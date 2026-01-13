Καιρός - Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή; Η προϋπόθεση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα

«Λευκή μέρα» τουλάχιστον στην Αττική δεν είδαμε, γεγονός που προκάλεσε και την αντιπαράθεση μεταξύ των μετεωρολόγων, ωστόσο ο χειμώνας θα επανέλθει και ήδη η συζήτηση έχει ξεκινήσει περί νέας ψυχρής εισβολής τις επόμενες μέρες.

Σε πρώτη φάση ο καιρός βελτιώνεται και η άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να γίνει αισθητή, ωστόσο γύρω στις 20 του μηνός πιθανόν να καταγραφεί νέα «βουτιά» και με χιονοπτώσεις. Αυτό θα εξαρτηθεί πάντως από κάποιες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το Weather Phenomena:

Ο Ιανουάριος δεν φαίνεται να είναι ένας μήνας χωρίς χιόνια και βροχές μέχρι και τα τέλη του...

Τα δεδομένα τουλάχιστον αυτό δείχνουν και μάλιστα σε μία εποχή που πολύ εύκολα ακυρώνουμε την χειμερινή περίοδο πριν καν φτάσει στο τέλος της στην Ελλάδα, επειδή δεν έχει χιονίσει στις αυλές μας!

Πάμε τώρα στο διά ταύτα!

Τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα είναι ευχάριστος, με το κύριο χαρακτηριστικό να είναι η έντονη ηλιοφάνεια και η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας πρόσκαιρα θα κινείται πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής μέχρι και το Σάββατο!

Ωστόσο, τόσο οι βροχές όσο και οι χιονοπτώσεις φαίνεται ότι θα επιστρέψουν καθώς θα οδεύουμε προς το τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, με τα χιόνια να αφορούν κατά κανόνα τα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Από κει και πέρα το ενδιαφέρον παραμένει στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα, όπου αν διατηρηθούν σταθερά τα δεδομένα και το επόμενο διάστημα, τότε θα μιλάμε για μία πραγματικά αξιόλογη ψυχρή εισβολή που θα αφορά το σύνολο της Ελλάδας.

Παρά ταύτα, πέρα των 5 ημερών το ποσοστό επαλήθευσης στην πρόβλεψη του καιρού είναι αρκετά χαμηλό, που σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο παρακολουθούμε και για το οποίο θα μιλήσουμε αναλυτικότερα όταν φτάσουμε κοντά στις κρίσιμες ημερομηνίες, αλλά και με την προϋπόθεση ο Σιβηρικός Αντικυκλώνας να δημιουργήσει τις ιδανικές συνθήκες όπως δείχνουν μέχρι στιγμής τα προγνωστικά μοντέλα για να κινηθούν οι ψυχρότερες αέριες μάζες από την Βορειοανατολική Ευρώπη προς την λεκάνη της Μεσογείου.

Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι κρίσιμο ρόλο στην χειμερινή περίοδο παίζει και η ταλάντωση Madden - Julian (MJO) η οποία φαίνεται να καταλήγει στην φάση 8 από τις 20 Ιανουαρίου και μετά, εμποδίζοντας να επικρατήσει η ζωνική κυκλοφορία στην Ευρώπη (ήπιες θερμοκρασίες και καλές καιρικές συνθήκες) και ευνοώντας περισσότερο την μεσημβρινή κυκλοφορία πάνω από την Γηραιά Ήπειρο (χαμηλές θερμοκρασίες με βροχές και χιονοπτώσεις), με αποτέλεσμα να αποτελεί έναν σημαντικό σύμμαχο για την επικράτηση των χειμερινών συνθηκών στο σύνολο της Ευρώπης.

