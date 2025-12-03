Λούτσα: Συγγνώμη ζητά ο 29χρονος από την οικογένεια του 24χρονου - Προθεσμία να απολογηθεί αύριο

Νέα προθεσμία ζήτησε και έλαβε ο 29χρονος που κατηγορείται για το τροχαίο στη Λούτσα, προκειμένου να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι. Η αναβολή κρίθηκε αναγκαία ώστε η υπεράσπιση να μελετήσει πρόσθετα στοιχεία που εντάχθηκαν στη δικογραφία.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο κατηγορούμενος βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση και εκφράζει την ειλικρινή του συγγνώμη, καθώς και τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του θύματος και τους τραυματίες.

Νωρίτερα, ο 29χρονος πέρασε το κατώφλι του Ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, συνοδεία του δικηγόρου του. Αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.

Ο 29χρονος οδηγός που οδηγούσε μεθυσμένος και υπό την επήρεια κοκαϊνης όταν με το αυτοκίνητό του που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα σκότωσε 24χρονο στη λεωφόρο Αρτέμιδας ενώ οδηγείται στον ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων INTIME.

Όπως διαπιστώθηκε από τις αιματολογικές και τις τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη, βρισκόταν και υπό την επήρεια κοκαΐνης, πέρα από το αλκοόλ που είχε εντοπιστεί αρχικά στον οργανισμό του. Τα αποτελέσματα καταγράφουν καθαρά πως ο άνδρας είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών τη στιγμή της σύγκρουσης.

Ο κατηγορούμενος είναι γνωστός στις Αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε διαπράξει πληθώρα αδικημάτων.

Η στιγμή του τροχαίου στη Λούτσα:

Οι προστριβές του με το νόμο άρχισαν πριν 10 χρόνια, το 2015 στην ηλικία των 19 ετών όταν αρχικά συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για κατοχή ναρκωτικών, επίσης την ίδια χρονιά συλλαμβάνεται στην Αγία Παρασκευή για κλοπές.

Ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί και συνέχισε να παρανομεί αφού το 2017 στην περιοχή που έγινε το τροχαίο δυστύχημα, ο 29χρονος είχε συλληφθεί για διακίνηση κάνναβης. Ο ίδιος άνθρωπος το 2022 συμμετείχε σε κύκλωμα εξαπάτησης μέσω υπολογιστών το οποίο είχε στηθεί στην περιοχή της Πέλλας, αλλά συνελήφθη λίγους μήνες αργότερα ξανά για κατοχή ναρκωτικών.

