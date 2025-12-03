Νεαρός κάνει challenge και «κρέμεται» από εν κινήσει λεωφορείο στην Καλλιθέα - Δείτε βίντεο

Ένα απίστευτο βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου καθώς ένας νεαρός - πιθανότατα στο πλαίσιο ενός challenge- κρεμάστηκε από το πίσω μέρος ενός λεωφορείου και μετακινήθηκε, άγνωστο για πόσα μέτρα, με αυτόν τον τρόπο.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά και στο βίντεο ο νεαρός αρχικά επιβαίνει σε πατίνι και φτάνει αρκετά κοντά στο λεωφορείο, με σκοπό προφανώς να ανέβει στο πίσω μέρος, πιάνεται από τον αεραγωγό και μετακινείται έτσι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Καλλιθέας στην οδό Σιβιτανίδειο λίγο πριν τον σταθμό του τρένου. Προφανώς ο οδηγός δεν είχε ορατότητα σε εκείνο το σημείο του λεωφορείου προκειμένου να σταματήσει και να αποτρέψει τον νεαρό. Δεν υπάρχει πληροφορία για τραυματισμό από το συμβάν αυτό.