Χαλάνδρι: Ασυνείδητοι οδηγοί παρκάρουν παράνομα τα οχήματά τους και εμποδίζουν λεωφορεία να στρίψουν

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων προκάλεσαν για μία ακόμη φορά ασυνείδητοι οδηγοί στην περιοχή του Χαλανδρίου που στάθμευσαν τα οχήματά τους σε σημείο που απαγορεύεται με αποτέλεσμα να εμποδίζουν την κυκλοφορία των αστικών λεωφορείων.

Όπως θα δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες οι οδηγοί, στάθμευσαν τα οχήματά τους στην συμβολή της οδού Ανδρέα Παπανδρέου και Λεωφόρου Πεντέλης με αποτέλεσμα τα λεωφορεία να μην έχουν χώρο να περάσουν και να εκτελέσουν το δρομολόγιό τους με αποτέλεσμα να προκληθεί -για ακόμη μία φορά- κυκλοφοριακό κομφούζιο με σημαντικές καθυστερήσεις.

Στις φωτογραφίες φαίνονται δύο οχήματα, να έχουν σταθμεύσει στο τριγωνάκι μπροστά από την μικρή πλατεία Δούρου σα να πρόκειται για χώρο στάθμευσης μικρής διάρκειας.

Μπορεί τα συμβατικά ΙΧ οχήματα να μπορούσαν να περάσουν, ωστόσο ως συνέπεια της παράνομης στάθμευσης, όταν αστικό λεωφορείο έφτασε στο συγκεκριμένο σημείο δεν χωρούσε να περάσει με αποτέλεσμα να μπλοκάρει η κίνηση στον κεντρικό εμπορικό δρόμο για αρκετή ώρα, σχεδόν από το ύψος της Παλαιολόγου.

Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν πολλοί οδηγοί που συνηθίζουν να παρκάρουν τα οχήματά τους με αποτέλεσμα το φαινόμενο να παρατηρείται συχνά ενώ στο παρελθόν έχουν σημειωθεί και επεισόδια μεταξύ θερμόαιμων που σπεύδουν να ζητήσουν τον λόγο από τους οδηγούς που σταθμεύουν στο σημείο τα οχήματά τους.

