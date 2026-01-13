Καβγάς αγροτών «στον αέρα» - Τσιλιάς σε Μαρούδα: «Παίρνεις γραμμή από τον Περισσό»

Ανέβηκαν οι τόνοι σε τηλεοπτική συνάντηση εκπροσώπων των αγροτών με αφορμή την συνάντηση το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό.

Ο γραμματέας Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, Χρήστος Τσιλιάς, που θα πάει στη σημερινή συνάντηση, κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζο Μαρούδα ότι κρατάει τους αγρότες στον δρόμο επειδή παίρνει «γραμμή» από το ΚΚΕ.

Στην συζήτηση συμμετείχε και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας που είπε προς τον Ρίζο Μαρούδα: «Σας καλεί ο πρωθυπουργός. Αυτό που κάνετε είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Σας καλεί ο πρωθυπουργός να συζητήσετε τα θέματα. Ελάτε και αν δεν τα βρείτε, εάν δεν τα βρούμε, εάν δεν συμφωνήσουμε δεν χάνετε κανέναν δικαίωμα να συνεχίσετε».

Τότε ο Ρίζος Μαρούδας είπε ότι θα προσέλθει σε διάλογο όποτε θέλει ο πρωθυπουργός εάν δεχθεί να συναντηθεί με τις δύο επιτροπές που έχουν εκλεγεί από τη βάση. «Θέλετε ουσιαστικό διάλογο με τους αγρότες; Να πείτε στον πρωθυπουργό να μας συναντήσει σαν Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων με τις δύο επιτροπές αύριο, μεθαύριο, παραμευθάριο, όποτε θέλει», τόνισε ο Ρίζος Μαρούδας.

Ακολούθησε ο εξής διάλογος μεταξύ των εκπροσώπων των αγροτών:

Τσιλιάς: Είμαστε περίπου 30 μπλόκα αλλά σήμερα συμβαίνει ένα… που ούτε και εμείς το περιμέναμε. Εδώ που βρίσκομαι τώρα συνεχώς έρχονται εκπρόσωποι και από άλλα μπλόκα τα οποία δεν θα μετέχουν μέσα στον διάλογο. Έχουμε τις εξουσιοδοτήσεις στα χέρια μας

Μαρούδας: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό έρχονται κάτι πρόθυμοι από τα μπλόκα που εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους. Ούτε συντονιστική επιτροπή μπλόκων είναι, (…) εκπροσωπούν τον εαυτό τους. Δεν μπορούν να ακούγονται στον αέρα. Εκπροσωπούν τον εαυτό τους. Δεν εκπροσωπούν ούτε μπλόκο ούτε τίποτα.

Τσιλιάς: Δεν θα σχολιάσω αυτές τις ηλιθιότητες που εκφράζει ο Μαρούδας. Ο διάλογος θα έπρεπε να γίνει όταν οι κινητοποιήσεις ήταν στο peak. Λοιπόν φτάσαμε σήμερα με τις επιλογές της Πανελλαδικής να έχουμε σχεδόν εξευτελιστεί. Αν είναι δυνατόν να σε καλεί ο πρωθυπουργός και να μην πας σε διάλογο. Πώς θα λύσεις τα προβλήματα; Δεν θα είναι 30, θα είναι 25, θα είναι 35, θα είναι 20. Αν ήμασταν σοβαροί και εμείς με 5 ανθρώπους και 10 ανθρώπους μπορείς να κάνεις διάλογο. Τώρα σόου αυτά είναι τα σόου για να βγάζουν φωτογραφίες και να κρατάνε τον κόσμο στον δρόμο. Δεν μπαίνουμε εμείς σε αυτή τη λογική. Είπαμε στις συναντήσεις που κάναμε πριν τις γιορτές ότι ωρίμασε η κατάσταση για να γίνει διάλογος. Τελικά διάλογος θα γίνει. Επικράτησε η λογική και αυτές οι ακραίες κουβέντες πρέπει να σταματήσουν εδώ. Μέχρι πόσο καιρό θα έχουμε τον κόσμο έξω; Μέχρι το Πάσχα; Μέχρι το καλοκαίρι; Να κάνουμε τι; Δεν πρέπει να πάμε να συζητήσουμε; Ακόμα μονόπλευρα τι λέει η κυβέρνηση. Εμείς δεν πρέπει να καθίσουμε και να πούμε τις απόψεις μας, τις προτάσεις μας;

Μαρούδας: Ο κόσμος θα μείνει έξω μέχρι να λυθούν τα προβλήματά μας.

Τσιλιάς: Ποια προβλήματα; Εσύ δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Εσύ θες να ταλαιπωρείς τον κόσμο για να πάρει το κόμμα σου 0,5% παραπάνω. Είσαι ένα κομματικό στέλεχος και ταλαιπωρείς τον πρωτογενή τομέα, σοβαρέψου επιτέλους. Αυτή η κοροϊδία να σταματήσει, χωρίς επιχειρήματα χωρίς τίποτα. Δεν θες 20, θες 25. Τι είναι αυτά που ακούω σήμερα πάλι; Εσύ εκπροσωπείς αγρότες, εμείς τι εκπροσωπούμε;

Μαρούδας: Εγώ τους αφήνω να μιλήσουν. Εμένα μου αρέσει που βγαίνει ο κ. Τσιλιάς γιατί μέσα σε 2 λεπτά τα αποκαλύπτει όλα. Αποκαλύπτεται κατευθείαν ποιος είναι ο ρόλος του και ποιο ρόλο παίζει. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.

Τσιλιάς: Βέβαια τα αποκαλύπτω. Είσαι κομματικό στέλεχος και παίρνεις «γραμμή» από τον Περισσό. Τέτοια παιχνιδάκια πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να βγεις και να πεις στους αγρότες την αλήθεια, για ποιο λόγο τους κρατάς 40 μέρες στον δρόμο. Γιατί δεν πας στον διάλογο, προσχηματικός και ανακρίβειες και διάφορες ανοησίες. Φτάνει πια.

Μαρούδας: Πήγαινε στον διάλογο σήμερα, αφού θα πας.

Τσιλιάς: Θα πάω εγώ ναι ναι και θα πάρω μεγάλο καλάθι και μικρό καλάθι. Και στον διάλογο που θα γίνει με αυτά τα μπλόκα σήμερα στο Μαξίμου θα κερδίσουν όλοι αγρότες της Ελλάδος.

(…)

Τσιλιάς: Κοιτάξτε τώρα να απαντώ ποιοι είμαστε σε ποιον, σε έναν εκπρόσωπο αγροτών που δεν έχει δήλωση ΟΣΔΕ, που δεν έχει τρακτέρ στο δρόμο, που δεν είναι εκλεγμένος και αυτοαποκαλείται πρόεδρος Πανελλαδικής δεν υπάρχει κανένας λόγος.

Μαρούδας: Από βλακεία σε βλακεία το πας. Η Πανελλαδική Γραμματεία δεν έχει πρόεδρο τα μπέρδεψες.

Τσιλιάς: Πάντως δεν εκπροσωπούμε συλλόγους efood, συλλόγους e-ντελιβεράδες ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει, 62 +20 μπλόκα που είμαστε εμείς, 80 δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια.

Μαρούδας: Για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, να τελειώνουμε και με αυτό και δεν θέλω να ασχοληθώ ειδικά με τον Τσιλιά…

Τσιλιάς: Δείξε το ΟΣΔΕ που κάνεις και αν έχεις τρακτέρ στο δρόμο και ποιος σε νομιμοποιεί να μιλάς εσύ εκ μέρους μίας πανελλαδικής

Μαρούδας: (…) έξι μπλόκα είναι και έχουν από κάθε μπλόκο και έναν δικό τους πρόθυμο που τον έβαλαν μέσα. Αυτά τα έξι μπλόκα είναι. Λοιπόν 40 τρακτέρ έχει στα Πράσινα Φανάρια ας καθίσουν εκεί και ας κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν αποφασίσουν για το αγροτικό κίνημα.