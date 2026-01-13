«Ουσιαστική και ειλικρινής» η συζήτηση Μητσοτάκη με αγρότες - Τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός

Η συζήτηση για όλα τα ζητήματα που τέθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου, θα συνεχιστεί με συνάντηση των εκπροσώπων με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Κώστας Τσιτούνας

«Ουσιαστική και ειλικρινής» η συζήτηση Μητσοτάκη με αγρότες - Τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων, στο Μέγαρο Μαξίμου, Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η πλέον των τριών ωρών συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους 25 εκπροσώπους 14 αγροτικών μπλόκων, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για ουσιαστική, χρήσιμη και ειλικρινή συζήτηση και γνωστοποιούν πως σε λίγο θα κάνει δήλωση ο πρωθυπουργός.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε σε βελτιωτικές κινήσεις όσον αφορά τα αιτήματα των εκπροσώπων των αγροτών, όπως το αγροτικό ρεύμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης θα αναφέρει στη δήλωσή του ότι οι αγρότες μας θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη. «Τώρα στο ίδιο καθεστώς, εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί ένα χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς.

»Επίσης, δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο. Και από σήμερα, ούτε το ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης.

»Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται. Ενώ θα υπάρξει και ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων», όπως κάνουν γνωστό οι ίδιες πηγές.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των αγροτών εξέφρασαν στον πρωθυπουργό τα προβλήματα αναφορικά με το κόστος παραγωγής, αλλά και τις ανησυχίες τους για τη συμφωνία της Mercosur.

Σε δηλώσεις τους έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, είπαν πως τώρα το «μπαλάκι» είναι στην πλευρά της κυβέρνησης».

Αναλυτικότερα, η συνάντηση διήρκεσε 3,5 ώρες. «Έγινε μια ουσιαστική και ειλικρινής συζήτηση σε βάθος, τόσο για τα άμεσα όσο και τα μακροπρόθεσμα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα» σημειώνουν οι κυβερνητικές πηγές.

Μεταξύ άλλων, όπως γίνεται γνωστό, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1) Τεχνικά θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς

2) Ζητήματα μετάβασης της ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

3) Νέοι αγρότες

4) Επαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών

5) Πράσινη μετάβαση

6) Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας

7) Νέα ΚΑΠ - πανελλαδικός διάλογος

8) Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες - βασική και οικολογικά σχήματα

9) Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή - νέο μοντέλο

10) Κόστος παραγωγής - ρεύμα και πετρέλαιο - επικαιροποίηση μεθοδολογίας

11) Ενίσχυση μηδικης στις κόκκινες περιοχές

12) Ενίσχυση θερμοκηπίων

13) Υποδομές - αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι

14) Κλιματική αλλαγή - λειψυδρία

15) Εργάτες γης

16) ΕΛΓΑ - αλλαγή κανονισμού

17) Εκπαίδευση αγροτών

18) Αξιοποίηση ανεκμεταλλευτης αγροτικης γης

19) Τιμές φυτοφαρμάκων

20) Ευλογιά

Σε ό,τι αφορά τους αγρότες που δεν προσήλθαν στη συνάντηση στο Μαξίμου, οι αποφάσεις τους ως προς τις κινητοποιήσεις τους, θα ληφθούν την Τετάρτη στην πανελλαδική σύσκεψη, στον Παλαμά Καρδίτσας.

