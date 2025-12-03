Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία - Φυλακή την επόμενη φορά»

«Στα μαλακά» έπεσε η Δήμητρα Ματσούκα, η οποία συνελήφθη με τις κατηγορίες της επικίνδυνης οδήγησης, χωρίς πινακίδες και δίπλωμα.

Το Αυτόφωρο, από το οποίο απουσίαζε της επέβαλε ποινή φυλάκισης 8 μηνών, με τριετή αναστολή, κρίνοντάς την ένοχη.

Ο συνήγορος της Αλέξανδρος Στεφανάκης, σε δηλώσεις του αμέσως μετά χαρακτήρισε σωστή την απόφαση, με την ποινή στα κατώτατα όρια του νόμου, καθώς επίσης της αφαιρέθηκαν οι πινακίδες και το δίπλωμα για 60 ημέρες, αναγνωρίζοντάς της το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

Ο κ. Στεφάνακης, ωστόσο λίγο αργότερα ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του, στο Mega, ότι ο νόμος δίνει μόνο μία ευκαιρία, και δεν υπάρχει δεύτερη φορά, καθώς σε περίπτωση υποτροπής η κα Ματσούκα θα καταλήξει στη φυλακή.

«Θα σας το πω έτσι, όπως το έχω μεταφέρει και στη Δήμητρα. Αυτή τη φορά, ο νόμος σου δίνει τη λεγόμενη “πρώτη ευκαιρία”. Δεύτερη ευκαιρία δεν υπάρχει. Δηλαδή, είτε για την κυρία Ματσούκα, είτε για τον κύριο Ευαγγελάτο, είτε για τον κύριο Στεφανάκη, αν επαναλάβεις τα ίδια πράγματα, θα κάνεις 100% μερική έκτιση στη φυλακή» ανέφερε ο συνήγορός της.