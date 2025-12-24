Βρετανία: Η γυναίκα που ναρκώθηκε και βιάστηκε από τον σύζυγό της είναι τοπική ηρωίδα

Η 48χρονη γυναίκα στη Βρετανία που «ναρκώθηκε και βιάστηκε από τον σύζυγό της για πάνω από 13 χρόνια» χαρακτηρίστηκε ηρωίδα επειδή βοήθησε στην ανέλκυση της σορού ενός αγνοούμενου από ποτάμι

Newsbomb

Βρετανία: Η γυναίκα που ναρκώθηκε και βιάστηκε από τον σύζυγό της είναι τοπική ηρωίδα
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια γυναίκα, της οποίας ο σύζυγος κατηγορείται για 56 σεξουαλικά αδικήματα εναντίον της, χαρακτηρίστηκε τοπική ηρωίδα, καθώς βοήθησε στην ανάκτηση της σορού ενός αγνοούμενου από ένα ποτάμι. Η 48χρονη Τζοάν Γιανγκ παραιτήθηκε από το δικαίωμά της στην ανωνυμία αφότου έξι άνδρες, συμπεριλαμβανομένου του πρώην συζύγου της, κατηγορήθηκαν για μια σειρά σεξουαλικών αδικημάτων εναντίον της.

Έλαβε τον έπαινο του αρχηγού της αστυνομίας τον Σεπτέμβριο για το γενναίο εθελοντικό της έργο με την ομάδα έρευνας και διάσωσης του Wiltshire, μετά την ανάκτηση της σορού ενός αγνοούμενου από τον ποταμό Avon τον Ιούνιο. Το βραβείο έχει σχεδιαστεί για να αναγνωρίζει εξαιρετικές πράξεις γενναιότητας.

capture.jpg

Η Τζόαν Γιανγκ με τον κατηγορούμενο σύζυγό της

Ο σύμβουλος επιχειρήσεων Φίλιπ Γιανγκ, ο οποίος έχει τρία παιδιά μαζί της, κατηγορείται για 56 σεξουαλικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων πολλαπλές κατηγορίες βιασμού, εναντίον της πρώην συζύγου του. Το ζευγάρι ίδρυσε μαζί μια εταιρεία συμβούλων διαχείρισης το 2005.

Οι Νόρμαν Μακσόνι, 47 ετών, Ντιν Χάμιλτον, 47 ετών, Κόνορ Σάντερσον-Ντόιλ, 31 ετών, Ρίτσαρντ Γουίλκινς, 61 ετών, και Μοχάμεντ Χασάν, 37 ετών, κατηγορούνται για αδικήματα όπως βιασμός, σεξουαλικό άγγιγμα, σεξουαλική διείσδυση και κατοχή ακραίων εικόνων. Αρκετοί από τους άνδρες κάλυπταν τα πρόσωπά τους καθώς έφτασαν χθες στο Δικαστήριο του Σουίντον.

Η αρχηγός της αστυνομίας Κάθριν Ρόπερ δήλωσε ότι η κα Γιανγκ επέδειξε «εξαιρετική αφοσίωση, επαγγελματισμό και ανθρωπιά απέναντι σε δύσκολες και συναισθηματικά απαιτητικές συνθήκες» τον Ιούνιο, όπως ανέφεραν για πρώτη φορά οι Times. Της είχαν πει ότι μια εξειδικευμένη ομάδα καταδύσεων θα χρειαζόταν 10 ώρες για να ανασύρει ένα αγνοούμενο άτομο από το ποτάμι, οπότε - μαζί με δύο άλλους γενναίους εθελοντές - ανέσυρε η ίδια το πτώμα.

Ο Μάκσονι, από το Σάρνμπρουκ, κατηγορείται για βιασμό και κατοχή ακραίων εικόνων. Εμφανίστηκε στο δικαστήριο φορώντας ένα σκούρο κοστούμι και γραβάτα. ​​Δήλωσε αθώος. Ο Χάμιλτον, χωρίς σταθερή κατοικία, κατηγορείται για μία κατηγορία βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης με διείσδυση και δύο κατηγορίες σεξουαλικού αγγίγματος. Δήλωσε επίσης αθώος. Σε όλους χορηγήθηκε υπό όρους εγγύηση μέχρι τις 23 Ιανουαρίου, οπότε και θα εμφανιστούν μαζί με τον Γιανγκ στο Δικαστήριο του Σουίντον.

Ο 49χρονος Γιανγκ εμφανίστηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου του Σουίντον κατηγορούμενος για 11 κατηγορίες βιασμού, επτά κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και τέσσερις κατηγορίες σεξουαλικού αγγίγματος, όλες με εμπλοκή της πρώην συζύγου του. Ο Γιανγκ αντιμετωπίζει επίσης 11 κατηγορίες για χορήγηση ουσίας με πρόθεση ναρκομανίας ή εξουδετέρωσης της κας Γιανγκ «για να επιτρέψει τη σεξουαλική δραστηριότητα».

Τα φερόμενα αδικήματα έλαβαν χώρα μεταξύ 2010 και 2023, δήλωσε χθες το βράδυ η Εισαγγελία. Ο Γιανγκ αντιμετωπίζει επίσης πολλαπλές κατηγορίες για ηδονοβλεψία και κατοχή άσεμνων εικόνων παιδιών - συμπεριλαμβανομένων 139 από τις πιο σοβαρές, κατηγορίας Α, και 82 «ακραίων» εικόνων. Προφυλακίστηκε ενόψει της επόμενης εμφάνισής του μαζί με τους άλλους πέντε κατηγορούμενους στο Δικαστήριο του Σουίντον στις 23 Ιανουαρίου. Η κα Γιανγκ ζήτησε να τηρηθεί η ιδιωτικότητα και υποστηρίζεται από ειδικά εκπαιδευμένους αξιωματικούς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Ρεμπέτικο σε 70x100 - Στα εγκαίνια της έκθεσης του περιοδικού gr design

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «εκβιασμό» μετά την κατάσχεση πετρελαιοφόρων

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Η ηλιακή λέμβος του Χέοπα θα συντηρηθεί ενώπιον κοινού

14:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Χριστούγεννα στον βυθό: Από τη Βραζιλία μέχρι την Κύπρο οι Άγιοι Βασίληδες ευχήθηκαν φορώντας... βατραχοπέδιλα

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Θα θέσει και πάλι σε λειτουργία τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό στον κόσμο

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Αγνοείται ο διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Άμστερνταμ - Βερολίνο με 10 ευρώ: Ολλανδική startup αλλάζει τα ταξίδια με τρένο το 2026

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Ελ Σαλβαδόρ: Ο πρόεδρος Μπουκέλε απειλεί να απελευθερώσει τους Βενεζουελανούς που απέλασαν οι ΗΠΑ από φυλακή ύψιστης ασφαλείας

13:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ευχές της για τα Χριστούγεννα - «Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τις ΗΠΑ»

13:46ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τένις: Ο Ραφαήλ Παγώνης κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής U14

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρά τραυματισμένη 14χρονη που βγήκε για να πει τα κάλαντα

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η γυναίκα που ναρκώθηκε και βιάστηκε από τον σύζυγό της είναι τοπική ηρωίδα - Γιατί βραβεύθηκε από τον αρχηγό της αστυνομίας

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Φοιτητές ΑΕΙ με την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και «ΝΕΟΤΗΤΑ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών μοιράζουν δέματα αγάπης σε αστέγους

13:10ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Διέλυσαν τους Πρωταθλητές οι Σπερς - Μεγάλη νίκη για Μαβς κόντρα σε Νάγκετς - Τα αποτελέσματα

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Πώς το tap2ride απλοποιεί τις καθημερινές μας μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα

12:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και οι ευχές για καλές γιορτές

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε το νέο, ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για την Ουκρανία - Εστάλη ήδη στη Μόσχα

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπι Γουίλιαμς: Έκανε έκπληξη σε 94χρονη φανατική θαυμάστρια του - Δείτε βίντεο

12:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Η λίστα με τα νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2026-2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:03ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Αγνοείται ο διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρά τραυματισμένη 14χρονη που βγήκε για να πει τα κάλαντα

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Συγχαρητήρια για το νέο κατώτατο σημείο» - Οι ρωσικοί λύκοι, οι τάρανδοι και τα «γουρουνάκια»

17:42WHAT THE FACT

Ινδία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίο αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο ηλικίας 2.000 ετών

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Στα χέρια των Αρχών το «μαύρο κουτί» - Ελληνικό όνομα ανάμεσα στα θύματα

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέος φόρος για τα ακίνητα το 2027 - Τι είναι το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Ανεστίδης πουλάει, σιγή ασυρμάτου από Σαμαρά, άλλος κόσμος στα μπλόκα φέτος, ο ΓΑΠ των Τεμπών, οι 550 του defense tech και η Vodafone, η ΔΕΗ και οι οπτικές ίνες

16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

12:23ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Ένας μικρός ήρωας από την Κρήτη συγκινεί και στέλνει μηνύματα ζωής

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έξι έφηβοι από 14 έως 19 ετών κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό και εκδικητική προνογραφία σε βάρος 13χρονης

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε το νέο, ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για την Ουκρανία - Εστάλη ήδη στη Μόσχα

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Χριστούγεννα στον βυθό: Από τη Βραζιλία μέχρι την Κύπρο οι Άγιοι Βασίληδες ευχήθηκαν φορώντας... βατραχοπέδιλα

11:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Σειρήνες» για Ελ Κααμπί - Η πρόταση των «ερυθρόλευκων» και η πρόθεσή του

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Γιούτα: Εντοπίστηκε πιθανώς το μεγαλύτερο κοίτασμα σπάνιων γαιών στη Βόρεια Αμερική

19:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός AKTOR: Γκριγκόνις και Σαμοντούροβ εκτός δωδεκάδας

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας στην Πειραιώς λόγω συσσώρευσης υδάτων

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Στο κρησφύγετο της ντροπής του Έπσταϊν: Έργα τέχνης με παιδιά σε περίεργες πόζες, ταριχευμένα ζώα και κοστούμια ρόλων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ