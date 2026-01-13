Αναφορά για 12.000 νεκρούς στο Ιράν: «Η μεγαλύτερη σφαγή στη σύγχρονη ιστορία της χώρας»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Iran International, 12.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων ετών



Διαδηλωτές στο Ιράν.

Απίστευτη σφαγή κατά διαδηλωτών στο Ιράν, με αναφορά ενός μέσου να κάνει λόγο για 12.000 νεκρούς από την έναρξη των διαδηλώσεων ενώ ο πραγματικός αριθμός των ατόμων που έχουν χάσει τη ζωή τους παραμένει άγνωστος, καθώς η χώρα βρίσκεται σε επικοινωνιακό «μπλακ άουτ».

Σύμφωνα με την αναφορά του Iran International, 12.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων ετών, που ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου ως διαμαρτυρίες για τις οικονομικές συνθήκες και γρήγορα κλιμακώθηκαν σε εκκλήσεις για την ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος Χαμενεΐ.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των νεκρών σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δύο συνεχόμενων νυχτών, στις 8 και 9 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της συντακτικής ομάδας του Iran International, βάσει ανασκόπησης πηγών και ιατρικών δεδομένων, με το μέσο να κάνει λόγο για τη «μεγαλύτερη σφαγή στη σύγχρονη ιστορία» της χώρας.

Αυτά τα στοιχεία είναι ανεπιβεβαίωτες εκτιμήσεις από το μέσο ενημέρωσης.

Σύμφωνα με δήλωση Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters την Τρίτη, περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις, κατηγορώντας τους «τρομοκράτες» για τους θανάτους πολιτών και προσωπικού ασφαλείας.

Στοιχεία από την αμερικανική οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA επιβεβαιώνουν τους θανάτους 646 ανθρώπων από το ξέσπασμα των διαδηλώσεων τον περασμένο μήνα.

Οι πηγές του Iran International περιλαμβάνουν άτομα κοντά στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, δύο πηγές εντός του προεδρικού γραφείου και προσωπικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στη Μασάντ, την Κερμανσάχ και το Ισφαχάν. Πρόσθετες πληροφορίες προήλθαν από αυτόπτες μάρτυρες, οικογένειες των νεκρών, αναφορές πεδίου, δεδομένα ιατρικών κέντρων και μαρτυρίες γιατρών και νοσηλευτών σε πολλές πόλεις.

Χιλιάδες πολίτες έχουν τραυματιστεί, ενώ σχεδόν 10.700 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από τότε που ξεκίνησαν οι διαμαρτυρίες στο τέλος του περασμένου έτους, λόγω της απογοήτευσης για την κατάρρευση του ιρανικού νομίσματος και την κακοδιαχείριση της οικονομίας. Μάρτυρες περιέγραψαν πώς οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε «εμπόλεμες ζώνες», καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας ανοίγουν πυρ εναντίον άοπλων διαδηλωτών με τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ και τα νεκροτομεία γεμίζουν με σακούλες για πτώματα.



