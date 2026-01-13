Μέση Ανατολή: Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ μετακινούνται πιο κοντά στο Ιράν

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα κρατάει ο Λευκός Οίκος αναφορικά με το Ιράν την ώρα που το βρετανικό δίκτυο Sky News εντόπισε κρίσιμες στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ να μετακινούνται πιο κοντά σε ιρανικό έδαφος.

Σύμφωνα με το δίκτυο, τρία στρατιωτικά αεροσκάφη τάνκερ εναέριου ανεφοδιασμού Stratotankers των ΗΠΑ ξεκίνησαν στις 11 Ιανουαρίου από την αεροπορική βάση Αλ Ουντεΐντ στο Κατάρ και πετούσαν για 6 με 9 ώρες στον εναέριο χώρο του Ιράκ κοντά στα σύνορα με το Ιράν.

Η πτήση των Stratotankers στις 11 Ιανουαρίου στον χάρτη. Πηγή: Sky News

Αυτά τα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται για τον ανεφοδιασμό των αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών και εκτιμάται ότι έκαναν ασκήσεις για πιθανές επιχειρήσεις στην περιοχή.

«Όλοι οι σύγχρονοι στρατιωτικοί οργανισμοί προσπαθούν να προετοιμαστούν για πολλές πιθανές καταστάσεις σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον», είπε ο στρατιωτικός αναλυτής του Sky News, Μάικλ Κλαρκ.

Και πρόσθεσε: «Σε αυτή την περίπτωση, φαίνεται ότι τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού αέρος-αέρος πραγματοποιούσαν ασκήσεις για πιθανές επιχειρήσεις υποστήριξης, πιθανώς για αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, κοντά στον ιρανικό εναέριο χώρο».

Παράλληλα το δίκτυο εντόπισε και ένα μεταγωγικό αεροσκάφος Boeing C-17A Globemaster III να πετάει την ίδια μέρα στην ίδια περιοχή. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται από τις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις για τη μεταφορά βαρέως εξοπλισμού.

Ο χάρτης με την πτήση του αεροσκάφους Boeing C-17A Globemaster III. Sky News

«Γνωρίζουμε ότι οι πολλές αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και οι πάνω από 40.000 Αμερικανοί στρατιώτες που βρίσκονται σε αυτές βρίσκονται σε επιφυλακή ενάντια σε τυχόν επιθέσεις ή αντίποινα που ενδέχεται να συμβούν τις επόμενες, τεταμένες εβδομάδες σε ολόκληρη την περιοχή», τόνισε ο Κλαρκ.

Ωστόσο εξήγησε ότι ο αμερικανικός στρατός δείχνει σημάδια ότι θέλει να είναι ετοιμότητα απλώς δεν φαίνεται να γνωρίζει για ποιο λόγο σε αυτή τη φάση.

Σε επιφυλακή ο ισραηλινός στρατός για «απρόβλεπτα σενάρια» στο Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι είναι έτοιμος να αμυνθεί αναφορικά με τις εξελίξεις στο Ιράν αν και υποστηρίζει ότι οι διαδηλώσεις είναι εσωτερική υπόθεση του καθεστώτος.

«Ο IDF (σ.σ. Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ) είναι έτοιμες για άμυνα και σε ετοιμότητα για απρόβλεπτα σενάρια, αν χρειαστεί. Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν είναι εσωτερική υπόθεση. Συνεχίζουμε να αξιολογούμε την κατάσταση και θα ενημερώνουμε για τυχόν αλλαγές, αν και όταν αυτές συμβούν», είπε ο εκπρόσωπος των IDF, ταξίαρχος, Έφφι Ντέφριν.

ביממות האחרונות נפוצו שמועות רבות על רקע המצב באיראן.

כפי שהובהר בעבר, צה״ל ערוך בהגנה ונמצא בכוננות לתרחישי הפתעה במידה ויידרש.

המחאות באיראן הן עניין פנימי.



אנחנו ממשיכים לקיים הערכות מצב שוטפות ונדע לעדכן בכל שינוי אם ויהיה.

אני מדגיש - אל תתנו יד לשמועות — דובר צה״ל אפי דפרין - Effie Defrin (@IDFSpokesperson) January 12, 2026

Διαβάστε επίσης