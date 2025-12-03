Ετοιμοπόλεμοι και οι αγρότες στη Φθιώτιδα: Ετοιμάζουν μπλόκα σε Μπράλο, Αταλάντη και Δομοκό

Τα τρακτέρ τους ζεσταίνουν και οι αγρότες στη Φθιώτιδα που είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τις μηχανοκίνητες κινητοποιήσεις υποστηρίζοντας τους συναδέλφους τους και διεκδικώντας τα αιτήματά τους.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, υπάρχει ήδη συνεννόηση για το μπλόκο στο κεντρικό άξονα του Μπράλου μεταξύ των Αγροτικών Συλλόγων από τη Λαμία μέχρι τη δυτική και βόρεια Λοκρίδα με στόχο την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, ενώ δύο ακόμη μπλόκα ετοιμάζονται σε Αταλάντη και Δομοκό.

Οι Αγρότες της Αταλάντης έχουν μεταφέρει την έναρξη των κινητοποιήσεων την προσεχή Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στοχεύοντας στο κλείσιμο του ΠΑΘΕ στο ύψος του κόμβου της Αταλάντης.

Σημειώνεται ότι το κάλεσμα των Αγροτικών Συλλόγων Δομοκού, είναι για σήμερα στο κόμβο της Ομβριακής. Σημειώνεται ότι, στην συγκεκριμένη περιοχή εκτός από τα τρέχοντα ζητήματα των λειψών έως ανύπαρκτων ενισχύσεων που έλαβαν, υπάρχει έντονα το πρόβλημα που έχουν αφήσει πίσω οι κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias» με το εισόδημα των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα να έχει περιοριστεί ήδη από διετίας.

Προς το παρόν η κυκλοφορία στη Φθιώτιδα διεξάγεται κανονικά, σε αντίθεση με τα προβλήματα που θα συναντήσουν οι οδηγοί από τη Λαμία και πάνω καθώς παραμένει κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, με τους αγρότες μάλιστα να εξετάζουν το ενδεχόμενο κλεισίματος και των παρακαμπτήριων, ενώ τα προβλήματα αυξάνονται λόγω και του κλεισίματος του Ε65 από τους αγρότες της Καρδίτσας.

Πονοκέφαλο θα προκαλέσει και το νέο μπλόκο που ετοιμάζεται στον κόμβο Μεγαλοχωρίου Τρικάλων, κόβοντας και το κομμάτι της παρακαμπτήριου όσων επιλέξουν να ταξιδέψουν στον Ε65 με στάσεις, αλλά και την εθνική οδό Τρικάλων - Λάρισας.

Σημειώνεται ότι στο χορό των κινητοποιήσεων έχουν μπει και οι αγρότες της Βοιωτίας με την αστυνομία να θέλει να αποτρέψει το κλείσιμο της εθνικής στο Κάστρο που είναι το σημείο αναφοράς των κινητοποιήσεων. Στη Βοιωτία οι αγροτικές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με μπλόκο στην Καρυά και αποκλεισμό της Επαρχιακής οδού Λιβαδειάς – Κάστρου Βοιωτίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

