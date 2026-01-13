Ήπειρος: Επιστρέφουν τα μπλόκα αγροτών σε Καλπάκι και λιμάνι Ηγουμενίτσας

Στα μπλόκα του Καλπακίου και του λιμανιού της Ηγουμενίτσας επιστρέφουν οι αγρότες της Ηπείρου, καθώς συντάσσονται με τους «σκληρούς» της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας που δεν πηγαίνουν στην συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου την Τρίτη (13/01).

Στις δώδεκα το μεσημέρι της Τρίτης οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του νομού Ιωαννίνων κλείνουν την Εθνική Ιωαννίνων-Κακαβιάς, ενεργοποιώντας και πάλι το μπλόκο στο Καλπάκι.

Στη Θεσπρωτία, οι αγρότες αναμένεται να παρατάξουν τα τρακτέρ τους στην πύλη της χώρας από την Ιταλία και θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό του λιμανιού της Ηγουμενίτσας στις επτά το βράδυ, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Ο πρωθυπουργός εντός της ημέρας θα έχει συνάντηση με αντιπροσωπεία από ορισμένα μπλόκα της χώρας ενώ διαφαίνεται από το πρωί πρόθεση της κυβέρνησης να σκληρύνει την στάση της ώστε να λήξουν οι κινητοποιήσεις και οι αποκλεισμοί δρόμων.

