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός κάνει challenge και «κρέμεται» από εν κινήσει λεωφορείο στην Καλλιθέα - Δείτε βίντεο

12:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας προς Κομισιόν: Ανάγκη εξαίρεσης του ελαιολάδου από την επιβολή δασμών εισαγωγής στις ΗΠΑ

12:33WHAT THE FACT

«Κυνηγοί ακτινοβολίας» στο Τσέρνομπιλ: Παράξενοι μύκητες τρέφονται με πυρηνική ακτινοβολία - Γιατί ενδιαφέρουν τη NASA

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει να εξορίσει τον Mαδούρο στο Κατάρ - Το μυστικό σχέδιο των ΗΠΑ

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφει στα μέτρα του κορονοϊού η Ισπανία - Μάσκες και πίεση στο Σύστημα Υγείας

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Χειμωνιάτικη επίσκεψη σμήνους φλαμίνγκο στο Ναύπλιο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

12:23LIFESTYLE

Η θρυλική σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» επιστρέφει στο καθημερινό πρόγραμμα

12:22ΑΠΟΨΕΙΣ

Τι κρύβει πραγματικά η θάλασσα

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ευελπίδων ο 29χρονος που προκάλεσε το φονικό τροχαίο στη Λούτσα – Βρέθηκε θετικός και σε κοκαΐνη εκτός από αλκοόλ

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Malaysia Airlines MH370: Ξεκινάνε μετά από 11 χρόνια ξανά οι έρευνες για το εξαφανισμένο αεροπλάνο

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Μάθιου Πέρι: Αντιμέτωπος με τρία χρόνια φυλάκισης ο γιατρός που του πουλούσε κεταμίνη

12:04ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Συμφωνία για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού αερίου μέχρι το φθινόπωρο του 2027

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Αρναούτογλου για τα Χριστούγεννα - «Προσοχή τις επόμενες ώρες»

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Ετοιμοπόλεμοι και οι αγρότες στη Φθιώτιδα: Ετοιμάζουν μπλόκα σε Μπράλο, Αταλάντη και Δομοκό

11:55LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Νικητές και χαμένοι στη βραδινή ζώνη

11:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Γενέθλια» για το πρώτο sms στον κόσμο - Στάλθηκε πριν από 33 χρόνια

11:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε στη Ζάκυνθο ο Ρέμι Μόουζες, πρώην άσος της Γιουνάιτεντ - Ήταν κόουτς σε ομάδα του νησιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:43ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Τριήμερο με έντονες καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα χτυπήσει

12:49ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λούτσα: Συγγνώμη ζητά ο 29χρονος από την οικογένεια του 24χρονου - Προθεσμία να απολογηθεί αύριο

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Αρναούτογλου για τα Χριστούγεννα - «Προσοχή τις επόμενες ώρες»

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες κλείνουν το Τελωνείο του Προμαχώνα – Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο υπαινιγμός Πούτιν για τα πυρηνικά: «Ο πόλεμος με την Ευρώπη θα τελείωνε τόσο γρήγορα που δεν θα είχαμε με ποιον να διαπραγματευθούμε»

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ευελπίδων ο 29χρονος που προκάλεσε το φονικό τροχαίο στη Λούτσα – Βρέθηκε θετικός και σε κοκαΐνη εκτός από αλκοόλ

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Ψωρίαση: Εκτοξεύονται τα περιστατικά παγκοσμίως, ειδικά σε εύπορες περιοχές

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφει στα μέτρα του κορονοϊού η Ισπανία - Μάσκες και πίεση στο Σύστημα Υγείας

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία - Φυλακή την επόμενη φορά» ξεκαθαρίζει ο δικηγόρος της

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

11:09ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: «Άνω – κάτω» η Μονή Κύκκου για δήθεν θαυματουργό φάρμακο που θεραπεύει τις αρθρώσεις

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομικό δίκαιο: Ολικό «λίφτινγκ» για διαθήκες, εξ αδιαιρέτου και χρέη - Οι βασικές αλλαγές

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός κάνει challenge και «κρέμεται» από εν κινήσει λεωφορείο στην Καλλιθέα - Δείτε βίντεο

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

10:38ΚΟΣΜΟΣ

«Φαίνεσαι λίγο νευρικός. Γιατί είσαι νευρικός;» - Τι έδειξε το βίντεο της σύλληψης Μαντζιόνε μετά τη δολοφονία Τόμπσον στη Νέα Υόρκη

23:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση από Γιάννη Καλλιάνο - Έρχεται σφοδρή κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Βόλου: Συγγενείς τραυματία από τροχαίο πιάστηκαν στα χέρια με τον οδηγό που τον τράκαρε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ