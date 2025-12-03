Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού τιμήθηκε σε εκδήλωση στο Μαρούσι για τον εθελοντισμό
Ο κ. Αυγερινός αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε περιόδους κρίσεων, αλλά και την καθημερινή, αδιάκοπη προσφορά των εθελοντών του Οργανισμού σε όλη τη χώρα
Σε μία υψηλού συμβολισμού εκδήλωση στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, με κεντρικό θέμα: «Εθελοντισμός και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Από τη Θεωρία στην Πράξη», η οποία διοργανώθηκε με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού (5 Δεκεμβρίου), ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δρ. Αντώνιος Αυγερινός, βραβεύθηκε τη Δευτέρα (1/12) από τον Δήμαρχο Αμαρουσίου, Θεόδωρο Αμπατζόγλου, για τo πολυδιάστατο και ανεκτίμητο έργο του στην προώθηση του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης στην Ελλάδα.
Ο κ. Αυγερινός, στην ομιλία του με θέμα: «Εθελοντισμός και Ερυθροσταυρισμός» αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε περιόδους κρίσεων, αλλά και την καθημερινή, αδιάκοπη προσφορά των εθελοντών του Οργανισμού (Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας, Σαμαρειτών-Διασωστών & Ναυαγοσωστών και Νεότητας) σε όλη τη χώρα.
Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ ανθρωπιστικών οργανισμών και τοπικής αυτοδιοίκησης, επισημαίνοντας ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για 148 συναπτά έτη μεταλαμπαδεύει τη φλόγα του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.