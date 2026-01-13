Πώς θα έμοιαζε μία αμερικανική επέμβαση στο Ιράν - Αντίστροφη μέτρηση για την απόφαση του Τραμπ

Την ώρα που τα θεμέλια του θεοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη «τρίζουν» και το οι Αρχές καταπνίγουν στο αίμα τις διαδηλώσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής επέμβασης στο Ιράν, μιλώντας για «πολύ ισχυρές επιλογές» και συγκαλώντας αλλεπάλληλες ενημερώσεις με τους συνεργάτες του.

Τα πιθανά επόμενα βήματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ενίσχυση των αντικυβερνητικών πηγών στο διαδίκτυο, την ανάπτυξη κυβερνο-όπλων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών και πολιτικών βάσεων, την επιβολή περισσότερων κυρώσεων στο καθεστώς - όπως οι δασμοί 25% σε όσους έχουν συναλλαγές με την Τεχεράνη που ήδη ανακοίνωσε- καθώς και στρατιωτικά πλήγματα, ανέφερε η Wall Street Journal. Σήμερα (13/1) οι βοηθοί του Τραμπ πρόκειται να τον ενημερώσουν για μια πιθανή παρέμβαση.

Οι επιλογές που παρουσιάζονται στον Τραμπ κυμαίνονται από στοχευμένα πλήγματα εντός του Ιράν έως επιθετικές κυβερνοεπιθέσεις, ανέφερε επίσης το Politico , επικαλούμενο έναν ανώνυμο αξιωματούχο με γνώση των εξελίξεων.

«Εάν οι ΗΠΑ αποφασίσουν ότι πρέπει να δράσουν για την προστασία του προσωπικού ή των περιουσιακών στοιχείων ή για την προστασία των ενεργειακών ροών, τότε διαθέτουν μια σειρά από εργαλεία, από κυβερνοεπίθεση και δολιοφθορά, έως μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραυλικές επιθέσεις από αέρος και θαλάσσης», δήλωσε ο Ματ Γκέρτκεν, επικεφαλής γεωπολιτικός στρατηγικός αναλυτής στην BCA Research.

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν επίσης να επιτεθούν σε πυρηνικές ή στρατιωτικές υποδομές ή κυβερνητικές εγκαταστάσεις για να μειώσουν τις ικανότητες του καθεστώτος και να «αποτρέψουν το καθεστώς από ανατρεπτικές ενέργειες», πρόσθεσε ο Γκέρτκεν.

Η αναταραχή στο Ιράν, η οποία ξεκίνησε στο τέλος Δεκεμβρίου λόγω της ανόδου των τιμών και της κατάρρευσης του ιρανικού νομίσματος, έχει μεταμορφθωθεί σε ευρύτερες αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες που απειλούν το ισλαμικό καθεστώς.

Η Τεχεράνη έχει εντείνει τη δράση της κατά των διαδηλωτών το Σαββατοκύριακο, με χιλιάδες πλέον νεκρούς σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists . Το Ιράν έχει προειδοποιήσει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά οποιασδήποτε παρέμβασης, με τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν την Κυριακή να τους κατηγορεί ότι τροφοδοτούν τις αναταραχές.

«Το Ιράν είναι πολύ πιο ικανό να αντιδράσει στις ΗΠΑ, ειδικά επιτιθέμενο σε περιφερειακές ενεργειακές υποδομές», δήλωσε ο Γκέρτκεν, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ «δεν ήταν απαραίτητα πρόθυμη να καταστρέψει το καθεστώς» εκτός αν αυτό επιδεινωθεί «τόσο σημαντικά που οι ΗΠΑ να διαπιστώσουν ότι δεν μπορούν να χάσουν την ευκαιρία να παρέμβουν για να επιβάλουν μια αλλαγή καθεστώτος».

Το εγχειρίδιο στρατηγικής της κυβέρνησης Τραμπ συχνά «αλλάζει μέρα με τη μέρα», αλλά οι απειλές του εξακολουθούν να έχουν βαρύτητα, καθώς το Ιράν βρίσκεται εδώ και καιρό στην ατζέντα του και η αναταραχή εξελίσσεται στην «βαθιά και πιο εκτεταμένη διαμαρτυρία» εδώ και χρόνια την οποία το καθεστώς δεν έχει υπό έλεγχο, δήλωσε ο Νταν Γέργκιν, αντιπρόεδρος της S&P Global, στην εκπομπή «Access Middle East» του CNBC.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ανοιχτά τους Ιρανούς διαδηλωτές και έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του να παρέμβει αρκετές φορές στην πλατφόρμα του Truth Social, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα έρθουν να «σώσουν» τους Ιρανούς εάν οι αρχές εκεί συνέχιζαν να σκοτώνουν διαδηλωτές. «Το Ιράν κοιτάζει την ελευθερία, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!» δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο .

«Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά. Ο στρατός το εξετάζει και εξετάζουμε μερικές πολύ ισχυρές επιλογές», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Κυριακή στο Air Force One, καθώς επέστρεφε στην Ουάσινγκτον από το σπίτι του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα. «Θα λάβουμε μια απόφαση».

Το δίλημμα βρίσκεται στο αποκορύφωμά του: ένα ισχυρό χτύπημα θα μπορούσε ενδεχομένως να υπονομεύσει τις προσπάθειες καταστολής του καθεστώτος, αλλά ταυτόχρονα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη συνοχή εντός του καθεστώτος και σε μια ευρύτερη κλιμάκωση.



Ο Τραμπ εξετάζει επίσης άλλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνοεπιθέσεων και των μυστικών ενεργειών, σύμφωνα με το Politico, σημειώνοντας ότι δεν αναμενόταν από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να στείλει αμερικανικές δυνάμεις στη χώρα και ότι δεν έχει υπάρξει σημαντική μετακίνηση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο αποκατάστασης των διαδικτυακών επικοινωνιών στο Ιράν, καθώς οι ηγέτες τους έχουν διακόψει τις υπηρεσίες διαδικτύου και τηλεφωνίας στη χώρα. «Μπορεί να επαναφέρουμε το διαδίκτυο σε λειτουργία, αν αυτό είναι δυνατόν», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Μπορεί να μιλήσουμε με τον Έλον Μασκ. Θα τον καλέσω μόλις τελειώσω μαζί σας». Το Ιράν φέρεται να έχει μπλοκάρει το Starlink του Μασκ κατά τη διάρκεια των τελευταίων διαμαρτυριών.

Ο Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, προειδοποίησε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης που μεταδόθηκε ζωντανά από την κρατική τηλεόραση ότι το Ισραήλ και «όλα τα αμερικανικά στρατιωτικά κέντρα, βάσεις και πλοία στην περιοχή θα είναι οι νόμιμοι στόχοι μας» εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο Ιράν. Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε την περασμένη Παρασκευή ότι η κυβέρνηση του Ιράν «δεν θα υποχωρήσει» εν μέσω των διαμαρτυριών.

Η αναταραχή έρχεται καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία γίνεται ολοένα και πιο ευάλωτη, με τους ηγέτες να αντιμετωπίζουν αυξανόμενες εσωτερικές και εγχώριες πιέσεις και έναν πληθυσμό που εξοργίζεται ολοένα και περισσότερο λόγω της επιδεινούμενης οικονομικής κρίσης. Το επίσημο νόμισμά της, το ριάλ, έχει χάσει το ήμισυ της αξίας του τον τελευταίο χρόνο, βυθιζόμενο σε ιστορικά χαμηλά περίπου 1 εκατομμυρίου ριάλ ανά δολάριο ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

«Αυτές οι διαμαρτυρίες, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, θα βλάψουν περαιτέρω την ήδη διαταραγμένη νομιμότητα ενός κρατικού συστήματος που βρίσκεται στο τέλος του», δήλωσε η Σανάμ Βακίλ, διευθύντρια του προγράμματος Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής στο Chatham House.

Διαβάστε επίσης