Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

Από θύμα βιασμού βρέθηκε κατηγορούμενη και εν τέλει καταδικασμένη σε ποινή φυλάκισης με αναστολή.

Μία 22χρονη η οποία είχε καταγγείλει τον βιασμό της από έναν 29χρονο και έναν 33χρονο σε ερημική περιοχή του Βόλου τον Μάιο του 2021, κάθισε στο εδώλιο του κατηγορουμένου, καθώς μετά την ομόφωνη αθώωση τους, οι δύο Λαρισαίοι στράφηκαν εναντίον της για ψευδή καταμήνυση, ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση.

Η νεαρή φοιτήτρια και μία φίλη της, σύμφωνα με το magnesianews.gr προχώρησαν σε σε ανακοινοποίηση της καταγγελίας του υποτιθέμενου βιασμού στο Instagram.

Η φίλη της κρίθηκε αθώα, λόγω έλλειψης δόλου, καθώς βασίστηκε σε αυτά που της είπε η 22χρονη, η οποία καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή, ενώ της αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της νεαρής ηλικίας.

Στην απολογία της στο δικαστήριο η κοπέλα επέμεινε ότι έπεσε θύμα βιασμού από τους δύο άνδρες. Παραδέχθηκε ότι γνώριζε τον έναν και πως η σχέση τους ήταν σε φιλικό επίπεδο, καθώς η ίδια διατηρούσε σχέση με άλλο πρόσωπο.

Οι μηνυτές δήλωσαν πως η φίλη της παρασύρθηκε από εκείνη και πως την πίστεψε ότι έτσι έγιναν τα πράγματα. Ταυτόχρονα δήλωσαν πως ό,τι έγινε συνέβη με τη συναίνεση της 22χρονης, με τον 29χρονο να αναφέρει ότι η καταγγελία που υποβλήθηκε εναντίον τους μετά από έναν μήνα, πραγματοποιήθηκε για λόγους ερωτικής αντιζηλίας γιατί ο ίδιος εκδήλωσε ενδιαφέρον για μια φίλη της η οποία είχε αποχωρήσει νωρίτερα από την παρέα τους και όχι για την 22χρονη.

Επιπλέον εξαιτίας της καταγγελίας υπέστησαν σημαντική ζημιά, αφού ο πρώτος διατηρούσε κατάστημα το οποίο έχασε αρκετούς πελάτες, ενώ ο δεύτερος ήταν στρατιώτης και -αναμένοντας να ολοκληρωθεί η θητεία του- επιθυμούσε να παραμείνει στο στράτευμα ως επαγγελματίας οπλίτης, αλλά αυτό δεν μπορούσε να γίνει από τη στιγμή που εκκρεμούσε εναντίον του η κατηγορία του βιασμού…