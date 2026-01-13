«Πόλεμος» μετεωρολόγων: Ο υπαινιγμός Τσαταφύλλια και το μήνυμα Μαρουσάκη

Την ώρα που ο καιρός δείχνει να... μαλακώνει, μόνο αυτό δεν συμβαίνει ανάμεσα στους μετεωρολόγους, καθώς το κρύο-εξπρές έφερε μια πρωτοφανή κόντρα μέσω των social media με συγκεκριμένους πρωταγωνιστές.

Ποιοι είναι αυτοί; Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας και λιγότερο ο Θοδωρής Κολυδάς.

Όλα ξεκίνησαν από τον όρο «πολική φωτοβολίδα» που χρησιμοποίησε ο μετεωρολόγος του OPEN για να περιγράψει τον αρκετό (είναι η αλήθεια) κρύο που έφτασε στη χώρα μας και αποχωρεί σιγά-σιγά.

Ωστόσο, ο όρος αυτός δεν άρεσε ιδιαίτερα στον Γιώργο Τσατραφύλλια και τον Θοδωρή Κολυδά καθώς αμφότεροι (πάντα μέσω social media) κατηγόρησαν τον πρώτο πώς προσπαθεί να εντυπωσιάσει και πως κάνει clickbait για χάρη των sites.

Εκεί άφησε την κόντρα ο Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος δεν ασχολήθηκε περαιτέρω, αλλά ο Γιώργος Τσατραφύλλιας το συνέχισε, καθώς τα χιόνια στην Αττική δεν έφτασαν ποτέ, ωστόσο βρήκε την ευκαιρία να πικάρει τον συνάδελφό του με μια όχι και τόσο... συναδελφική ανάρτηση.

«Όπως αναμενόταν η φωτοβολίδα εξελίσσεται σε στρακαστρούκα», ανέφερε ο γνωστός μετεωρολόγος σε μια unfair κίνηση...

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αρχικά δεν έδειξε να συγκινείται ωστόσο απάντησε το πρωί της Τρίτης και εκείνος με ένα post μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «φωτογραφίζοντας» ξεκάθαρα τους συναδέλφους του για τις επιθέσεις που δέχτηκε.

«Τις αρρωστημένες καταστάσεις τις αντιμετωπίζω με χαμόγελο. Μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας οδηγήσει στον βούρκο του!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Αναμένεται να δούμε αν θα υπάρξει και συνέχεια στην μετεωρολογική κόντρα ή τα... μποφόρ της οργής θα κοπάσουν, ωστόσο όπως φαίνεται ο εν λόγω κλάδος θα συνεχίσει να απασχολεί τα media και όχι για τις έγκαιρες και έγκυρες προβλέψεις του.