Αύριο η πανελλαδική αγροτών που δεν πήγαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Στον Παλαμά της Καρδίτσας θα συναντηθούν αύριο Τετάρτη στη 1 μετά το μεσημέρι, οι εκπρόσωποι των μπλόκων των αγροτών που δεν συμμετέχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Αύριο, στην Πανελλαδική Διάσκεψη με εκπροσώπους όλων των μπλόκων, θα αποφασίσουμε τη συνέχεια των κινητοποιήσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος των αγροτών του μπλόκου της Νίκαιας, Ρίζος Μαρούδας. Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται πάντως από τους αγρότες είναι και η κάθοδος στην Αθήνα με τρακτέρ και η πραγματοποίηση συλλαλητηρίου. Οι αγρότες ήδη έχουν επιστρέψει στους δρόμους, μπλοκάροντας την κυκλοφορία και αποκλείοντας λιμάνια και τελωνεία, για συγκεκριμένες ώρες.

Όπως αναφέρουν οι αγρότες, δεν πήγαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, καθώς ζητούσαν να εκπροσωπηθούν σε δύο συναντήσεις. Στην πρώτη θα μετείχε αντιπροσωπεία τους με 35 αγρότες και στη δεύτερη, 10μελής αντιπροσωπεία κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων. Ωστόσο αυτό δεν έγινε δεκτό από την κυβέρνηση, που αντιπρότεινε μία συνάντηση με 25 εκπροσώπους συνολικά, πέραν εκείνης του έτερου «συνασπισμού» αγροτών που πραγματοποιείται το μεσημέρι της Τρίτης στο Μαξίμου. Ζητήθηκε επίσης να μην συμμετέχουν στην εκπροσώπηση συνδικαλιστές αγρότες που ελέγχονται ποινικά είτε για παράνομες επιδοτήσεις είτε για συμμετοχή στα επεισόδια.

Οι «σκληροί» αγρότες δεν δέχθηκαν τη συνάντηση υπό αυτούς τους όρους, με αποτέλεσμα να επανέλθουν ήδη από σήμερα Τρίτη, στους αποκλεισμούς δρόμων και στα μπλόκα. Αύριο Τετάρτη, στον Παλαμά θα αποφασιστεί η συνέχεια της δράσης τους, με τους εκπροσώπους τους από όλα τα μπλόκα να εκφράζονται υπέρ της κλιμάκωσης, είτε με κλείσιμο των δρόμων και αποκλεισμό της Ελλάδας στα δύο είτε με κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως είναι παράνομοι οι αποκλεισμοί των δρόμων και πως θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος, με τη συνδρομή της αστυνομίας. Ο κύριος Μαρινάκης χαρακτήρισε κάποιους από τους αγρότες ως κομματικά εγκάθετους: «Είναι κάποιοι κομματικά εγκάθετοι οποίοι είναι αυτοί που πυρπολούν αυτοί που δεν έρχονται στο διάλογο για μία ακόμη φορά», είπε χαρακτηριστικά.

