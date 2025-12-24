Πορτογαλία: 13χρονος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου - Δράστης ο πρώην σύντροφος της μητέρας του

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν έναν Βρετανό έφηβο που φέρεται να μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύντροφο της μητέρας του στην Πορτογαλία. Ο 13χρονος Άλφι Χάλετ τιμήθηκε από την τοπική ομάδα μπάσκετ ως «αγαπημένο μέλος» της κοινότητας και επαινέθηκε επειδή «άφησε ένα ανεξίτηλο σημάδι» σε όλους όσοι τον γνώριζαν. Ο Άλφι δέχθηκε θανάσιμη επίθεση στην πόλη Τομάρ την Τρίτη. Ο ύποπτος αργότερα πέθανε σε έκρηξη που φέρεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου, η οποία πιστεύεται ότι προκλήθηκε σκόπιμα από τον δολοφόνο.

Η μητέρα του, επίσης Βρετανίδα υπήκοος, και μέλος της Εθνικής Ρεπουμπλικανικής Φρουράς (GNR) τραυματίστηκε στην έκρηξη, αλλά επέζησε. Η ομάδα μπάσκετ του Άλφι στο Τομάρ μοιράστηκε έναν συγκινητικό φόρο τιμής μαζί με μια φωτογραφία με μαύρη κορδέλα προς τιμήν του εφήβου.

Ανακοίνωσαν με θλίψη ότι ο Άλφι είχε παίξει «τόσο καλά» σε έναν αγώνα το Σάββατο που «φαινόταν σαν να ήξερε ότι ήταν το τελευταίο του παιχνίδι». Το Sport Club Operario Cem Soldos (Scocs) πρόσθεσε: «Η ομάδα του Scocs μόλις έγινε φτωχότερη σήμερα. Ο αθλητής μας Άλφι απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 13 ετών. Έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι το Σάββατο, έπαιξε τόσο καλά που φαινόταν σαν να ήξερε ότι ήταν το τελευταίο του παιχνίδι, αλλά κάθε άλλο παρά το φανταζόταν. Θέλουμε να σου πούμε πόσο σε αγαπάμε και ότι θα είσαι πάντα στις καρδιές μας. Αναπαύσου εν ειρήνη.»

Η προπονήτρια μπάσκετ Άνα Μπενγκάλα πρόσθεσε: «Η αθλητική κοινότητα συγκλονίστηκε βαθιά από τον τραγικό θάνατο... ενός θύματος μιας πράξης βίας που κρίθηκε εντελώς ακατανόητη. Η αστυνομία της Πορτογαλίας συνεχίζει να διερευνά την σοκαριστική υπόθεση. Ο άνδρας που φέρεται να είναι υπεύθυνος κατονομάστηκε ως ο 43χρονος Γκονσάλο Καρβάλιο, ένας καταδικασμένος δολοφόνος που είχε εκτίσει στο παρελθόν σχεδόν 15 χρόνια στη φυλακή.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Καρβάλιο είχε καταδικαστεί για φόνο όταν ήταν 19 ετών, αφού μαχαίρωσε έναν άλλο άνδρα μέχρι θανάτου, χτυπώντας τον 35 φορές σε ένα πάρκο. Κατάγεται από το Toμάρ και πιστεύεται ότι αποφυλακίστηκε πρόωρα για καλή συμπεριφορά πριν από περίπου μια δεκαετία.

Η μητέρα του Άλφι είχε αναφέρει τον πρώην σύντροφό της πριν από την επίθεση, σύμφωνα με την αστυνομία. Αν και είχαν επίσημα χωρίσει, το ζευγάρι είχε θεαθεί μαζί μόλις την περασμένη εβδομάδα να ψωνίζει σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ. Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι ο υπάλληλος καταστήματος Καρβάλιο μαχαίρωσε τον Άλφι μέχρι θανάτου αφού επιτέθηκε στη μητέρα του πριν στρέψει το μαχαίρι στον εαυτό του.

Στη συνέχεια, κατηγορείται ότι σκόπιμα οχυρώθηκε μέσα στο ακίνητο και προκάλεσε έκρηξη αερίου λίγο πριν το μεσημέρι. Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο ακριβώς τη στιγμή που ξέσπασε η έκρηξη. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και νοσηλεύεται.

Η μητέρα του Άλφι, η οποία φέρεται να είχε δεμένα τα χέρια και τα πόδια της, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού έτρεξε στους γείτονές της όταν απεγκλωβίστηκε. Οι τρομοκρατημένοι γείτονες έστειλαν επίσης φόρο τιμής στον μικρό Άλφι και σε όσους επλήγησαν. Η Όλγα Νέβες δήλωσε: «Τα θερμά μου συλλυπητήρια σε όλη την οικογένειά του. Πολλή δύναμη στη μητέρα του. Είθε ο Θεός να την προστατεύει και να την παρηγορεί. Ειρήνη στην ψυχή αυτού του μικρού αγοριού».

«Τόσο ο φερόμενος ως δράστης όσο και ο ανήλικος είχαν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. «Ο φερόμενος ως δράστης είχε ήδη εκτίσει ποινή φυλάκισης για ανθρωποκτονία και η οικογένεια είχε ενημερωθεί μετά από υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας που καταγράφηκαν το 2022 και το 2023.»