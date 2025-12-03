Κόρινθος: Νεκρός 28χρονος συνοριακός φύλακας εν ώρα υπηρεσίας
Ο νεαρός αστυνομικός αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε την ώρα που εργαζόταν
Την τελευταία του πνοή άφησε ξαφνικά ένας 28χρονος συνοριοφύλακας στην Κόρινθο το πρωί της Τετάρτης (3/12).
Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, ο άτυχος 28χρονος έφυγε από τη ζωή στις 7:30 το πρωί ενώ βρισκόταν στην υπηρεσία του. Ο 28χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε ξαφνικά.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο νεαρός είχε καταγωγή από την Αρκαδία και υπηρετούσε στο Προ.Κε.Κα Κορίνθου.
Ο 28χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν, ωστόσο δεν τα κατάφερε.
Η απώλεια του 28χρονου βύθισε στη θλίψη τους συναδέλφους του και όσους τον γνώριζαν.
Τα αίτια του θανάτου του παραμένουν υπό διερεύνηση.