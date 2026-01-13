Το DiscoverEU δίνει την ευκαιρία τους νέους να εξερευνήσουν την πολυμορφία της Ευρώπης

Το DiscoverEU δίνει την ευκαιρία τους νέους να εξερευνήσουν την πολυμορφία της Ευρώπης
Πάνω από 40.000 δεκαοκτάχρονοι και δεκαοκτάχρονες θα μπορέσουν να ταξιδέψουν δωρεάν με το τρένο σε όλη την Ευρώπη, εφόσον επιλεγούν στο πλαίσιο του τελευταίου DiscoverEU της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το DiscoverEU αποτελεί βασικό μέρος του προγράμματος Erasmus+ και προωθεί την κινητικότητα των νέων, τα φιλικά προς το περιβάλλον ταξίδια, τις πολιτιστικές ανταλλαγές, και την ευρωπαϊκή ενότητα.

Φέτος, το DiscoverEU γιορτάζει επίσης τα 40 χρόνια ταξιδιών σε όλη την Ευρώπη χωρίς σύνορα, χάρη στη συμφωνία του Σένγκεν.

Ο Επίτροπος διαγενεακής δικαιοσύνης, νεολαίας, πολιτισμού και αθλητισμού, κ.Γκλεν Μικάλεφ, δήλωσε σχετικά: «Το DiscoverEU δίνει σε χιλιάδες νέες και νέους Ευρωπαίους την ευκαιρία να εξερευνήσουν την ήπειρό μας, να γνωρίσουν νέους ανθρώπους και να βιώσουν από πρώτο χέρι την αξία της ελεύθερης κυκλοφορίας. Αυτή η ειδική έκδοση για την 40ή επέτειο του Σένγκεν μάς θυμίζει ότι η κινητικότητα είναι ένα δικαίωμα που το εκτιμούμε πολύ — ο ακρογωνιαίος λίθος της κοινής μας ευρωπαϊκής ταυτότητας.»

Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε άτομα που γεννήθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2007 και 31ης Δεκεμβρίου 2007, τόσο από κράτη-μέλη της ΕΕ όσο και από συνδεδεμένες χώρες του Erasmus+ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία και Τουρκία) και προσέλκυσε 246.782 αιτήσεις.

Στόχος του είναι να προσφέρει σε νέους και νέες ηλικίας 18 ετών μια ταξιδιωτική εμπειρία που θα ενισχύσει το αίσθημά τους ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τους επιτρέψει να εξερευνήσουν την πολυμορφία της Ευρώπης, την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία της, να συνδεθούν με ανθρώπους από όλη την ήπειρο και, τελικά, να ανακαλύψουν τον εαυτό τους.

Το φθινόπωρο του 2025 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (στο εξής: EACEA) χορήγησαν ταξιδιωτικά πάσα και εκπτωτικές κάρτες σε περίπου 35.000 νέους και νέες για να εξερευνήσουν την Ευρώπη.

Η διαδικασία χορήγησης γίνεται με βάση τον τόπο διαμονής που έχεις δηλώσει στη φόρμα της αίτησης.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι λιγότερες από την καθορισμένη ποσόστωση ανά χώρα, τα υπόλοιπα ταξιδιωτικά πάσα θα ανακατανεμηθούν μεταξύ των ατόμων που διαμένουν σε χώρες από τις οποίες ελήφθησαν περισσότερες αιτήσεις από τις καθορισμένες ποσοστώσεις.

Ο τόπος νόμιμης διαμονής του/της αρχηγού της ομάδας θα καθορίσει τον τόπο διαμονής που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την υπαγωγή στην ποσόστωση.

Εάν μια ομάδα είναι τελευταία στον κατάλογο των επιλεγμένων ατόμων ανά χώρα και η ποσόστωση γι’ αυτήν τη χώρα έχει ήδη εξαντληθεί, θα επιλεγεί ολόκληρη η ομάδα.

Θα πρέπει πρώτα να περάσουν με επιτυχία τον έλεγχο των κριτηρίων επιλεξιμότητας, δηλαδή επιλέξιμη ημερομηνία γέννησης και επιλέξιμο τόπο διαμονής ή ιθαγένεια, όπως αναφέρεται στα σημεία 2 και 3.

Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτός ο έλεγχος θα γίνει αυτόματα κατά την υποβολή της αίτησης, και τα στοιχεία που θα δηλώσουν θα επαληθευτούν μετά τη χορήγηση με διασταύρωση από τον ανάδοχο που έχουν ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EACEA για να διεκπεραιώσει τις ταξιδιωτικές κρατήσεις.

Εάν, κατά τον έλεγχο του δελτίου ταυτότητας, του διαβατηρίου και/ή της άδειας διαμονής, ο ανάδοχος διαπιστώσει ότι κάποιο άτομο πραγματοποίησε ψευδή δήλωση, τότε αυτό το άτομο θα αποκλειστεί από τη διαδικασία χορήγησης.

Εάν πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τότε θα πρέπει να απαντήσουν σωστά στις πέντε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και να απαντήσουν σε μία συμπληρωματική ερώτηση.

Στην περίπτωση ομάδων, μόνο ο/η αρχηγός της ομάδας θα πρέπει να απαντήσει στις πέντε ερωτήσεις και στη συμπληρωματική ερώτηση του κουίζ.

Οι απαντήσεις στο κουίζ και στη συμπληρωματική ερώτηση, όπως επίσης και ο χρόνος υποβολής της αίτησης του/της αρχηγού της ομάδας λαμβάνονται υπόψη για όλη την ομάδα.

Οι αιτήσεις θα ομαδοποιηθούν βάσει τόπου διαμονής και θα καταταγούν σύμφωνα με τις σωστές απαντήσεις στις πέντε ερωτήσεις του κουίζ και, στη συνέχεια, σύμφωνα με την απάντηση στη συμπληρωματική ερώτηση.

Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων, η επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει την ανάλυση από την Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας για την τελική αξιολόγησή της.

Εάν υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις (ατομικές ή ομάδων) που ισοβαθμούν στις τελευταίες θέσεις με βάση την καθορισμένη ποσόστωση, η επιτροπή αξιολόγησης θα εφαρμόσει την αρχή της προτεραιότητας για τη χορήγηση των τελευταίων θέσεων.

Η Ελλάδα καλείται να αξιοποιήσει το πρόγραμμα αυτό για τη νέα γενιά και να την ενθαρρύνει στην προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας.

