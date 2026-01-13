Iρανός αξιωματούχος στο Reuters: Πάνω από 2000 οι νεκροί στις διαδηλώσεις

Περίπου 2.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις στο Ιράν, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters την Τρίτη, κατηγορώντας τους «τρομοκράτες» για τους θανάτους πολιτών και προσωπικού ασφαλείας. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists έκαναν λόγο για τουλάχιστον 646 νεκρούς, ενώ η συνεχιζόμενη διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Ιράν σημαίνει ότι αυτοί οι αριθμοί δεν είναι ο συνολικός απολογισμός καθώς η εξαγωγή πληροφοριών από τη χώρα είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Χιλιάδες πολίτες έχουν τραυματιστεί, ενώ σχεδόν 10.700 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από τότε που ξεκίνησαν οι διαμαρτυρίες στο τέλος του περασμένου έτους, λόγω της απογοήτευσης για την κατάρρευση του ιρανικού νομίσματος και την κακοδιαχείριση της οικονομίας. Μάρτυρες περιέγραψαν πώς οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε «εμπόλεμες ζώνες», καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας ανοίγουν πυρ εναντίον άοπλων διαδηλωτών με τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ και τα νεκροτομεία γεμίζουν με σακούλες για πτώματα.

Ιρανός βουλευτής εν τω μεταξύ δήλωσε σήμερα (13/1) ότι η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει ακόμη μεγαλύτερες διαμαρτυρίες εκτός εάν αντιμετωπίσει τα παράπονα του λαού, μετά από δύο και πλέον εβδομάδες πανεθνικών διαδηλώσεων που έχουν αμφισβητήσει τη νομιμότητα των κληρικών ηγετών της χώρας. Η κυβέρνηση αντέδρασε στο κύμα αναταραχής για τις άσχημες οικονομικές συνθήκες με μια καταστολή που, σύμφωνα με μια ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους και έχει οδηγήσει στη σύλληψη χιλιάδων ακόμη.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ένα σημείο: οι άνθρωποι έχουν δυσαρέσκεια και οι αξιωματούχοι στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο πρέπει να τις επιλύσουν, διαφορετικά τα ίδια γεγονότα θα συμβούν με μεγαλύτερη ένταση», δήλωσε κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής συνεδρίασης ο Μοχαμάντρεζα Σαμπαγκιάν, ο οποίος εκπροσωπεί αρκετές κομητείες στην κεντρική επαρχία Γιαζντ.

Εντείνοντας την πίεση στο Ιράν, καθώς οι αρχές αντιμετωπίζουν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αργά τη Δευτέρα ότι οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ από οποιαδήποτε χώρα που συνεργάζεται με το Ιράν - έναν σημαντικό εξαγωγέα πετρελαίου - θα υπόκεινται σε νέο δασμό 25% .

Η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη απαντήσει δημόσια σε αυτή την κίνηση, αλλά επικρίθηκε γρήγορα από την Κίνα, τον κύριο αγοραστή ιρανικού πετρελαίου .Οι ιρανικές αρχές δήλωσαν τη Δευτέρα ότι διατηρούν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον, καθώς ο Τραμπ εξετάζει πώς να απαντήσει στην καταστολή του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της απειλής με πιθανή στρατιωτική δράση. «Έχουμε το καθήκον να κάνουμε διάλογο και σίγουρα θα το κάνουμε», δήλωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Φατεμέ Μοχαζεράνι σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εν τω μεταξύ δήλωσε σήμερα ότι το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν ζει τις «τελευταίες ημέρες» του, καθώς αυξάνεται η πίεση στην κυβέρνηση για βία κατά των διαδηλωτών.

«Όταν ένα καθεστώς μπορεί να διατηρήσει την εξουσία μόνο μέσω της βίας, τότε ουσιαστικά έχει τελειώσει», δήλωσε ο καγκελάριος Μερτς σε δημοσιογράφους στην Μπανγκαλόρ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ινδία.

«Πιστεύω ότι τώρα βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες αυτού του καθεστώτος». Οι ηγέτες του Ιράν «δεν έχουν καμία νομιμότητα», καθώς δεν εξελέγησαν από τον λαό και ο πληθυσμός τώρα «εξεγείρεται», δήλωσε ο Μερτς, προσθέτοντας: «Ελπίζω ότι υπάρχει τρόπος να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση ειρηνικά».

Είπε ότι το Βερολίνο βρίσκεται σε επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις με στόχο να διασφαλίσει «ότι μπορεί να υπάρξει μια ειρηνική μετάβαση σε μια δημοκρατική κυβέρνηση στο Ιράν».