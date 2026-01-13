Πώς θα έμοιαζε μία αμερικανική επέμβαση στο Ιράν - Αντίστροφη μέτρηση για την απόφαση του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζεται για μια πιθανή επέμβαση στο Ιράν, καθώς το καθεστώς της Tεχεράνης καταπνίγει τους διαδηλωτές, με χιλιάδες ανθρώπους να φέρεται να έχουν σκοτωθεί και την πρόσβαση στο διαδίκτυο να έχει διακοπεί.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Πώς θα έμοιαζε μία αμερικανική επέμβαση στο Ιράν - Αντίστροφη μέτρηση για την απόφαση του Τραμπ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την ώρα που τα θεμέλια του θεοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη «τρίζουν» και το οι Αρχές καταπνίγουν στο αίμα τις διαδηλώσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής επέμβασης στο Ιράν, μιλώντας για «πολύ ισχυρές επιλογές» και συγκαλώντας αλλεπάλληλες ενημερώσεις με τους συνεργάτες του.

Τα πιθανά επόμενα βήματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ενίσχυση των αντικυβερνητικών πηγών στο διαδίκτυο, την ανάπτυξη κυβερνο-όπλων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών και πολιτικών βάσεων, την επιβολή περισσότερων κυρώσεων στο καθεστώς - όπως οι δασμοί 25% σε όσους έχουν συναλλαγές με την Τεχεράνη που ήδη ανακοίνωσε- καθώς και στρατιωτικά πλήγματα, ανέφερε η Wall Street Journal. Σήμερα (13/1) οι βοηθοί του Τραμπ πρόκειται να τον ενημερώσουν για μια πιθανή παρέμβαση.

Οι επιλογές που παρουσιάζονται στον Τραμπ κυμαίνονται από στοχευμένα πλήγματα εντός του Ιράν έως επιθετικές κυβερνοεπιθέσεις, ανέφερε επίσης το Politico , επικαλούμενο έναν ανώνυμο αξιωματούχο με γνώση των εξελίξεων.

«Εάν οι ΗΠΑ αποφασίσουν ότι πρέπει να δράσουν για την προστασία του προσωπικού ή των περιουσιακών στοιχείων ή για την προστασία των ενεργειακών ροών, τότε διαθέτουν μια σειρά από εργαλεία, από κυβερνοεπίθεση και δολιοφθορά, έως μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραυλικές επιθέσεις από αέρος και θαλάσσης», δήλωσε ο Ματ Γκέρτκεν, επικεφαλής γεωπολιτικός στρατηγικός αναλυτής στην BCA Research.

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν επίσης να επιτεθούν σε πυρηνικές ή στρατιωτικές υποδομές ή κυβερνητικές εγκαταστάσεις για να μειώσουν τις ικανότητες του καθεστώτος και να «αποτρέψουν το καθεστώς από ανατρεπτικές ενέργειες», πρόσθεσε ο Γκέρτκεν.

Η αναταραχή στο Ιράν, η οποία ξεκίνησε στο τέλος Δεκεμβρίου λόγω της ανόδου των τιμών και της κατάρρευσης του ιρανικού νομίσματος, έχει μεταμορφθωθεί σε ευρύτερες αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες που απειλούν το ισλαμικό καθεστώς.

Η Τεχεράνη έχει εντείνει τη δράση της κατά των διαδηλωτών το Σαββατοκύριακο, με χιλιάδες πλέον νεκρούς σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists . Το Ιράν έχει προειδοποιήσει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά οποιασδήποτε παρέμβασης, με τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν την Κυριακή να τους κατηγορεί ότι τροφοδοτούν τις αναταραχές.

«Το Ιράν είναι πολύ πιο ικανό να αντιδράσει στις ΗΠΑ, ειδικά επιτιθέμενο σε περιφερειακές ενεργειακές υποδομές», δήλωσε ο Γκέρτκεν, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ «δεν ήταν απαραίτητα πρόθυμη να καταστρέψει το καθεστώς» εκτός αν αυτό επιδεινωθεί «τόσο σημαντικά που οι ΗΠΑ να διαπιστώσουν ότι δεν μπορούν να χάσουν την ευκαιρία να παρέμβουν για να επιβάλουν μια αλλαγή καθεστώτος».

Το εγχειρίδιο στρατηγικής της κυβέρνησης Τραμπ συχνά «αλλάζει μέρα με τη μέρα», αλλά οι απειλές του εξακολουθούν να έχουν βαρύτητα, καθώς το Ιράν βρίσκεται εδώ και καιρό στην ατζέντα του και η αναταραχή εξελίσσεται στην «βαθιά και πιο εκτεταμένη διαμαρτυρία» εδώ και χρόνια την οποία το καθεστώς δεν έχει υπό έλεγχο, δήλωσε ο Νταν Γέργκιν, αντιπρόεδρος της S&P Global, στην εκπομπή «Access Middle East» του CNBC.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ανοιχτά τους Ιρανούς διαδηλωτές και έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του να παρέμβει αρκετές φορές στην πλατφόρμα του Truth Social, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα έρθουν να «σώσουν» τους Ιρανούς εάν οι αρχές εκεί συνέχιζαν να σκοτώνουν διαδηλωτές. «Το Ιράν κοιτάζει την ελευθερία, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!» δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο .

«Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά. Ο στρατός το εξετάζει και εξετάζουμε μερικές πολύ ισχυρές επιλογές», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Κυριακή στο Air Force One, καθώς επέστρεφε στην Ουάσινγκτον από το σπίτι του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα. «Θα λάβουμε μια απόφαση».

Το δίλημμα βρίσκεται στο αποκορύφωμά του: ένα ισχυρό χτύπημα θα μπορούσε ενδεχομένως να υπονομεύσει τις προσπάθειες καταστολής του καθεστώτος, αλλά ταυτόχρονα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη συνοχή εντός του καθεστώτος και σε μια ευρύτερη κλιμάκωση.

Ο Τραμπ εξετάζει επίσης άλλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνοεπιθέσεων και των μυστικών ενεργειών, σύμφωνα με το Politico, σημειώνοντας ότι δεν αναμενόταν από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να στείλει αμερικανικές δυνάμεις στη χώρα και ότι δεν έχει υπάρξει σημαντική μετακίνηση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο αποκατάστασης των διαδικτυακών επικοινωνιών στο Ιράν, καθώς οι ηγέτες τους έχουν διακόψει τις υπηρεσίες διαδικτύου και τηλεφωνίας στη χώρα. «Μπορεί να επαναφέρουμε το διαδίκτυο σε λειτουργία, αν αυτό είναι δυνατόν», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Μπορεί να μιλήσουμε με τον Έλον Μασκ. Θα τον καλέσω μόλις τελειώσω μαζί σας». Το Ιράν φέρεται να έχει μπλοκάρει το Starlink του Μασκ κατά τη διάρκεια των τελευταίων διαμαρτυριών.

Ο Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, προειδοποίησε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης που μεταδόθηκε ζωντανά από την κρατική τηλεόραση ότι το Ισραήλ και «όλα τα αμερικανικά στρατιωτικά κέντρα, βάσεις και πλοία στην περιοχή θα είναι οι νόμιμοι στόχοι μας» εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο Ιράν. Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε την περασμένη Παρασκευή ότι η κυβέρνηση του Ιράν «δεν θα υποχωρήσει» εν μέσω των διαμαρτυριών.

Η αναταραχή έρχεται καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία γίνεται ολοένα και πιο ευάλωτη, με τους ηγέτες να αντιμετωπίζουν αυξανόμενες εσωτερικές και εγχώριες πιέσεις και έναν πληθυσμό που εξοργίζεται ολοένα και περισσότερο λόγω της επιδεινούμενης οικονομικής κρίσης. Το επίσημο νόμισμά της, το ριάλ, έχει χάσει το ήμισυ της αξίας του τον τελευταίο χρόνο, βυθιζόμενο σε ιστορικά χαμηλά περίπου 1 εκατομμυρίου ριάλ ανά δολάριο ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

«Αυτές οι διαμαρτυρίες, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, θα βλάψουν περαιτέρω την ήδη διαταραγμένη νομιμότητα ενός κρατικού συστήματος που βρίσκεται στο τέλος του», δήλωσε η Σανάμ Βακίλ, διευθύντρια του προγράμματος Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής στο Chatham House.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:54ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: Οι Αρχές εντόπισαν μέσω καμερών την 16χρονη στη Θηβών

14:52LIFESTYLE

Τζίμης Πανούσης: «Δεκαπέντε χιλιάδες και μία, στραβάδια απολύομαι» σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα έμοιαζε μία αμερικανική επέμβαση στο Ιράν - Αντίστροφη μέτρηση για την απόφαση του Τραμπ

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση ναρκωτικών - Παρέλαβε δέμα από το εξωτερικό με ροζ κοκαΐνη

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου οι αγρότες, σε λίγο η συνάντηση με Μητσοτάκη

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Επίθεση drone κατά τεσσάρων ελληνόκτητων δεξαμενόπλοιων

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Ερφάν Σολτάνι: Από τους φλεγόμενους δρόμους της Τεχεράνης στην αγχόνη - Αύριο η πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή από το καθεστώς Χαμενεΐ

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορά για 12.000 νεκρούς στο Ιράν: «Η μεγαλύτερη σφαγή στη σύγχρονη ιστορία της χώρας»

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ μετακινούνται πιο κοντά στο Ιράν – Επί ποδός οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ για «απρόβλεπτα σενάρια»

13:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Με Ποντένσε και Ροντινέι στο ντέρμπι Κυπέλλου

13:55LIFESTYLE

ΕΡΤ: Έδειξαν πλάνα από επεισόδια στη συναυλία του ΛΕΞ αντί για Ιράν – Οι αντιδράσεις

13:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την εκκλησία στο κλαμπ: Ο πάτερ που «έβαλε φωτιά» στη νύχτα της Βηρυτού

13:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Νέα πληρωμή αυτή την εβδομάδα - Πότε θα μπουν τα χρήματα

13:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

HUAWEI FreeClip 2: Ο ήχος που φοριέται. Κάτι νέο έρχεται από τη Huawei

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλείνουν και τα δύο ρεύματα στα διόδια Μαλγάρων - Αποκλεισμός στον κόμβο Τρίγλιας στη Χαλκιδική

13:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς για Novartis: Η απόφαση της Δικαιοσύνης πιστοποιεί την πολιτική σκευωρία που έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

13:42ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Προσαγωγή Κύπριας αεροσυνοδού για τη συντριβή του λιβυκού αεροσκάφους στην Άγκυρα

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Novartis: 28 και 25 μήνες φυλάκιση με αναστολή στους «Κελέση» και «Σαράφη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:32ΕΛΛΑΔΑ

Έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου οι αγρότες, σε λίγο η συνάντηση με Μητσοτάκη

13:42ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Προσαγωγή Κύπριας αεροσυνοδού για τη συντριβή του λιβυκού αεροσκάφους στην Άγκυρα

11:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Λόρας: Εμφανίστηκε ο ηλικιωμένος άνδρας που έκανε συναλλαγή με τη 16χρονη - Τι ισχυρίστηκε στις Αρχές

10:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Λόρας: Πήγε στη Γερμανία για να βρει τον άγνωστο αδελφό της; Η οικογενειακή ιστορία πίσω από την 16χρονη

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Του έριξα γονατιά ανάμεσα στα φρύδια – Δεν τον σκότωσα», ισχυρίζεται ο 16χρονος που ξυλοκόπησε τον Άγγελο - Το σενάριο του δεύτερου ξυλοδαρμού

10:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,4% η ΝΔ – Σε ποια ποσοστά κινούνται τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Ερφάν Σολτάνι: Από τους φλεγόμενους δρόμους της Τεχεράνης στην αγχόνη - Αύριο η πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή από το καθεστώς Χαμενεΐ

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Καβγάς αγροτών «στον αέρα» - Τσιλιάς σε Μαρούδα: «Παίρνεις γραμμή από τον Περισσό» - «Κάποιοι πρόθυμοι από τα μπλόκα εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους»

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Επίθεση drone κατά τεσσάρων ελληνόκτητων δεξαμενόπλοιων

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

07:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Φρίκη δίχως τέλος - Ξυλοκόπησαν και δεύτερη φορά τον 17χρονο Άγγελο πριν φτάσει σπίτι του

14:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απογοητευμένος ο Χρήστος Τζόλης: «Δεν περίμενα ότι δεν θα κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»

14:29TRAVEL

Ναουρού: Μια κουκίδα στον Ειρηνικό ωκεανό - Η μικρότερη και πιο απόκοσμη νησιωτική χώρα του πλανήτη

11:22ΚΑΙΡΟΣ

«Πόλεμος» μετεωρολόγων: Ο υπαινιγμός Τσατραφύλλια και το μήνυμα Μαρουσάκη

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι εκπρόσωποι αγροτών θα συμμετέχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στις 15:00

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

12:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Εκτός έδρας δοκιμασίες έχουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ