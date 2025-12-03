Θανατηφόρο τροχαίο στην Κέρκυρα: Αυτοκίνητο με μητέρα και κόρη έπεσε σε ποτάμι

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου στην Κέρκυρα στο γεφυράκι των Κουραμάδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του corfutvnews.gr το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η 75χρονη μητέρα με την 48χρονη κόρη της εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει κάτω από τη γέφυρα και να βρεθεί μέσα στο ποτάμι.

Μάλιστα το όχημα έπεσε από ύψος περίπου 7 μέτρων. Οι δύο γυναίκες εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητο και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής προκειμένου να απεγκλωβιστούν.

Το αυτοκίνητο που έπεσε από τα 7 μέτρα στην Κέρκυρα Κερκυραϊκή άποψη

Τη ζωή της έχασε η 75χρονη συνοδηγός ενώ η 48χρονη κόρη της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

