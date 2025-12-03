Σε εορταστικούς ρυθμούς και επίσημα η Θεσσαλονίκη - Απόψε το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Σε εορταστικούς ρυθμούς και επίσημα μπαίνει η Θεσσαλονίκη, καθώς απόψε, στις 20:00, ανάβει το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ύψους 18 μέτρων, στην πλατεία Αριστοτέλους. Την αντίστροφη μέτρηση για να ανάψουν τα χιλιάδες λαμπιόνια θα κάνει, επί σκηνής, ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει συναυλία με τον δημοφιλή καλλιτέχνη Αντώνη Ρέμο.

Οι υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης εδώ και μέρες ξεκίνησαν το στολισμό σε όλες τις γειτονιές της πόλης, με τα φωτάκια να τοποθετούνται σε δέντρα και κολώνες, όπως επίσης και στις κεντρικές οδούς και πλατείες.

Ήδη στολίστηκε και το μεγαλύτερο μέρος του άξονα της Αριστοτέλους, ωστόσο αποφασίστηκε οι τελευταίες εορταστικές πινελιές, με τα ολοκαίνουργια, γιγάντια και εντυπωσιακά στολίδια να μπαίνουν μετά το άναμμα του δέντρου και τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Η απόφαση ελήφθη από τη δημοτική αρχή για να μην υπάρξει κάποιο ατύχημα, λόγω της μαζικής προσέλευσης του κόσμου.

Το εορταστικό πρόγραμμα για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, που επιμελήθηκε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας Βασίλης Γάκης φέρει τον τίτλο «Παιδικές Αναμνήσεις». Η δημοτική αρχή έχει ήδη αποφασίσει και για τις εκδηλώσεις αλλαγής του χρόνου. Η υποδοχή του 2026 θα πραγματοποιηθεί και φέτος με ένα μεγάλο πάρτι στο μνημείο - σύμβολο της πόλης, τον Λευκό Πύργο.

Ταυτόχρονα, έχουν ήδη τοποθετηθεί τα ξύλινα σπιτάκια στην πλατεία Δικαστηρίων, στη «σκιά» του αγάλματος του Βενιζέλου. Από τις 7 Δεκεμβρίου και για έναν μήνα δεκάδες σπιτάκια θα πουλούν ζεστά ροφήματα, χριστουγεννιάτικα γλυκά, στολίδια και δώρα μαζί με το κατακόκκινο σπίτι του Αϊ-Βασίλη θα συνθέτουν το Χριστουγεννιάτικο Χωριό, που στήθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

