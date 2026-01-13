«Δουλεύουμε στο παρασκήνιο»: Πώς ο Ρούτε συνέδεσε τη Γροιλανδία με Ελλάδα και Τουρκία
Αρνήθηκε να σχολιάσει την «κρίση» εντός του ΝΑΤΟ ο Γενικός Γραμματέας του οργανισμού Μαρκ Ρούτε
Αναφορά στα ελληνοτουρκικά, έκανε μιλώντας μιλώντας στο Παγκόσμιο Φόρουμ για την Ευρώπη, που διοργάνωσε η Renew Europe στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με αφορμή το ζήτημα της Γροιλανδίας, που προκαλεί εντάσεις μεταξύ των μελών του ΝΑΤΟ ΗΠΑ και Δανίας.
«Ποτέ δεν σχολιάζω όταν υπάρχουν συζητήσεις εντός της συμμαχίας», σημείωσε ο Μαρκ Ρούτε, Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.
Και για να ενισχύσει το επιχειρημά του, αποφάσισε να αναφερθεί στα ελληνοτουρκικά. Σημειώνοντας συγκεκριμένα: «Έχουμε συζητήσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, έχουμε συζητήσεις μεταξύ άλλων συμμάχων. Αυτό που θα δείτε να κάνουν όλοι οι προκάτοχοί μου, και εγώ ο ίδιος, είναι να μην σχολιάζουμε ποτέ δημόσια αυτά τα θέματα». «Δουλεύουμε πίσω από τα παρασκήνια», κατέληξε.
Υπενθυμίζεται πάντως ότι τόσο ο Μαρκ Ρούτε, όσο και προκατοχοί του όπως ο Γιάνς Στόλτενμπεργκ, έχουν και στο παρελθόν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην χώρα μας, λόγω της «ουδετερότητας» που επιχειρούν να κρατήσουν ακόμη και σε πειρπτώσεις ακραίων τουρκικών προκλήσεων.