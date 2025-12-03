Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού τιμήθηκε σε εκδήλωση στο Μαρούσι για τον εθελοντισμό

Ο κ. Αυγερινός αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε περιόδους κρίσεων, αλλά και την καθημερινή, αδιάκοπη προσφορά των εθελοντών του Οργανισμού σε όλη τη χώρα

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού τιμήθηκε σε εκδήλωση στο Μαρούσι για τον εθελοντισμό
Σε μία υψηλού συμβολισμού εκδήλωση στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, με κεντρικό θέμα: «Εθελοντισμός και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Από τη Θεωρία στην Πράξη», η οποία διοργανώθηκε με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού (5 Δεκεμβρίου), ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δρ. Αντώνιος Αυγερινός, βραβεύθηκε τη Δευτέρα (1/12) από τον Δήμαρχο Αμαρουσίου, Θεόδωρο Αμπατζόγλου, για τo πολυδιάστατο και ανεκτίμητο έργο του στην προώθηση του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης στην Ελλάδα.

Ο κ. Αυγερινός, στην ομιλία του με θέμα: «Εθελοντισμός και Ερυθροσταυρισμός» αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε περιόδους κρίσεων, αλλά και την καθημερινή, αδιάκοπη προσφορά των εθελοντών του Οργανισμού (Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας, Σαμαρειτών-Διασωστών & Ναυαγοσωστών και Νεότητας) σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ ανθρωπιστικών οργανισμών και τοπικής αυτοδιοίκησης, επισημαίνοντας ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για 148 συναπτά έτη μεταλαμπαδεύει τη φλόγα του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.

