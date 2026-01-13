Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα
Δυσκολία στη τροφοδοσία και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών
Σοβαρό πρόβλημα με την τροφοδοσία του Νησιού των Ιωαννίνων, καθώς και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που μπορεί να ανακύψουν, έχει προκληθεί από νωρίς το πρωί της Τρίτης (13/01).
Η πλατφόρμα που συνδέει το νησάκι με την περιοχή της Δραμπάτοβας έχει υποστεί βλάβη και τέθηκε εκτός λειτουργίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, οι βλάβες και το προηγούμενο διάστημα ήταν συχνές όμως μικρότερης κλίμακας.
Σήμερα κόπηκε η αλυσίδα που την συγκρατεί με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η τροφοδοσία του νησιού με καύσιμα και άλλα απαραίτητα υλικά, ενώ τα ασθενόφορα δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο νησί.
Ομάδα κατοίκων από το νησί θα επιχειρήσει με βάρκες να τραβήξει την πλατφόρμα κοντά στη στεριά και να αποκαταστήσει την βλάβη όμως, όπως τονίζουν, η παρέμβαση θα πρέπει να είναι άμεση και ουσιαστική.