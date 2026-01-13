Όταν πέφτουν μπαλκόνια και γέφυρες - Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη και ποιος αποζημιώνει

Στο προσκήνιο επανέρχεται το ζήτημα των αποζημιώσεων προς πολίτες μετά από μια σειρά επικίνδυνων περιστατικών που σημειώθηκαν τις τελευταίες 10 ημέρες στην Αττική, προκαλώντας υλικές ζημιές και ανασφάλεια.

Το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου, σημειώθηκε πτώση τμήματος γέφυρας στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι Αρχές. Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο το συμβάν ανέδειξε για ακόμη μία φορά τα ερωτήματα γύρω από τη συντήρηση των υποδομών και την ευθύνη των αρμόδιων φορέων.

Πτώση τμήματος γέφυρας στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία Newsbomb

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στον Νέο Κόσμο, τμήμα μπαλκονιού εγκαταλελειμμένης πολυκατοικίας κατέρρευσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ακίνητο ήταν ακατοίκητο εδώ και 60 έως 70 χρόνια, γεγονός που εγείρει ζητήματα ελέγχου και ευθύνης των ιδιοκτητών.

Τμήμα μπαλκονιού εγκαταλελειμμένης πολυκατοικίας κατέρρευσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα Eurokinissi

Παράλληλα, τη νύχτα της 7ης Ιανουαρίου 2026, πτώσεις δέντρων στην πλατεία Αττικής προκάλεσαν ζημιές σε αυτοκίνητα και υποδομές, εντείνοντας την ανησυχία των πολιτών.

Δέντρο έπεσε σε ΙΧ στην Πλατεία Αττικής στις 7 Ιανουαρίου Newsbomb

Ποιος ευθύνεται και πού απευθύνονται οι πολίτες

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει έπειτα από τέτοια περιστατικά είναι ποιος αποζημιώνει τον πολίτη. Σε περιπτώσεις λακκούβας, κακοτεχνίας ή κατάρρευσης σε κεντρικούς οδικούς άξονες, αρμόδια είναι συνήθως η Περιφέρεια, όπως η Περιφέρεια Αττικής.

Για ζημιές από δημοτικούς δρόμους, δέντρα ή ελλιπή συντήρηση κοινόχρηστων χώρων, η ευθύνη βαραίνει τον οικείο Δήμο. Όταν πρόκειται για πτώση μπαλκονιού ή στοιχείου ιδιωτικού κτιρίου, υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Οι διεκδικήσεις αποζημιώσεων κατά Δήμων, Περιφερειών ή του Δημοσίου εκδικάζονται στα Διοικητικά Δικαστήρια, ενώ οι υποθέσεις κατά ιδιωτών οδηγούνται στα Αστικά Δικαστήρια.

Μπαλκόνι έπεσε πάνω σε πάγκους λαϊκής αγοράς στο Ηράκλειο Κρήτης. Δευτέρα 5 Μαΐου 2025 Eurokinissi

Τι λέει ο δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος

Όπως επισημαίνει, μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος, δεν υπάρχει μία ενιαία απάντηση για το ποιος φέρει την ευθύνη σε κάθε ατύχημα:

Όπως εξηγεί, «κάθε υπόθεση κρίνεται ξεχωριστά και η ευθύνη εξαρτάται από το ποιος έχει την αρμοδιότητα για το συγκεκριμένο έργο ή χώρο. Μπορεί να πρόκειται για Δήμο, Περιφέρεια, το κράτος, άλλο νομικό πρόσωπο ή ακόμη και για ιδιώτη.

Δεν υπάρχει αυτοματισμός στον καταλογισμό ευθυνών. Απαιτείται έρευνα για το ποιος ήταν υπεύθυνος για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο, καθώς η παράλειψη ελέγχου μπορεί να θεμελιώσει ευθύνη αποζημίωσης».

Μπαλκόνι από τριώροφη οικία κατέρρευσε το μεσημέρι της Πέμπτης 1η Αυγούστου στο Ναύπλιο. Το μεγαλύτερο τμήμα του μπαλκονιού έπεσε στο μπαλκόνι του κάτω ορόφου και όχι στο οδόστρωμα. Eurokinissi

Σε ό,τι αφορά ειδικότερες περιπτώσεις, ο ίδιος διευκρινίζει ότι: «Στην πτώση δέντρου, εξετάζεται αν το δέντρο έπρεπε να έχει κλαδευτεί και αν υπήρξε αμέλεια, οπότε την ευθύνη φέρει συνήθως ο Δήμος».

«Σε ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως παγετός ή χαλάζι, μπορεί να προκύπτει ευθύνη της Περιφέρειας, εφόσον δεν λήφθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα (π.χ. ρίψη αλατιού). Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αποζημίωση μπορεί να καλυφθεί από ασφαλιστική εταιρεία, ανάλογα με το συμβόλαιο».

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Οι πολίτες που υφίστανται ζημιές καλούνται να:

καταγράφουν άμεσα το περιστατικό (φωτογραφίες, βίντεο),

ζητούν έγγραφη βεβαίωση από την αστυνομία ή τον δήμο,

και να απευθύνονται σε νομικό σύμβουλο για τη σωστή άσκηση αγωγής αποζημίωσης.

O δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος

