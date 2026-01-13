Καβγάς αγροτών «στον αέρα» - Τσιλιάς σε Μαρούδα: «Παίρνεις γραμμή από τον Περισσό»

Κατηγορίες και υπονοούμενα αντάλλαξαν ο Χρήστος Τσιλιάς και ο Ρίζος Μαρούδας σε τηλεοπτική εμφάνισή τους 

Επιμέλεια - Ευαγγελία Απολλωνάτου 

Καβγάς αγροτών «στον αέρα» - Τσιλιάς σε Μαρούδα: «Παίρνεις γραμμή από τον Περισσό»
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανέβηκαν οι τόνοι σε τηλεοπτική συνάντηση εκπροσώπων των αγροτών με αφορμή την συνάντηση το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό.

Ο γραμματέας Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, Χρήστος Τσιλιάς, που θα πάει στη σημερινή συνάντηση, κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζο Μαρούδα ότι κρατάει τους αγρότες στον δρόμο επειδή παίρνει «γραμμή» από το ΚΚΕ.

Στην συζήτηση συμμετείχε και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας που είπε προς τον Ρίζο Μαρούδα: «Σας καλεί ο πρωθυπουργός. Αυτό που κάνετε είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Σας καλεί ο πρωθυπουργός να συζητήσετε τα θέματα. Ελάτε και αν δεν τα βρείτε, εάν δεν τα βρούμε, εάν δεν συμφωνήσουμε δεν χάνετε κανέναν δικαίωμα να συνεχίσετε».

Τότε ο Ρίζος Μαρούδας είπε ότι θα προσέλθει σε διάλογο όποτε θέλει ο πρωθυπουργός εάν δεχθεί να συναντηθεί με τις δύο επιτροπές που έχουν εκλεγεί από τη βάση. «Θέλετε ουσιαστικό διάλογο με τους αγρότες; Να πείτε στον πρωθυπουργό να μας συναντήσει σαν Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων με τις δύο επιτροπές αύριο, μεθαύριο, παραμευθάριο, όποτε θέλει», τόνισε ο Ρίζος Μαρούδας.

Ακολούθησε ο εξής διάλογος μεταξύ των εκπροσώπων των αγροτών:

Τσιλιάς: Είμαστε περίπου 30 μπλόκα αλλά σήμερα συμβαίνει ένα… που ούτε και εμείς το περιμέναμε. Εδώ που βρίσκομαι τώρα συνεχώς έρχονται εκπρόσωποι και από άλλα μπλόκα τα οποία δεν θα μετέχουν μέσα στον διάλογο. Έχουμε τις εξουσιοδοτήσεις στα χέρια μας

Μαρούδας: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό έρχονται κάτι πρόθυμοι από τα μπλόκα που εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους. Ούτε συντονιστική επιτροπή μπλόκων είναι, (…) εκπροσωπούν τον εαυτό τους. Δεν μπορούν να ακούγονται στον αέρα. Εκπροσωπούν τον εαυτό τους. Δεν εκπροσωπούν ούτε μπλόκο ούτε τίποτα.

Τσιλιάς: Δεν θα σχολιάσω αυτές τις ηλιθιότητες που εκφράζει ο Μαρούδας. Ο διάλογος θα έπρεπε να γίνει όταν οι κινητοποιήσεις ήταν στο peak. Λοιπόν φτάσαμε σήμερα με τις επιλογές της Πανελλαδικής να έχουμε σχεδόν εξευτελιστεί. Αν είναι δυνατόν να σε καλεί ο πρωθυπουργός και να μην πας σε διάλογο. Πώς θα λύσεις τα προβλήματα; Δεν θα είναι 30, θα είναι 25, θα είναι 35, θα είναι 20. Αν ήμασταν σοβαροί και εμείς με 5 ανθρώπους και 10 ανθρώπους μπορείς να κάνεις διάλογο. Τώρα σόου αυτά είναι τα σόου για να βγάζουν φωτογραφίες και να κρατάνε τον κόσμο στον δρόμο. Δεν μπαίνουμε εμείς σε αυτή τη λογική. Είπαμε στις συναντήσεις που κάναμε πριν τις γιορτές ότι ωρίμασε η κατάσταση για να γίνει διάλογος. Τελικά διάλογος θα γίνει. Επικράτησε η λογική και αυτές οι ακραίες κουβέντες πρέπει να σταματήσουν εδώ. Μέχρι πόσο καιρό θα έχουμε τον κόσμο έξω; Μέχρι το Πάσχα; Μέχρι το καλοκαίρι; Να κάνουμε τι; Δεν πρέπει να πάμε να συζητήσουμε; Ακόμα μονόπλευρα τι λέει η κυβέρνηση. Εμείς δεν πρέπει να καθίσουμε και να πούμε τις απόψεις μας, τις προτάσεις μας;

Μαρούδας: Ο κόσμος θα μείνει έξω μέχρι να λυθούν τα προβλήματά μας.

Τσιλιάς: Ποια προβλήματα; Εσύ δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Εσύ θες να ταλαιπωρείς τον κόσμο για να πάρει το κόμμα σου 0,5% παραπάνω. Είσαι ένα κομματικό στέλεχος και ταλαιπωρείς τον πρωτογενή τομέα, σοβαρέψου επιτέλους. Αυτή η κοροϊδία να σταματήσει, χωρίς επιχειρήματα χωρίς τίποτα. Δεν θες 20, θες 25. Τι είναι αυτά που ακούω σήμερα πάλι; Εσύ εκπροσωπείς αγρότες, εμείς τι εκπροσωπούμε;

Μαρούδας: Εγώ τους αφήνω να μιλήσουν. Εμένα μου αρέσει που βγαίνει ο κ. Τσιλιάς γιατί μέσα σε 2 λεπτά τα αποκαλύπτει όλα. Αποκαλύπτεται κατευθείαν ποιος είναι ο ρόλος του και ποιο ρόλο παίζει. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.

Τσιλιάς: Βέβαια τα αποκαλύπτω. Είσαι κομματικό στέλεχος και παίρνεις «γραμμή» από τον Περισσό. Τέτοια παιχνιδάκια πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να βγεις και να πεις στους αγρότες την αλήθεια, για ποιο λόγο τους κρατάς 40 μέρες στον δρόμο. Γιατί δεν πας στον διάλογο, προσχηματικός και ανακρίβειες και διάφορες ανοησίες. Φτάνει πια.

Μαρούδας: Πήγαινε στον διάλογο σήμερα, αφού θα πας.

Τσιλιάς: Θα πάω εγώ ναι ναι και θα πάρω μεγάλο καλάθι και μικρό καλάθι. Και στον διάλογο που θα γίνει με αυτά τα μπλόκα σήμερα στο Μαξίμου θα κερδίσουν όλοι αγρότες της Ελλάδος.

(…)

Τσιλιάς: Κοιτάξτε τώρα να απαντώ ποιοι είμαστε σε ποιον, σε έναν εκπρόσωπο αγροτών που δεν έχει δήλωση ΟΣΔΕ, που δεν έχει τρακτέρ στο δρόμο, που δεν είναι εκλεγμένος και αυτοαποκαλείται πρόεδρος Πανελλαδικής δεν υπάρχει κανένας λόγος.

Μαρούδας: Από βλακεία σε βλακεία το πας. Η Πανελλαδική Γραμματεία δεν έχει πρόεδρο τα μπέρδεψες.

Τσιλιάς: Πάντως δεν εκπροσωπούμε συλλόγους efood, συλλόγους e-ντελιβεράδες ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει, 62 +20 μπλόκα που είμαστε εμείς, 80 δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια.

Μαρούδας: Για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, να τελειώνουμε και με αυτό και δεν θέλω να ασχοληθώ ειδικά με τον Τσιλιά…

Τσιλιάς: Δείξε το ΟΣΔΕ που κάνεις και αν έχεις τρακτέρ στο δρόμο και ποιος σε νομιμοποιεί να μιλάς εσύ εκ μέρους μίας πανελλαδικής

Μαρούδας: (…) έξι μπλόκα είναι και έχουν από κάθε μπλόκο και έναν δικό τους πρόθυμο που τον έβαλαν μέσα. Αυτά τα έξι μπλόκα είναι. Λοιπόν 40 τρακτέρ έχει στα Πράσινα Φανάρια ας καθίσουν εκεί και ας κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν αποφασίσουν για το αγροτικό κίνημα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεσολόγγι: Χειροπέδες σε 11χρονο και 15χρονο - Έκλεψαν μοτοποδήλατο για τα ανταλλακτικά

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι εκπρόσωποι αγροτών θα συμμετέχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στις 15:00

13:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε τέσσερις διακινητές μεταναστών σε Έβρο και Ροδόπη – Μετέφεραν 26 αλλοδαπούς

13:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Εντός Ύλης -Γιάννης Βαφειαδάκης: Ο ρόλος των φροντιστηρίων και το μέλλον της εκπαίδευσης στην Ελλάδα

12:58ΚΟΣΜΟΣ

ΝYT: Με καμουφλαρισμένο αεροσκάφος το πρώτο πλήγμα των ΗΠΑ σε «ναρκοπλοίο» στη Βενεζουέλα – «Έγκλημα πολέμου»

12:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Επιτάχυνση του πληθωρισμού στο 2,6% τον Δεκέμβριο - Τα τρόφιμα πίσω από τη νέα άνοδο

12:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ανέβηκαν οι τόνοι στον Άρειο Πάγο για τη δίκη του Κορκονέα - Ζήτησε τη διατήρηση της ποινής της ισόβιας κάθειρξης ο αντιεισαγγελέας

12:51ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Νορβηγία σκάβει το βαθύτερο οδικό τούνελ στον κόσμο 400 μέτρα κάτω από τη θάλασσα

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Iρανός αξιωματούχος στο Reuters: Πάνω από 2000 οι νεκροί στις διαδηλώσεις - «Το θεοκρατικό καθεστώς ζει τις τελευταίες ημέρες του» λέει ο Μερτς

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Ζευς: Πώς οργανώθηκαν οι αγρότες μετά από μία φυσική καταστροφή - Το παράδειγμα της Πιερίας

12:31ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρόωρο «αντίο» στην Αδελαΐδα - Ήττα από Βούκιτς

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση drone σε δύο ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μαγεύει το χειμωνιάτικο τοπίο στο οροπέδιο Λασιθίου

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Novartis: Ένοχοι οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες Κελέση - Σαράφης, αποφάσισε το δικαστήριο

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Επιστρέφουν τα μπλόκα αγροτών σε Καλπάκι και λιμάνι Ηγουμενίτσας

12:17ΥΓΕΙΑ

ΕΠΑΨΥ: Διοργανώνει συζήτηση για το μέλλον της κοινοτικής ψυχιατρικής σε Ευρώπη και Ελλάδα

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Καβγάς αγροτών «στον αέρα» - Τσιλιάς σε Μαρούδα: «Παίρνεις γραμμή από τον Περισσό» - «Κάποιοι πρόθυμοι από τα μπλόκα εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους»

12:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο Τούρκους και μία Γαλλίδα για ναρκωτικά

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση του 25χρονου Γιώργου στο Μαρούσι

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εννέα θάνατοι νεογέννητων σε μαιευτήριο της Σιβηρίας σε έναν μήνα - Ποινική έρευνα από τις αρχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Λόρας: Εμφανίστηκε ο ηλικιωμένος άνδρας που έκανε συναλλαγή με τη 16χρονη - Τι ισχυρίστηκε στις Αρχές

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση drone σε δύο ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Iρανός αξιωματούχος στο Reuters: Πάνω από 2000 οι νεκροί στις διαδηλώσεις - «Το θεοκρατικό καθεστώς ζει τις τελευταίες ημέρες του» λέει ο Μερτς

07:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Φρίκη δίχως τέλος - Ξυλοκόπησαν και δεύτερη φορά τον 17χρονο Άγγελο πριν φτάσει σπίτι του

11:22ΚΑΙΡΟΣ

«Πόλεμος» μετεωρολόγων: Ο υπαινιγμός Τσατραφύλλια και το μήνυμα Μαρουσάκη

10:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,4% η ΝΔ – Σε ποια ποσοστά κινούνται τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

10:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Λόρας: Πήγε στη Γερμανία για να βρει τον άγνωστο αδελφό της; Η οικογενειακή ιστορία πίσω από την 16χρονη

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Καβγάς αγροτών «στον αέρα» - Τσιλιάς σε Μαρούδα: «Παίρνεις γραμμή από τον Περισσό» - «Κάποιοι πρόθυμοι από τα μπλόκα εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους»

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι εκπρόσωποι αγροτών θα συμμετέχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στις 15:00

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Κλείσιμο των δρόμων σε όλη την Ελλάδα την ώρα της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου»

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Novartis: Ένοχοι οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες Κελέση - Σαράφης, αποφάσισε το δικαστήριο

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος πληρώνει τις ζημιές μετά από πτώσεις δέντρων, καταρρεύσεις τοίχων και ζημιές σε λακκούβες - Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

12:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ανέβηκαν οι τόνοι στον Άρειο Πάγο για τη δίκη του Κορκονέα - Ζήτησε τη διατήρηση της ποινής της ισόβιας κάθειρξης ο αντιεισαγγελέας

09:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γεωργία Βασιλειάδου: Πέθανε η κόρη της και δεν το ήξερε κανείς

17:54LIFESTYLE

Γιάννης Σμαραγδής για ταινία «Καποδίστριας»: «Χρωστάμε 800.000 ευρώ, ελπίζω θα τακτοποιηθεί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ