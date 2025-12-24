Βρετανία: Η γυναίκα που ναρκώθηκε και βιάστηκε από τον σύζυγό της είναι τοπική ηρωίδα

Μια γυναίκα, της οποίας ο σύζυγος κατηγορείται για 56 σεξουαλικά αδικήματα εναντίον της, χαρακτηρίστηκε τοπική ηρωίδα, καθώς βοήθησε στην ανάκτηση της σορού ενός αγνοούμενου από ένα ποτάμι. Η 48χρονη Τζοάν Γιανγκ παραιτήθηκε από το δικαίωμά της στην ανωνυμία αφότου έξι άνδρες, συμπεριλαμβανομένου του πρώην συζύγου της, κατηγορήθηκαν για μια σειρά σεξουαλικών αδικημάτων εναντίον της.

Έλαβε τον έπαινο του αρχηγού της αστυνομίας τον Σεπτέμβριο για το γενναίο εθελοντικό της έργο με την ομάδα έρευνας και διάσωσης του Wiltshire, μετά την ανάκτηση της σορού ενός αγνοούμενου από τον ποταμό Avon τον Ιούνιο. Το βραβείο έχει σχεδιαστεί για να αναγνωρίζει εξαιρετικές πράξεις γενναιότητας.

Η Τζόαν Γιανγκ με τον κατηγορούμενο σύζυγό της

Ο σύμβουλος επιχειρήσεων Φίλιπ Γιανγκ, ο οποίος έχει τρία παιδιά μαζί της, κατηγορείται για 56 σεξουαλικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων πολλαπλές κατηγορίες βιασμού, εναντίον της πρώην συζύγου του. Το ζευγάρι ίδρυσε μαζί μια εταιρεία συμβούλων διαχείρισης το 2005.

Οι Νόρμαν Μακσόνι, 47 ετών, Ντιν Χάμιλτον, 47 ετών, Κόνορ Σάντερσον-Ντόιλ, 31 ετών, Ρίτσαρντ Γουίλκινς, 61 ετών, και Μοχάμεντ Χασάν, 37 ετών, κατηγορούνται για αδικήματα όπως βιασμός, σεξουαλικό άγγιγμα, σεξουαλική διείσδυση και κατοχή ακραίων εικόνων. Αρκετοί από τους άνδρες κάλυπταν τα πρόσωπά τους καθώς έφτασαν χθες στο Δικαστήριο του Σουίντον.

Η αρχηγός της αστυνομίας Κάθριν Ρόπερ δήλωσε ότι η κα Γιανγκ επέδειξε «εξαιρετική αφοσίωση, επαγγελματισμό και ανθρωπιά απέναντι σε δύσκολες και συναισθηματικά απαιτητικές συνθήκες» τον Ιούνιο, όπως ανέφεραν για πρώτη φορά οι Times. Της είχαν πει ότι μια εξειδικευμένη ομάδα καταδύσεων θα χρειαζόταν 10 ώρες για να ανασύρει ένα αγνοούμενο άτομο από το ποτάμι, οπότε - μαζί με δύο άλλους γενναίους εθελοντές - ανέσυρε η ίδια το πτώμα.

Ο Μάκσονι, από το Σάρνμπρουκ, κατηγορείται για βιασμό και κατοχή ακραίων εικόνων. Εμφανίστηκε στο δικαστήριο φορώντας ένα σκούρο κοστούμι και γραβάτα. ​​Δήλωσε αθώος. Ο Χάμιλτον, χωρίς σταθερή κατοικία, κατηγορείται για μία κατηγορία βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης με διείσδυση και δύο κατηγορίες σεξουαλικού αγγίγματος. Δήλωσε επίσης αθώος. Σε όλους χορηγήθηκε υπό όρους εγγύηση μέχρι τις 23 Ιανουαρίου, οπότε και θα εμφανιστούν μαζί με τον Γιανγκ στο Δικαστήριο του Σουίντον.

Ο 49χρονος Γιανγκ εμφανίστηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου του Σουίντον κατηγορούμενος για 11 κατηγορίες βιασμού, επτά κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και τέσσερις κατηγορίες σεξουαλικού αγγίγματος, όλες με εμπλοκή της πρώην συζύγου του. Ο Γιανγκ αντιμετωπίζει επίσης 11 κατηγορίες για χορήγηση ουσίας με πρόθεση ναρκομανίας ή εξουδετέρωσης της κας Γιανγκ «για να επιτρέψει τη σεξουαλική δραστηριότητα».

Τα φερόμενα αδικήματα έλαβαν χώρα μεταξύ 2010 και 2023, δήλωσε χθες το βράδυ η Εισαγγελία. Ο Γιανγκ αντιμετωπίζει επίσης πολλαπλές κατηγορίες για ηδονοβλεψία και κατοχή άσεμνων εικόνων παιδιών - συμπεριλαμβανομένων 139 από τις πιο σοβαρές, κατηγορίας Α, και 82 «ακραίων» εικόνων. Προφυλακίστηκε ενόψει της επόμενης εμφάνισής του μαζί με τους άλλους πέντε κατηγορούμενους στο Δικαστήριο του Σουίντον στις 23 Ιανουαρίου. Η κα Γιανγκ ζήτησε να τηρηθεί η ιδιωτικότητα και υποστηρίζεται από ειδικά εκπαιδευμένους αξιωματικούς.

