Ισραήλ: Βλέπει «σαρωτικό» χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν - Σε επιφυλακή για αντίποινα

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης θα υπάρξουν αντίποινα κατά του Ισραήλ και αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή.

Φόβοι στο Ισραήλ για ανταποδοτικά χτυπήματα σε περίπτωση αμερικάνικων πληγμάτων

Μετά την εκτίμηση ισραηλινών δημοσιογράφων στο κρατικό κανάλι της χώρας, ότι επίκειται στρατιωτικό χτύπημα των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή για ενδεχόμενα «αιφνιδιαστικά σενάρια».

Συγκεκριμένα το Channel 14 του Ισραήλ, επικαλούμενο αποκλειστικές πληροφοριες, ανέφερε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτεθούν στο Ιράν τις επόμενες ημέρες. Δεν θα είναι μια περιορισμένη επίθεση, αλλά μια ισχυρή επίθεση με στόχο την ανατροπή του τρέχοντος καθεστώτος. ,

Νωρίτερα πάντως, ο εκπρόσωπος του IDF, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, κάλεσε τους πολίτες να μην «δίνουν χώρο σε φήμες» για τις εξελίξεις στο Ιράν. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, «οι διαδηλώσεις στο Ιράν αποτελούν εσωτερική υπόθεση», διευκρινίζοντας ότι ο ισραηλινός στρατός παραμένει «αμυντικά προετοιμασμένος» και πραγματοποιεί τακτικές αξιολογήσεις της κατάστασης.

Φόβοι για νέα σύγκρουση Ισραήλ – Ιράν

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, στο Ισραήλ εκτιμάται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα υλοποιήσει τις απειλές του για επίθεση, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο πόλεμο με το Ιράν. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο οι δύο χώρες είχαν εμπλακεί σε 12ήμερη σύγκρουση, μετά από ισραηλινή επίθεση κατά ανώτατων στρατιωτικών στελεχών του Ιράν, πυρηνικών επιστημόνων, εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου και του βαλλιστικού προγράμματος της χώρας.

Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με το Channel 12, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με ανώτατους υπουργούς και αξιωματούχους ασφαλείας, καλώντας και τον πρώην υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ. Όπως αναφέρεται, ο Ντέρμερ κλήθηκε λόγω των κρίσιμων αποφάσεων που ενδέχεται να λάβει η αμερικανική κυβέρνηση, δεδομένης της στενής σχέσης του με τον Τραμπ. Ισραηλινή πηγή προειδοποίησε ότι η πρόσφατη πρόταση του Ιράν για συνομιλίες με τις ΗΠΑ αποτελεί «παγίδα» με στόχο την καθυστέρηση ενδεχόμενων αμερικανικών πληγμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου, μετά την κατάρρευση του ιρανικού ριάλ, που διαπραγματεύεται σε επίπεδα άνω των 1,4 εκατ. ανά δολάριο, καθώς η οικονομία πιέζεται από διεθνείς κυρώσεις. Σύντομα, τα αιτήματα εξελίχθηκαν σε ανοιχτές εκκλήσεις για την ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος, με τον κίνδυνο περιφερειακής κλιμάκωσης να παραμένει ορατός.

