«Δουλεύουμε στο παρασκήνιο»: Πώς ο Ρούτε συνέδεσε τη Γροιλανδία με Ελλάδα και Τουρκία

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σε συνέντευξη τύπου στα κεντρικά του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Virginia Mayo)

Αναφορά στα ελληνοτουρκικά, έκανε μιλώντας μιλώντας στο Παγκόσμιο Φόρουμ για την Ευρώπη, που διοργάνωσε η Renew Europe στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με αφορμή το ζήτημα της Γροιλανδίας, που προκαλεί εντάσεις μεταξύ των μελών του ΝΑΤΟ ΗΠΑ και Δανίας.

«Ποτέ δεν σχολιάζω όταν υπάρχουν συζητήσεις εντός της συμμαχίας», σημείωσε ο Μαρκ Ρούτε, Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.

NATO’s Rutte on Greenland:



I never, ever comment when there are discussions within the alliance.



We have discussions between Greece and Türkiye; we have had discussions between other allies. What you then will see all my predecessors do, and myself, is never comment on that in… pic.twitter.com/Hcjoal8Sxh — Clash Report (@clashreport) January 13, 2026

Και για να ενισχύσει το επιχειρημά του, αποφάσισε να αναφερθεί στα ελληνοτουρκικά. Σημειώνοντας συγκεκριμένα: «Έχουμε συζητήσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, έχουμε συζητήσεις μεταξύ άλλων συμμάχων. Αυτό που θα δείτε να κάνουν όλοι οι προκάτοχοί μου, και εγώ ο ίδιος, είναι να μην σχολιάζουμε ποτέ δημόσια αυτά τα θέματα». «Δουλεύουμε πίσω από τα παρασκήνια», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι τόσο ο Μαρκ Ρούτε, όσο και προκατοχοί του όπως ο Γιάνς Στόλτενμπεργκ, έχουν και στο παρελθόν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην χώρα μας, λόγω της «ουδετερότητας» που επιχειρούν να κρατήσουν ακόμη και σε πειρπτώσεις ακραίων τουρκικών προκλήσεων.

