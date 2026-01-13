Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή αέρια μάζα από την Μαύρη Θάλασσα - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

Σε... ανάπαυλα μπαίνουν τα κρύα και οι βροχές σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, καθώς ένα νέο σύστημα από την Μαύρη Θάλασσα και την Ουκρανία θα φτάσει στη χώρα μας.

Η νέα αυτή κακοκαιρία θα συνοδεύεται από μια ψυχρή, πολική αέρια μάζα που θα κινηθεί αντίθετα από τη συνηθισμένη ροή αέρος. Από το Σάββατο και κυρίως προς την Κυριακή, αναμένονται βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η είσοδος αυτής της ψυχρής αέριας μάζας σηματοδοτεί την επιστροφή του χειμώνα, με τις θερμοκρασίες να πέφτουν σημαντικά μετά το σύντομο διάλειμμα με πιο ήπιες συνθήκες που παρατηρήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ο καιρός θα παραμείνει ψυχρός και ασταθής, με βροχές και χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του βορρά και των ανατολικών τμημάτων της χώρας. Παρότι οι χιονοπτώσεις δεν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονες, η παρουσία τους είναι φυσιολογική για την εποχή.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας αυτής έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς θα επηρεάσει τις καθημερινές δραστηριότητες και θα υπενθυμίσει ότι ο χειμώνας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Συνιστάται να παρακολουθούνται οι τοπικές προγνώσεις για τυχόν ενημερώσεις σχετικά με την ένταση και τη διάρκεια των φαινομένων.

Συνολικά, το διάστημα έως την Παρασκευή θα κυλήσει με σχετικά ήπιο καιρό, ενώ από το Σάββατο και μετά η χώρα μας θα επηρεαστεί από ένα κύμα κακοκαιρίας με ψυχρές αέριες μάζες και βροχές. Η επιστροφή του χειμώνα θα είναι εμφανής, ειδικά στα βόρεια και ανατολικά, με πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενισχύοντας την ανάγκη για προετοιμασία και ενημέρωση του κοινού.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη 13 Ιανουαρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ και από το βράδυ στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από -04 (μείον 4) έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές και στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης ασθενείς χιονοπτώσεις. Από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά έως 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα νότια 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά όπου θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 11 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-01-2026

Αραιές νεφώσεις οι οποίες στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και την ανατολική νησιωτική χώρα θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες. Ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στα βορειοδυτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και στην Κρήτη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-01-2026

Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στη βορειοανατολική χώρα και το βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

